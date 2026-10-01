Costa Rica

Exposición de datos personales en Costa Rica podría facilitar estafas más sofisticadas

La Oficina del Consumidor Financiero advirtió que los delincuentes podrían aprovechar información real de las víctimas para crear llamadas, mensajes, correos e incluso videos con inteligencia artificial mucho más convincentes

Un hombre mayor en un sillón sostiene un teléfono inteligente cerca de su oreja. La pantalla muestra un texto rojo con un mensaje de alerta.
La Oficina del Consumidor Financiero (OCF) pidió elevar las precauciones ante el riesgo de intentos de fraude más personalizados tras la exposición de información de costarricenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La reciente exposición de información personal de costarricenses podría abrir la puerta a una nueva ola de fraudes digitales caracterizados por un mayor nivel de personalización, según advirtió la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), que pidió a la población extremar las precauciones ante llamadas, mensajes o correos de origen desconocido.

La advertencia surge después de que el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) confirmara que parte de una muestra de información divulgada recientemente correspondía a datos reales. Un actor afirmó poseer más de 400 millones de líneas de registros relacionados con costarricenses, entre ellos información sobre salarios, teléfonos, direcciones, fotografías y correos electrónicos.

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La situación también se encuentra bajo investigación de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab). Al 30 de septiembre de 2026, esa institución mantenía abiertos tres expedientes relacionados con una posible filtración de datos personales y señaló que mantiene coordinación con la Dirección Nacional de Ciberseguridad del Micitt desde mediados de septiembre.

Para la OCF, el riesgo no se limita a que determinada información privada quede expuesta públicamente. El problema adicional es que esos datos pueden convertirse en herramientas para construir engaños mucho más creíbles, al permitir que un delincuente conozca previamente detalles de la persona a la que intenta estafar.

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Danilo Montero Rodríguez, director general de la Oficina del Consumidor Financiero, explicó que conocer información correcta sobre una persona ya no debe interpretarse como prueba de que quien realiza una llamada realmente pertenece a un banco, institución o empresa.

“En este momento es especialmente importante que las personas eleven su nivel de alerta personal”, afirmó Montero.

El director de la OCF añadió que datos como el nombre, número telefónico, dirección, información laboral o incluso detalles vinculados con productos financieros podrían utilizarse para generar una falsa sensación de confianza.

Esta situación resulta relevante porque tradicionalmente uno de los mecanismos para detectar una llamada fraudulenta era identificar errores o desconocimiento de información que, en teoría, solo debía manejar el cliente y su institución financiera.

Con una filtración de datos, esa lógica puede perder efectividad.

“En el pasado, una señal de alerta para el consumidor podía ser que el supuesto funcionario no conociera algún dato muy personal sobre nosotros. Ahora debemos entender que el solo hecho de que conozca cierta información nuestra tampoco demuestra que la llamada tenga buenas intenciones”, sostuvo Montero.

Según explicó, “un estafador puede tener datos reales y utilizarlos para convencernos de que está hablando en nombre de una entidad con la que tenemos una relación”.

Mano sostiene un teléfono celular con pantalla encendida. La pantalla muestra una notificación de mensaje con un ícono de advertencia y un enlace web borroso.
Los delincuentes podrían aprovechar datos personales reales para hacer que llamadas, correos electrónicos y mensajes fraudulentos resulten más convincentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inteligencia artificial podría hacer más convincentes los engaños

La OCF también alertó sobre un componente que aumenta la complejidad de este tipo de delitos: el uso de inteligencia artificial.

La institución considera que los criminales pueden combinar información previamente obtenida con tecnologías capaces de imitar imágenes o voces para suplantar a familiares, conocidos o incluso funcionarios.

Uno de los escenarios planteados consiste en recibir un video o llamada en la que aparentemente aparece un familiar solicitando urgentemente una suma de dinero.

Este tipo de amenaza ya forma parte de las advertencias de instituciones costarricenses. El propio Micitt realizó durante septiembre un webinario enfocado en deepfakes y suplantación de identidad por voz, en el que señaló que los ciberdelincuentes están incorporando clonación de voz y otras herramientas de inteligencia artificial para realizar fraudes.

La OCF también incluye entre sus recomendaciones frente a las estafas del denominado “familiar en apuros” contactar directamente a la persona por otra vía antes de enviar dinero y tener presente que los delincuentes pueden usar datos reales e incluso imitar voces mediante inteligencia artificial.

Perfil de una persona en la penumbra observando la pantalla iluminada de un teléfono inteligente con una interfaz de llamada entrante.
Entre las principales recomendaciones se encuentra no compartir contraseñas, PIN, códigos de seguridad ni claves dinámicas, además de verificar cualquier comunicación directamente mediante los canales oficiales de las entidades financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer ante llamadas y mensajes sospechosos

Ante este panorama, la Oficina del Consumidor Financiero pidió a las personas “dudar dos o tres veces” cuando reciban una llamada desde un número desconocido o un correo electrónico inesperado.

La entidad aconsejó revisar cuidadosamente la dirección del remitente y evitar responder cuando el dominio o dirección no coincida con los canales que habitualmente utiliza la institución financiera.

Asimismo, recomendó no entregar contraseñas, PIN, códigos de seguridad, códigos de verificación ni claves dinámicas, independientemente de cuánta información personal conozca la persona que realiza el contacto.

Otro punto fundamental es no ingresar a enlaces recibidos mediante correos o mensajes inesperados, especialmente cuando estos solicitan iniciar sesión, actualizar datos o realizar algún procedimiento vinculado con cuentas bancarias.

La organización insistió en desconfiar particularmente de mensajes diseñados para generar urgencia o presión, como advertencias sobre un supuesto fraude, bloqueo de cuenta o movimiento irregular que debe resolverse inmediatamente.

En esos casos, la recomendación es terminar la comunicación y contactar directamente a la entidad financiera utilizando números, aplicaciones o sitios web oficiales conocidos previamente por el cliente, y no los datos proporcionados por quien inició el contacto.

La OCF también pidió activar mecanismos adicionales de seguridad disponibles en las cuentas, utilizar contraseñas robustas y diferentes para cada servicio y revisar periódicamente los movimientos bancarios y de tarjetas para detectar operaciones desconocidas.

Estas recomendaciones coinciden con advertencias emitidas recientemente por especialistas en ciberseguridad luego de la posible filtración.

Ante cualquier contacto inesperado que solicite información confidencial, transferencias o cambios en una cuenta, la recomendación es detener el procedimiento y realizar una comprobación independiente.

“La información puede ser verdadera y, aun así, estar frente a un intento de estafa”, advirtió la OCF.

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