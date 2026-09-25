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Apple pagará una indemnización a usuarios argentinos de iPhone por la pérdida de rendimiento de sus equipos

Los propietarios de iPhone 6, 6s, SE y iPhone 7, entre otros modelos, deberán cumplir una serie de condiciones para acceder al beneficio económico

Apple pagará a usuarios argentinos de iPhone que se vieron afectados por una reducción del rendimiento en sus dispositivos. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)
Apple pagará a usuarios argentinos de iPhone que se vieron afectados por una reducción del rendimiento en sus dispositivos. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)
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Apple deberá destinar US$3 millones para compensar a usuarios de iPhone en Argentina que hayan sufrido una reducción en el rendimiento de determinados modelos. El acuerdo fue homologado por la Justicia y establece que cada dispositivo que cumpla con los requisitos podrá recibir hasta US$40, aunque el monto final dependerá de la cantidad de reclamos que sean aprobados.

La compensación surge de una demanda colectiva iniciada por la Asociación de Defensa de los Consumidores (ADELCO) contra Apple. El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 21 y está vinculado con una función de administración del rendimiento que la compañía incorporó en versiones de iOS para evitar apagados inesperados en iPhone con baterías degradadas.

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El acuerdo fue homologado el 11 de agosto de 2026 y sus términos fueron aclarados el 24 de agosto. Apple aceptó aportar el fondo de US$3 millones sin reconocer las acusaciones ni admitir responsabilidad legal.

Apple incorporó hace unos años un administrador de rendimiento en algunos iPhone para evitar apagados inesperados volviéndolos más lentos. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)
Apple incorporó hace unos años un administrador de rendimiento en algunos iPhone para evitar apagados inesperados volviéndolos más lentos. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

Qué usuarios de iPhone pueden acceder a la compensación

El acuerdo alcanza a personas que hayan residido en Argentina al 4 de febrero de 2020, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. También contempla tanto a quienes usaban los equipos para fines personales como laborales, y a usuarios actuales o anteriores de los dispositivos.

Los modelos incluidos son:

  • iPhone 6 y iPhone 6 Plus.
  • iPhone 6s y iPhone 6s Plus.
  • iPhone SE.
  • iPhone 7 y iPhone 7 Plus.

Además, existen requisitos vinculados con el sistema operativo instalado. En el caso de los iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE, el equipo debía haber utilizado iOS 10.2.1 o una versión posterior. Para los iPhone 7 y 7 Plus, el requisito es iOS 11.2 o posterior.

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Otro punto clave es que el usuario debe haber experimentado una reducción del rendimiento antes del 21 de diciembre de 2017.

Los usuarios de iPhone 6 y iPhone 7 en sus diferentes variables podrán recibir una indemnización de Apple en Argentina. REUTERS/Michaela Rehle/File Photo
Los usuarios de iPhone 6 y iPhone 7 en sus diferentes variables podrán recibir una indemnización de Apple en Argentina. REUTERS/Michaela Rehle/File Photo

Cómo será el reclamo para cobrar hasta US$40

El mecanismo para solicitar la compensación se realizará a través de acuerdosmartphones.com.ar, sitio establecido para implementar el acuerdo judicial. Por el momento, todavía no se informó la fecha exacta en la que comenzará a funcionar el formulario de reclamo.

Una vez que se habilite el procedimiento, los usuarios tendrán seis meses para presentar su solicitud. El formulario requerirá información personal y datos relacionados con el modelo de iPhone utilizado. Luego habrá una instancia de validación para determinar si el dispositivo cumple con las condiciones establecidas en el acuerdo.

El monto máximo será de US$40 por equipo aprobado. Una misma persona podrá presentar reclamos por más de un iPhone si tiene varios dispositivos que cumplen con los requisitos.

La Justicia también contempla la posibilidad de quedar fuera del acuerdo. Quienes quieran excluirse deberán comunicarlo al Juzgado Nacional en lo Comercial N° 21 dentro de los 30 días hábiles posteriores a la última publicación del aviso, según lo establecido por el artículo 54 de la Ley de Defensa del Consumidor.

La Justicia de Argentina dispuso una web para que los usuarios pueden ingresar su reclamo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La Justicia de Argentina dispuso una web para que los usuarios pueden ingresar su reclamo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por qué Apple reducía el rendimiento de los iPhone

El conflicto se relaciona con una función que Apple implementó para administrar el rendimiento de los iPhone cuando sus baterías comenzaban a degradarse.

El objetivo declarado por la compañía era evitar que los equipos se apagaran de manera inesperada cuando necesitaban entregar picos elevados de energía. Para conseguirlo, el sistema podía limitar temporalmente el rendimiento del procesador y de otros componentes.

En la práctica, esa administración podía generar efectos perceptibles para los usuarios, como una apertura más lenta de las aplicaciones, menor velocidad al desplazarse por la pantalla, reducción de la tasa de cuadros, disminución del brillo de la pantalla o un menor volumen del parlante.

Apple incorporó posteriormente herramientas para consultar el estado de la batería y conocer si el sistema estaba aplicando medidas de administración del rendimiento. Estas opciones llegaron con iOS 11.3 y permitían desactivar la función, aunque podía volver a activarse después de otro apagado inesperado.

Apple ha destinado un total de 3 millones de dólares para indeminazar a usuarios argentinos. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo
Apple ha destinado un total de 3 millones de dólares para indeminazar a usuarios argentinos. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

El antecedente del caso en Estados Unidos

El conflicto también tuvo consecuencias legales en Estados Unidos. En febrero de 2020, Apple llegó a un acuerdo de hasta US$500 millones para resolver demandas colectivas relacionadas con la administración del rendimiento de determinados iPhone en tribunales federales y estatales de California.

Ese mismo año, la compañía acordó pagar US$113 millones para resolver un reclamo presentado por una coalición de más de 30 fiscales generales estatales. Entre las cuestiones discutidas estuvo la información que Apple proporcionaba a los usuarios sobre la relación entre el estado de las baterías y el rendimiento de los dispositivos.

En Argentina, el acuerdo alcanzado con ADELCO establece ahora un mecanismo específico de compensación para los usuarios que cumplan con las condiciones fijadas por la Justicia. La fecha de apertura del formulario será el próximo dato clave para quienes quieran iniciar el reclamo.

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