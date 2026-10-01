David López, el niño guatemalteco que gana medallas de astronomía y prefiere las cartas de Pokémon

Un fotomontaje reúne momentos de un estudiante guatemalteco en actividades sobre la ciencia y la exploración espacial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A los once años, David López ya suma una medalla de oro en una olimpiada internacional de ciencia, un diplomado universitario en astrobiología y tres libros en camino. Pero cuando se le pregunta qué lo hace feliz hoy, responde sin dudar: las cartas de Pokémon y la comida.

En el marco del Día del Niño, Infobae conversó con el pequeño científico guatemalteco y con su madre, Pamela, sobre la rutina, los intereses y el acompañamiento familiar detrás de un talento que llamó la atención en Guatemala y fuera de sus fronteras.

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David cursa quinto grado de primaria y, al mismo tiempo, avanza en su tercer diplomado en la Universidad Galileo, donde es el estudiante más joven de la carrera de Astronomía.

Ya completó los programas de Astronomía Básica y Astrobiología, y ahora cursa Astronomía Avanzada. Fuera de las aulas universitarias, su día se parece al de cualquier niño de su edad: se levanta, desayuna, va al colegio, recibe “un montón de clases aburridas”, almuerza y juega.

Los martes y jueves suma clases de inglés y física, y todos los lunes y miércoles cierra la jornada con una clase de la universidad a las siete de la noche.

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David López Aragón, de 11 años, presenta su ponencia sobre la exploración del universo junto a las banderas institucionales en un escenario. (Cortesía: Pamela López)

Su juego favorito son cuatro palitos y la imaginación

Cuando no estudia, David dice que le gusta ver televisión, jugar Pokémon y, sobre todo, entretenerse con cuatro palitos de madera que guarda en su cuarto.

Se tira a la cama, los lanza hacia arriba y, según cuenta, imagina figuras completas a partir de ellos, no solo el esqueleto de una forma. En el colegio, la materia que más disfruta es medio natural, aunque su respuesta más rápida fue “recreo, sobre todo recreo”.

Francés es la que más trabajo le cuesta y, ante la dificultad, su estrategia es concentrarse primero en las tareas que domina antes de enfrentar las que le exigen más esfuerzo.

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Pese a los reconocimientos, David insiste en que sus compañeros lo ven como un niño normal. “Nada, solo soy otro niño normal. Los demás son igual que todos”, afirmó durante la entrevista.

David López Aragón, de 11 años, presenta su ponencia sobre la exploración del universo junto a las banderas institucionales en un escenario. (Cortesía: Pamela López)

Un video sobre estrellas más grandes que el Sol despertó su curiosidad

El interés de David por el universo nació a los seis años, cuando una prima le mostró un video sobre estrellas más grandes que el Sol. Todavía recuerda el nombre de una de ellas, Vega, una estrella blanca azulada y más caliente que la que ilumina la Tierra.

Ese primer acercamiento derivó, según relató su madre, en videos caseros que el propio David grababa y subía a YouTube para explicar qué es un agujero negro o cómo funciona el sistema solar, y que continúan disponibles en su canal.

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Aquella curiosidad temprana llevó a la familia a buscar espacios formales: primero la Asociación Guatemalteca de Astronomía, donde David se convirtió en el socio más joven, y después la Universidad Galileo.

Pamela López, ingeniera de sistemas de profesión, terminó por cursar ella misma un diplomado de astronomía para poder acompañar el ritmo de aprendizaje de su hijo. “Tuvimos que acudir a la Asociación Guatemalteca de Astronomía primero (...) y llegó el punto en que nosotros no sabíamos hasta dónde llegaba su conocimiento”, relató la madre.

Hoy, la astrobiología es el tema que más le interesa a David “porque combina dos de mis ciencias favoritas: astronomía y biología”. Su método de trabajo, según explicó, combina la consulta de libros, búsquedas en internet y preguntas directas a especialistas, aunque prefiere avanzar solo antes que en equipo porque, según dice, así el trabajo resulta más rápido.

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David López Aragón, de 11 años, presenta su ponencia sobre la exploración del universo junto a las banderas institucionales en un escenario. (Cortesía: Pamela López)

El oro llegó a las tres de la mañana, mientras dormía

En mayo, David obtuvo la medalla de oro en la categoría de storytelling STEM de la Olimpiada Internacional de Greenwich (IGO), un certamen organizado por la North London Grammar School, del Reino Unido, que evalúa proyectos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas ante jurados con doctorado o experiencia profesional equivalente.

Su trabajo, titulado Two Years in Another Planet, narra la historia de un microbio extremófilo que viaja desde la Tierra hasta Marte tras el impacto de un asteroide, y aborda conceptos como la litopanspermia y la formación de ecosistemas en otros planetas.

“A las tres de la mañana me dijeron en el chat que ya estaban publicadas las respuestas y mi mamá se emocionó tanto que me levantó”, contó David sobre el momento en que se enteró del resultado.

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Detrás de esa presentación hubo una preparación de dos semanas con un mentor, además de casi tres años de clases privadas de inglés, idioma en el que debió responder todas las preguntas del jurado.

David López Aragón, de 11 años, presenta su ponencia sobre la exploración del universo junto a las banderas institucionales en un escenario. (Cortesía: Pamela López)

Tres libros nuevos y un viaje a Francia en noviembre

David trabaja actualmente en tres libros que continúan a Mi universo, presentado en 2024 durante el Congreso Espacial Centroamericano. Uno de ellos retoma la historia de Extreme, el microbio protagonista de su relato premiado en Greenwich; otro, The Tunnel Star, desarrolla una teoría propia sobre estrellas. Según adelantó, los primeros prototipos ya existen y la publicación está prevista para diciembre.

Junto a otros once niños del Club Constelación Quetzal, la agrupación que fundó junto a su madre y que ya reúne a más de 400 integrantes, David participa además en el proyecto Hail Mary, inspirado en la novela de Andy Weir.

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El equipo guatemalteco quedó entre los cuatro finalistas de esa iniciativa internacional y en noviembre viajará a Francia para probar en condiciones de microgravedad el prototipo de una estación espacial giratoria que diseñaron.

“Escuchar a nuestros hijos es vital”, dice su madre

Pamela López resumió el acompañamiento familiar como un trabajo de equipo que incluye a abuelos, tíos, maestros y mentores. “Escucharlos e involucrarse un poco en esos intereses es vital, pero más que eso, darles continuidad”, explicó.

Según su relato, la clave estuvo en tomar en serio los comentarios cotidianos de su hijo y transformarlos en oportunidades concretas, algo que considera más difícil en un país donde ese tipo de espacios suele ser escaso.

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David, por su parte, tiene un consejo propio para otros padres: “Que dejen el teléfono un rato y que se pongan a jugar con sus niños”. Y para los niños que dudan en compartir una idea por vergüenza, la respuesta de su madre fue igual de directa: “Que no tenga vergüenza y la enseñe”.

Cada medalla, dijo David, la dedica a Guatemala. Cuando se le preguntó qué le gustaría investigar el próximo año, respondió sin vueltas: más astronomía. Y entre sus pendientes por aprender, mencionó uno que nada tiene que ver con la ciencia: jugar tenis.