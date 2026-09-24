Tecno

Cuidado con la estafa del falso domicilio: con un QR quieren robar tus datos

Los ciberdelincuentes solicitan información bancaria bajo la excusa de cobrar supuestos costos de reenvío o de aduana

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone sobre una caja de cartón pequeña con un código QR blanco y negro, el dedo índice suspendido sobre la pantalla.
La modalidad del delivery falso utiliza mensajes urgentes y códigos QR para robar datos personales y bancarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los delincuentes descubrieron que un simple aviso de entrega puede convertirse en la puerta de entrada perfecta para robar datos personales y bancarios. La modalidad, conocida como “delivery falso”, combina un mensaje urgente con un código QR que redirige a páginas fraudulentas. La táctica, cada vez más extendida, también alcanzó a comercios y restaurantes, según alertó recientemente la Guardia Civil de España.

El fraude se inscribe dentro de lo que los especialistas denominan QRishing, una variante del phishing tradicional que reemplaza el enlace clásico por un código escaneable, más difícil de identificar a simple vista para el usuario común.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el ataque del delivery falso

El engaño comienza con un SMS o un mensaje de WhatsApp que simula proceder de una empresa de envíos real. El texto advierte que un pedido no pudo entregarse o que es necesario confirmar la dirección para recibirlo.

El QRishing es una variante del phishing que utiliza códigos QR en lugar de enlaces tradicionales para engañar a los usuarios. En el caso del delivery falso, el mensaje simula ser de una empresa de envíos y conduce, mediante un QR o un enlace, a una página que imita el sitio real de la compañía.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El QRishing sustituye los enlaces tradicionales del phishing por códigos escaneables para dirigir a páginas fraudulentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para resolver el supuesto inconveniente, el mensaje incluye un código QR o un enlace. Al utilizarlo, la víctima llega a una página que copia el diseño de una empresa de logística conocida, lo que refuerza la sensación de legitimidad.

PUBLICIDAD

El tono de urgencia es central en la maniobra: frases como “tu pedido no pudo ser entregado” o “confirma tu dirección para recibir el paquete” buscan que la persona actúe rápido y sin verificar la fuente del mensaje.

Qué datos buscan obtener los delincuentes

Una vez que la víctima ingresa a la página falsa, se le solicitan datos personales como nombre completo, dirección y documento de identidad. En muchos casos, el formulario avanza hasta pedir directamente el número de tarjeta de crédito o débito.

La excusa habitual es el cobro de un supuesto costo de reenvío, entrega o gastos de aduana. También se piden datos bancarios bajo el argumento de “verificar un pago”.

Estafa de suplantación de identidad - Amazon - estafa - fraude - tecnología - 11 de agosto
Los estafadores envían mensajes que simulan problemas con la entrega de un paquete para captar la atención de las víctimas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con esa información, los estafadores pueden realizar compras no autorizadas, vaciar cuentas bancarias o vender los datos a terceros. En algunos casos, el propio código QR instala una aplicación maliciosa que otorga acceso remoto al dispositivo de la víctima.

El riesgo también llega a los menús de restaurantes

La modalidad no se limita a los envíos. La Guardia Civil española advirtió sobre otra variante: la sustitución de los códigos QR que muchos locales gastronómicos utilizan para mostrar su carta digital.

“Te sientas en una terraza. Escaneas el QR de la mesa para ver la carta y... Un momento”, planteó la fuerza de seguridad al describir el riesgo. Los delincuentes colocan una pegatina con un código adulterado sobre el original, de modo que el cliente termina en una página fraudulenta sin advertirlo.

La Guardia Civil resumió el riesgo con una frase directa: “Hasta una carta puede venir con ‘ingredientes’ que no habías pedido”.

Teléfono inteligente sobre una mesa con chat de apariencia romántica, y en el fondo, silueta de persona con cuatro monitores que muestran código y conversaciones.
Los códigos adulterados pueden instalar aplicaciones maliciosas que otorgan acceso remoto al dispositivo del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales para identificar un mensaje fraudulento

Ninguna empresa de envíos calificada solicita datos de tarjeta por SMS o WhatsApp para “liberar” un paquete. Los errores de ortografía, los números de origen que no corresponden a líneas corporativas y la insistencia en actuar de inmediato son señales claras de alerta.

Ante cualquier QR, sea de un paquete o de una mesa de restaurante, conviene revisar que no haya sido reemplazado por una pegatina u otro método de sustitución, y comprobar la dirección web a la que redirige antes de ingresar cualquier dato.

La recomendación central es no acceder el enlace ni escanear el QR y, en cambio, ingresar directamente a la aplicación o el sitio oficial de la empresa de envíos para verificar el estado del pedido con el número de seguimiento correspondiente.

Mujer joven con cabello oscuro y blusa verde azulado, con lágrimas en los ojos, mirando un celular encendido que ilumina su rostro en un ambiente oscuro.
La recomendación principal ante un mensaje sospechoso es verificar el estado del paquete directamente en el sitio oficial de la empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si ya se cargaron datos en una página falsa, el primer paso es contactar al banco para bloquear la tarjeta utilizada. A esto debe sumarse el cambio de contraseñas de las cuentas comprometidas y la revisión de los movimientos recientes para detectar operaciones no reconocidas.

Reportar de inmediato cualquier movimiento sospechoso a la entidad financiera y denunciar el número o mensaje recibido ayuda a que las autoridades y las empresas de telecomunicaciones identifiquen y bloqueen estos patrones de fraude con mayor rapidez.

Temas Relacionados

QRDomicilioEstafaDeliveryCiberseguridadDatos personalesEnvíosTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

CEO de Nvidia advirtió que “los laboratorios de IA que no puedan controlar sus modelos deben ser cerrados”

Jensen Huang dijo que el sector usa cerca del 80% de sus recursos para ampliar capacidades y solo 20% para verificarlas mediante pruebas y auditorías externas

CEO de Nvidia advirtió que “los laboratorios de IA que no puedan controlar sus modelos deben ser cerrados”

Por qué la IA está comprando libros en Japón: las ventas crecen hasta cinco veces

La exportación de libros japoneses hacia EE.UU. superó las 50 toneladas para la posterior digitalización de sus contenidos

Por qué la IA está comprando libros en Japón: las ventas crecen hasta cinco veces

Buscar Fútbol Libre o Tarjeta Roja para ver Alemania vs Países Bajos aumenta el robo de contraseñas

Los partidos de la UEFA Nations League atraen la atención de muchos fanáticos que intentan seguir los encuentros en páginas gratuitas sin saber sus riesgos

Buscar Fútbol Libre o Tarjeta Roja para ver Alemania vs Países Bajos aumenta el robo de contraseñas

Así es la edición coleccionista de GTA 6 que vale 400 dólares y no incluye el juego

La colección reúne más de diez artículos inspirados en Vice City y los Cayos de Leonida, el escenario principal del juego

Así es la edición coleccionista de GTA 6 que vale 400 dólares y no incluye el juego

WhatsApp en modo GTA VI: cómo activarlo sin descargar virus

La aplicación de Meta permite adaptar el perfil y los chats con referencias al próximo juego de Rockstar Games mediante funciones nativas y sin instalar APK

WhatsApp en modo GTA VI: cómo activarlo sin descargar virus

DEPORTES

El llamativo video del entrenamiento de Colapinto que abrió un debate: ¿realidad o inteligencia artificial?

El llamativo video del entrenamiento de Colapinto que abrió un debate: ¿realidad o inteligencia artificial?

Vélez apeló el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA y pidió suspender el partido Boca-Racing por Copa Argentina

Diego Dabove renunció como técnico de Tigre, se despidió del plantel y 24 horas después dio marcha atrás: los motivos

El director deportivo del Barcelona habló por primera vez sobre el frustrado pase de Julián Álvarez: su contundente sentencia

La palabra de Marcelo Gallardo tras la caída 3-0 de Ecuador en su debut: “Hay que tener calma en la derrota”

TELESHOW

La escandalosa pelea entre Majo Martino y María Eugenia Ritó: “Parecés el Ratón Mickey”

La escandalosa pelea entre Majo Martino y María Eugenia Ritó: “Parecés el Ratón Mickey”

Analía Franchín se quebró en vivo al escuchar a la hermana de Pity Álvarez: "Sentí mucha culpa por desear que se vaya"

La reacción de Sofía Sola, la hija de Maru Botana, después de que la vincularan con Franco Colapinto

Wanda Nara presentó el tráiler de su primera película y confirmó cuándo llegará a los cines

El gesto de Moria Casán con el embajador de Noruega tras viralizarse el video con sus icónicas frases

INFOBAE AMÉRICA

Las lluvias obligan a las autoridades a atender 40 emergencias en 13 departamentos de Guatemala

Las lluvias obligan a las autoridades a atender 40 emergencias en 13 departamentos de Guatemala

La fila de buques en el Canal de Panamá cae de 127 a 56 en un mes

Cuatro consorcios buscan supervisar la construcción del teleférico de Panamá

Los racionamientos de agua afectan a 74 comunidades y comprometen 6,525 servicios en tres provincias de Costa Rica

La Budapest Scoring Orchestra interpretó el Himno Nacional de El Salvador en una ejecución magistral