La contundente respuesta de Pierre Gasly sobre cómo quedó la relación con Franco Colapinto tras el choque que abrió debate en la F1

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Al igual que sucedió con Franco Colapinto y su charla con los medios, Pierre Gasly cerró el conflicto con su compañero de equipo tras el choque que dejó a los dos pilotos de Alpine fuera del Gran Premio de Azerbaiyán. El francés dijo en Malasia que ambos deben volver a trabajar juntos para que el equipo mantenga sus opciones en el campeonato de constructores.

El accidente perjudicó la pelea de Alpine con Racing Bulls por el quinto puesto, ya que la escudería llega al GP de Baréin que se correrá en el circuito de Sepang a 15 puntos de su rival. Fue en esa línea que Gasly sostuvo que la colaboración con el argentino será clave para alcanzar a la formación satélite de la estructura de la bebida energizante.

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Frente a la consulta de si “ha cambiado algo de cara al futro en cuanto a las reglas de actuación” entre ambos pilotos, Gasly fue claro: “No, creo que... Quiero decir, todo está claro. Creo que todo va bien. Fue un error desafortunado, que nos salió caro, pero, ya sabes, todo está bien. Sabemos lo que tenemos que hacer y creo que el objetivo está muy claro: centrarnos en el campeonato por equipos, trabajando en equipo lo mejor que podamos.

“No quedan muchas carreras, pero seguimos en la lucha por el quinto puesto. Y sí, creo que tenemos un buen coche, tenemos un buen ritmo en este momento y solo tenemos que aprovechar al máximo las oportunidades que surjan en las próximas semanas”, agregó. Cuando le preguntaron si tenían el potencial para superar a Racing Bulls en el quinto puesto, fue tajante: “Sí”.

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El piloto francés también aseguró que la situación quedó resuelta dentro del equipo. Ante la pregunta sobre si había “aclarado completamente las cosas con Franco” y cómo iban a hacer para que no “afecte la relación en el futuro” entre ambos, afirmó: “Sí, todo está bien. En el calor del momento estás lleno de adrenalina, estás lleno de emoción, frustración, decepción, carrera terminada. Fue un duro golpe para nosotros como equipo, pero la única manera de seguir adelante es volver a unirnos y fortalecernos como equipo. Todos nos necesitamos para terminar en el quinto lugar este año, y nos necesitaremos el año que viene. Y tenemos que mirar hacia adelante”.

En ese tono, Gasly explicó lo que sucedió tras el choque y analizó el error del piloto argentino: “Y sabes, vino a disculparse. Fue un error lamentable que al pasar esa línea y frenar demasiado tarde, perdiera el control, y fue una lástima que mi coche chocara contra el suyo. Sí, ya pasó. Lo pensé un par de días y ahora estoy en Malasia con muchas ganas de seguir adelante”.

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Franco Colapinto y Pierre Gasly (REUTERS/Jakub Porzycki)

En esa misma línea, Colapinto remarcó que en su charla con Flavio Briatore quedó todo aclarado. “Hay veces donde todo el mundo está enfadado y es complicado. Es un gran líder y es de los mejores que he tenido, sabe manejar muy bien estas situaciones y hacer al equipo mejor. Siempre he creído en él en este aspecto, seguro que no es lo ideal ser el que se ha equivocado en una situación así. Es genial aprender de él, nada más pude, tomé toda la responsabilidad, estoy triste por lo que pasó pero hemos tenido muchas charlas como equipo”, expresó.

Colapinto quedó en el ojo de la tormenta tras el accidente que protagonizó cuando faltaban 15 vueltas del Gran Premio de Azerbaiyán. En el relanzamiento de la carrera tras el incidente de Alex Albon que provocó el Auto de Seguridad, el piloto argentino se pasó en el frenaje de la cerrada curva 1 e impactó contra Gasly y también con el actual campeón de la Fórmula 1, Lando Norris. Los tres tuvieron que abandonar la carrera en Bakú y su maniobra generó un cimbronazo interno en Alpine y comentarios en el paddock.

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La reacción del experimentado piloto francés fue escueta tras la prueba en Azerbaiyán. “No era la forma en la que querías terminar la carrera. Ibas muy bien, con buen ritmo y tratando de mantener a Antonelli detrás, pero luego el choque”, analizó el periodista Juan Fossaroli de ESPN. “Sí, hombre. Lo resumiste bien”, fue lo único que respondió ante el planteo. Cuando el cronista mencionó los pedidos de disculpas de Colapinto, Gasly volvió a hablar de forma escueta: “Sí, vino a pedir perdón”.

Una postal del incidente que protagonizó Colapinto con Gasly en Bakú

El que también tuvo mirada crítica por la maniobra de Colapinto fue el asesor principal de Alpine. En el comunicado que difundió el equipo, Briatore fue tajante: “Obviamente, estoy sumamente decepcionado con el resultado de la carrera de hoy, sabiendo que perdimos puntos valiosos en la lucha por el campeonato. Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, especialmente cuando íbamos bien con ambos autos en posiciones de puntos”.

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En la lucha del medio de la tabla, Alpine llega a Sepang en el sexto lugar con 68 unidades, ya que no logró sumar en Bakú, y ahora se ubica a 15 unidades de Racing Bulls (83), en una pelea pareja que se juega millones de dólares de cara a la próxima temporada. Desde la madrugada del viernes, el equipo con sede en Enstone buscará revancha en Malasia.

Flavio Briatore conversa con Franco Colapinto y Pierre Gasly. Todo quedó aclarado en el equipo tras el incidente en Bakú

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE LA F1

Viernes 2 de octubre

Práctica libre 1: 01.30 (Argentina) / 12.30 (Malasia)

Práctica libre 2: 05.00 (Argentina) / 16.00 (Malasia)

Sábado 3 de octubre

Práctica libre 3: 01.30 (Argentina) / 12.30 (Malasia)

Clasificación: 05.00 (Argentina) / 16.00 (Malasia)

Domingo 4 de octubre

Carrera a 56 vueltas: 04.00 (Argentina) / 15.00 (Malasia)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV