Cómo vaciar la papelera de WhatsApp y hacer que el celular funcione más rápido

WhatsApp cuenta con un administrador de almacenamiento para eliminar archivos que son pesados. (Meta)

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WhatsApp puede acumular una gran cantidad de fotos, videos, audios y documentos que ocupan almacenamiento en el celular y afectan su rendimiento. Para evitar que el dispositivo funcione más lento, la aplicación ofrece una herramienta que permite identificar y eliminar archivos pesados sin necesidad de borrar conversaciones completas ni desinstalar el servicio.

El procedimiento se realiza desde los ajustes de WhatsApp, en el apartado de administración del almacenamiento. Allí es posible revisar los archivos que ocupan más memoria, seleccionar los que ya no son necesarios y eliminarlos de forma individual o en grupo.

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Aunque suele hablarse de una papelera de WhatsApp, la aplicación no cuenta con una papelera tradicional en la que se almacenen temporalmente todos los archivos eliminados. En su lugar, dispone de herramientas de administración que permiten localizar y borrar contenido multimedia directamente desde el teléfono.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función. (Foto: Meta)

Cómo limpiar el almacenamiento de WhatsApp paso a paso

Para liberar espacio en el celular, es posible utilizar la herramienta de administración de almacenamiento de WhatsApp. El procedimiento permite eliminar fotos, videos, documentos y otros archivos que ya no se necesitan.

Los pasos para realizar la limpieza son los siguientes:

Abrir WhatsApp en el celular y entrar en Ajustes. Seleccionar la opción Almacenamiento y datos. Ingresar en Administración de almacenamiento. Desplazarse hasta el apartado Revisa y elimina elementos. Pulsar Seleccionar para marcar los archivos que se desean borrar. Tocar el ícono de la papelera para eliminarlos.

La herramienta permite revisar el contenido antes de eliminarlo, por lo que es posible conservar las fotografías, los documentos o los videos que todavía sean importantes. También facilita la identificación de los archivos más pesados, que suelen ser los que más espacio ocupan en el dispositivo.

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En el menú de almacenamiento de WhatsApp se puede ver que chats ocupan mayor espacio. (WhatsApp)

Es importante tener en cuenta que los elementos eliminados mediante esta opción pueden desaparecer definitivamente del almacenamiento de WhatsApp. Por eso, conviene comprobar que no se está borrando información que se quiera conservar.

Para qué sirve la papelera de WhatsApp

La llamada papelera de WhatsApp suele confundirse con un espacio temporal donde se guardan los archivos eliminados. Sin embargo, la aplicación no dispone de una función de este tipo que reúna todo el contenido descartado.

En realidad, la administración del almacenamiento permite localizar los archivos que ocupan más memoria y eliminarlos directamente. Esta función resulta útil para quienes reciben habitualmente fotografías, videos, mensajes de voz y documentos a través de conversaciones individuales y grupos.

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Uno de sus principales beneficios es que permite liberar espacio sin tener que borrar chats completos. De esta manera, los usuarios pueden conservar sus conversaciones y eliminar únicamente los archivos que ya no necesitan.

El administrador de almacenamiento de WhatsApp te permite eliminar archivos que ya no necesitas y liberar espacio del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la herramienta ayuda a identificar qué conversaciones concentran más contenido multimedia. Esto resulta especialmente útil en grupos numerosos, donde se comparten imágenes y videos de manera constante.

Por qué WhatsApp ocupa tanto espacio en el celular

El almacenamiento que utiliza WhatsApp aumenta a medida que los usuarios intercambian archivos. Las fotografías, los videos y los mensajes de voz pueden acumularse durante meses o años, incluso cuando ya no se consultan.

Uno de los principales motivos es la descarga automática de archivos multimedia. Cuando esta opción está activada, las imágenes y los videos recibidos pueden guardarse directamente en el dispositivo, lo que incrementa el consumo de memoria.

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Los grupos también contribuyen a este problema, ya que suelen concentrar grandes cantidades de fotografías, videos y documentos. A esto se suman los archivos reenviados, que pueden aparecer en distintas conversaciones y ocupar espacio adicional.

Los videos de alta calidad y los mensajes de voz acumulados también pueden representar una parte importante del almacenamiento. Por ese motivo, revisar periódicamente los archivos recibidos ayuda a evitar que la aplicación consuma demasiada memoria.

Las fotos y videos ocupan gran espacio en el celular si no los borras. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otros métodos para ahorrar espacio en WhatsApp

Además de eliminar archivos desde la administración del almacenamiento, existen otras medidas que permiten reducir el espacio que ocupa la aplicación.

Una de ellas consiste en desactivar o limitar la descarga automática de contenido multimedia. Para hacerlo, hay que ingresar en Ajustes, seleccionar Almacenamiento y datos y modificar las opciones de descarga automática de fotos, videos y documentos, tanto con datos móviles como mediante Wi-Fi.

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También es recomendable revisar periódicamente los grupos más activos y eliminar los archivos que ya no sean necesarios. Los videos pesados, las fotografías duplicadas y los documentos antiguos suelen ser algunos de los elementos que más espacio consumen.

Liberar almacenamiento puede contribuir a mejorar el funcionamiento del celular cuando la memoria está casi llena. La falta de espacio puede ralentizar determinadas operaciones, dificultar la instalación de actualizaciones e impedir que la cámara guarde nuevas fotografías o videos.