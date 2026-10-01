Tecno

¿Jugada de Elon Musk? El dominio de dots, el nuevo agente de OpenAI, redirige a Grok de xAI

La empresa de Sam Altman lanzó recientemente un asistente virtual que trabaja 24 horas con capacidad para investigar, desarrollar software y coordinar tareas simultáneas

Composición dividida con el texto dots y figuras animadas a la izquierda y un retrato de Elon Musk sonriendo a la derecha
OpenAI lanzó el agente de inteligencia artificial dot mientras el dominio vinculado a su nombre está bajo control de Elon Musk. (Fotocomposición Infobae)
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OpenAI lanzó dots, un agente de inteligencia artificial (IA) que puede trabajar de forma continua, mientras que el dominio vinculado con su nombre está controlado por xAI, la empresa de Elon Musk, y redirige a la descarga de Grok.

La coincidencia suma otro episodio a la rivalidad entre Elon Musk, antiguo fundador de OpenAI, y la empresa de Sam Altman, que Musk abandonó antes de crear su propio chatbot.

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Por qué el domino de ‘dots’ redirige a la descarga del chabot de Elon Musk

Según TechCRunch, el dominio fue transferido en julio de 2026, de acuerdo con el registro de propietarios Whois, y, existen razones comerciales habituales para comprar direcciones similares a términos tecnológicos.

Teorías en internet dicen que Elon Musk sabía sobre el próximo lanzamiento de OpenAI. (Foto: REUTERS/Kylie Cooper)
Teorías en internet dicen que Elon Musk sabía sobre el próximo lanzamiento de OpenAI. (Foto: REUTERS/Kylie Cooper)

“Dot” puede ser un error de escritura de “bot”, así que el dominio podría haber sido adquirido para captar búsquedas equivocadas. Sin embargo, xAI no posee bot.com ni vot.com, otra variante que permanece a la venta.

Además, una teoría difundida en internet sostiene que Musk o su grupo de trabajo conocieron de antemano el nombre del nuevo producto de OpenAI y compraron el dominio como una broma.

El usuario anónimo de X @birdabo, que se presenta como “director de shitposting en @SpaceXAI”, fue uno de los primeros en advertir la conexión en una publicación que se volvió viral.

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Por su parte, el dominio dots.com, más cercano al nombre comercial del producto, pertenece actualmente a una empresa que dejó de operar hace tiempo. Esa situación alimentó las especulaciones sobre una posible compra deliberada del otro dominio.

Los asistentes personales dots conservan la información sobre proyectos en curso y ejecutan tareas en segundo plano. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Los asistentes personales dots conservan la información sobre proyectos en curso y ejecutan tareas en segundo plano. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Qué es todo lo que pueden hacer los dots de OpenAI

Los dots están diseñados como un asistente personal capaz de recibir objetivos, conservar información sobre proyectos en curso y realizar tareas en segundo plano. Cada usuario puede asignarle un nombre, personalizarlo y delegarle responsabilidades sin abrir conversaciones separadas para cada asunto.

Los agentes utilizan GPT-6 Astra, un modelo orientado a investigación, programación y tareas complejas de varios pasos. Cuentan con una computadora virtual en la nube, un navegador y acceso a aplicaciones conectadas.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, afirmó que los dots podrán trabajar 24 horas, organizar tareas, analizar información, escribir código y coordinar acciones dentro de reglas, permisos y controles definidos por cada persona o empresa. La compañía plantea que el agente pueda asumir proyectos completos y atender varios encargos en paralelo.

Un hombre sobre un escenario junto a una pantalla con la palabra dots y la imagen de una aplicación móvil
Sam Altman afirmó que los dots podrán trabajar 24 horas y asumir proyectos completos bajo reglas definidas por cada usuario. (Foto: OpenAI)

La herramienta dispone de una identidad propia para administrar permisos y puede escribir y probar código cuando una tarea lo exige. Su funcionamiento busca mantener el contexto de las actividades sin que el usuario deba volver a explicar los antecedentes de cada proyecto.

Para qué usuarios están disponibles los dots, los nuevos agentes de OpenAI

La empresa de Sam Altman habilitará los dots de forma gradual para los planes Pro, Business Premium y Enterprise. Los usuarios de Enterprise podrán acceder a una versión beta si el administrador de su espacio de trabajo decide activarla.

Asimismo, el primer dot estará incluido sin costo adicional en los planes Pro y Business Premium. Esos usuarios tendrán una cuota para tareas de mayor profundidad, con límites ampliados durante el primer mes posterior al lanzamiento, y sus conversaciones con el agente no se descontarán de los límites habituales de ChatGPT.

OpenAI habilitará el acceso a los dots de forma gradual para las cuentas Pro, Business Premium y Enterprise. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
OpenAI habilitará el acceso a los dots de forma gradual para las cuentas Pro, Business Premium y Enterprise. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Los usuarios podrán comunicarse con su dot desde ChatGPT, mensajes de texto, Slack o Microsoft Teams. Podrán usar llamadas de voz para revisar decisiones, pedir explicaciones o aportar información sobre una tarea en marcha.

La continuidad entre esos canales permitirá iniciar un proyecto en ChatGPT, agregar instrucciones por mensaje de texto y compartir documentos en Slack sin perder el contexto acumulado por el agente.

Los dots podrán enviar actualizaciones, hacer preguntas y solicitar una aprobación cuando una decisión lo exija. Esta dinámica pretende que el usuario mantenga una supervisión constante sin tener que dirigir cada etapa de trabajo.

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