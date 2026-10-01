Norris reveló cómo quedó su relación con Colapinto tras el accidente en Bakú y reconoció su error: “Le debía esa disculpa a él”

El británico de McLaren se refirió a sus declaraciones en contra del argentino tras el accidente en Bakú

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Lando Norris volvió a disculparse con Franco Colapinto después del accidente en el Gran Premio de Azerbaiyán por sus fuertes declaraciones en las que pidió una sanción de una carrera para el argentino. Luego de un comunicado en redes y una charla personal entre ambos, el británico de McLaren se refirió en público sobre la repercusión que se generó por sus palabras durante el media day del GP de Baréin, que se disputa en Malasia (Sepang).

Norris reconoció que algunas de sus declaraciones fueron equivocadas, mientras que Colapinto lamentó el incidente y el contacto entre los autos. Ante la consulta de “¿cuál es su versión de lo sucedido y el apoyo entre los pilotos?”, Lando remarcó que “en el pasado me he apoyado en otros pilotos para obtener ayuda en diferentes situaciones”.

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En diálogo con el canal oficial de la F1, comentó: “No es que crea que este haya sido necesariamente ese caso en absoluto. Simplemente fui yo, sin decir las cosas correctas y diciendo algunas cosas que no son un reflejo verdadero de mí ni de lo que realmente querría decir en el fondo. Creo que normalmente no me dejo llevar por el calor del momento, pero este fue sin duda uno de los casos en los que creo que sí lo hice”.

El británico aseguró que mantiene una buena relación con el argentino fuera de la pista. “Para mí, lo más importante era hablar con Franco sobre ello. Digamos que él es la única persona a la que quería dirigirle algo y por quien me preocupo en esta situación. Y eso fue lo que hice. Ya hablé con él durante el domingo por la noche, en cuanto pude. Y, por supuesto, luego publiqué el mensaje más adelante durante la semana para disculparme y hacerle saber a todos que lo hice, porque también estaba el resto del mundo, con quien siento que tenía una deuda de disculpa”, aseguró.

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Para completar, Norris puntualizó en su relación con Colapinto y la necesidad de pedirle perdón por sus fuertes declaraciones: “Como pilotos, todos nos llevamos bien. Franco es un buen amigo mío. Me llevo muy bien con Franco. Siempre tiene buenas intenciones. Es muy buen tipo, así que, por supuesto, al mismo tiempo siento que le debía esa disculpa a él más que a cualquier otra persona”.

*La maniobra de Colapinto en el GP de Azerbaiyán

El conflicto surgió después del accidente en Bakú, cuando Norris planteó que Colapinto debía ser suspendido por considerar que su maniobra no era propia de un piloto de Fórmula 1. “Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”, declaró ante los medios, según reprodujo el portal especializado Motorsport. El último campeón de la categoría cuestionó castigos para conductas que, a su juicio, no merecen estar en la Fórmula 1.

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“Yo le dije a Franco lo que quería decirle y él es realmente la única persona con la que necesito compartir mi opinión y disculparme. No necesito hacerlo en las redes sociales y no siento que necesite usar las redes sociales para hacer algo así. Pero, al mismo tiempo, obviamente hubo mucho ruido y cosas de fondo y pensé que era sensato anunciar o mostrar que me había disculpado”, reveló Norris, con el portal especializado Motorsport.

A esto, agregó: “Acepto que yo estaba equivocado. Creo que, en general, soy siempre una de las primeras personas, al igual que cuando se trata de mi conducción, en aceptar cuando hice algo mal y dije algo que no debería haber hecho. Así que creo que, como ocurrió en televisión y porque fue algo que dije en televisión, me pareció justo compartirlo con todos porque todos lo vieron. Y no pensé que eso representara realmente cómo me comporto”.

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*La palabra de Colapinto sobre las disculpas de Norris

Durante el primer día de actividad en el Circuito Internacional de Sepang, Colapinto también vinculó las críticas iniciales de Norris con la tensión inmediata posterior al choque y aseguró que el británico se disculpó rápidamente. “Fue el calor del momento, sabe qué tipo de comentarios puede crear porque ha sido uno de los pilotos que más ha hablado de ‘hate’ en el pasado. Me sorprendió un poco lo que dijo pero enseguida se disculpó, se creó mucho ‘hate’. Es una situación muy complicada con el mundo exterior y tenemos que mantener todo más para nosotros, está todo bien entre nosotros, hemos hablado”, sostuvo el argentino.

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El corredor de Alpine señaló que los mensajes ofensivos no proceden de una sola afición y pidió evitar generalizaciones sobre los seguidores argentinos. “Hablamos de lo mismo cada semana, lleva mucho tiempo pasando, como pilotos tenemos la responsabilidad de que mejore. Es muy complicado porque viene de casi cada ‘fanbase’, hay algunas más apasionadas que otras. Mi mensaje es siempre el mismo, no sabes lo que puedes crear escribiendo, somos todos sensibles, seres humanos, no todo viene siempre de los argentinos, no estoy de acuerdo con eso, son muy apasionados y siempre me apoyan mucho. Claro que a veces se equivocan pero viene de todas las ‘fanbase’, viene de todo el mundo y a veces no se habla”, afirmó Colapinto.

Norris, por su parte, repudió el acoso en redes sociales y diferenció esa pasión de las amenazas y los ataques personales. “Sigo viendo las redes sociales de vez en cuando y vi algunas cosas, algunas no tan buenas, otras mejores. Lamentablemente, creo que es algo con lo que lidiamos y con lo que lidian muchos deportes. Parte de ello se debe simplemente a la pasión, y eso es algo que siempre existe en el deporte y que creo que siempre va a existir. Obviamente, cuando se llega al punto del abuso en línea y todas esas cosas, creo que eso va muchísimo más allá de ser un aficionado de un deporte, de un piloto, de una persona o de un deportista”, completó.

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La actividad en Sepang se llevará a cabo durante la madrugada de Argentina. La carrera está pautada para el domingo 4 de octubre a las 04:00.