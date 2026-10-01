Honduras tiene ventajas para atraer inversión, pero persisten obstáculos que frenan su potencial

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala a la corrupción y la seguridad jurídica entre las principales preocupaciones de las empresas. (Foto: Cortesía)

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Honduras mantiene condiciones que podrían favorecer la llegada de inversión privada nacional y extranjera, pero esas ventajas conviven con obstáculos estructurales que continúan condicionando las decisiones de las empresas.

Así lo señala el Informe sobre Clima de Inversión de Honduras del Departamento de Estado de Estados Unidos, que identifica entre las principales fortalezas del país la protección comercial y de inversión derivada del CAFTA-DR, su cercanía con Estados Unidos, la disponibilidad de recursos naturales, una fuerza laboral competitiva y una posición macroeconómica respaldada por el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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El informe también destaca que más de 200 empresas estadounidenses mantienen operaciones en Honduras en sectores como manufactura, textiles y autopartes, lo que refleja la existencia de vínculos empresariales consolidados entre ambos países.

De acuerdo con el análisis del Departamento de Estado, la posición geográfica de Honduras constituye uno de los elementos que pueden favorecer la inversión. La cercanía con Estados Unidos, combinada con infraestructura portuaria de aguas profundas y el acceso preferencial establecido mediante el CAFTA-DR, ofrece condiciones para empresas vinculadas al comercio exterior y las cadenas regionales de suministro.

Sin embargo, contar con acceso comercial no elimina otros costos asociados con producir y trasladar mercancías. La calidad de las carreteras, el suministro eléctrico, la seguridad y los procedimientos administrativos también influyen en la decisión de una empresa de instalarse o ampliar sus operaciones.

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Uno de los cambios más relevantes en materia de inversión durante 2026 fue el regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial especializado en la solución de disputas entre Estados e inversionistas extranjeros.

Estrategias de mejora

El país firmó nuevamente el Convenio del CIADI en marzo de 2026 y depositó su instrumento de ratificación el 17 de julio. El convenio entró en vigor para Honduras el 16 de agosto de 2026, según informó oficialmente el organismo.

El CIADI ofrece mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje para determinadas controversias internacionales relacionadas con inversiones. La reincorporación devuelve a los inversionistas un marco institucional específico para la solución de este tipo de disputas.

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Pese a las ventajas identificadas, el informe señala una serie de factores que pueden limitar el atractivo de Honduras para nuevos proyectos.

El programa vigente con el Fondo Monetario Internacional respalda la posición macroeconómica del país. (Foto: Casa Presidencial)

Entre ellos figuran la aplicación inconsistente de políticas e incentivos fiscales, las disputas territoriales, el costo y la confiabilidad del suministro eléctrico, las preocupaciones de seguridad, la corrupción, las brechas en la formación de la fuerza laboral y las deficiencias de infraestructura y logística.

Estos factores pueden elevar los costos de operación y aumentar los riesgos que las empresas deben considerar antes de realizar inversiones de largo plazo.

A esto se suma la infraestructura de transporte y logística. La ubicación de Honduras puede facilitar el acceso a mercados internacionales, pero esa ventaja depende también de la capacidad para movilizar productos de manera eficiente desde los centros de producción hasta los puertos y las fronteras.

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La competitividad, por tanto, no depende únicamente de la distancia con Estados Unidos, sino también de cuánto cuesta producir, transportar y exportar desde Honduras.

Seguridad jurídica y lucha anticorrupción

El análisis también identifica la seguridad jurídica y la corrupción como factores que pueden afectar el clima de inversión.

La existencia de reglas claras y previsibles resulta particularmente relevante para proyectos que requieren grandes desembolsos iniciales y esperan recuperar su inversión durante varios años.

El Cohep considera que la seguridad jurídica también resulta determinante para generar confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros. (FOTO: ASP Consultores)

En ese contexto, las medidas institucionales orientadas a fortalecer los mecanismos de solución de controversias pueden ser relevantes, pero no sustituyen la necesidad de mejorar otros aspectos relacionados con la aplicación de las leyes, los procesos administrativos y la seguridad para las empresas.

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Honduras cuenta con una fuerza laboral amplia y con costos competitivos, pero el informe señala brechas en la educación y capacitación de los trabajadores. La disponibilidad de personal con las habilidades requeridas puede ser determinante para atraer inversiones hacia actividades de mayor complejidad tecnológica y mayor valor agregado.

La formación técnica y profesional constituye, así, otro de los elementos que pueden incidir en la capacidad del país para aprovechar oportunidades de inversión.

El diagnóstico plantea un escenario con fortalezas y debilidades simultáneas. Honduras tiene acceso preferencial al mercado estadounidense, una ubicación estratégica, recursos naturales y una base de empresas extranjeras ya instalada detalla el informe.

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