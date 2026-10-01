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Francisco Cerúndolo remontó en el ATP 500 de Beijing y es el único argentino que sigue en carrera

Venció al neerlandés Botic van de Zandschulp (40°) por 5-7, 6-4 y 6-3 y avanzó a octavos de final. Mariano Navone y Sebastián Báez quedaron eliminados. Además, Tomás Etcheverry cayó en su debut en el ATP 500 de Tokio

El tenista argentino Francisco Cerúndolo venció a Boric van de Zandschulp (Foto; EFE/Guillermo Benavides)
El tenista argentino Francisco Cerúndolo venció a Boric van de Zandschulp (Foto; EFE/Guillermo Benavides)
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Francisco Cerúndolo fue la única alegría argentina en el ATP 500 de Beijing. El número 22 del ranking mundial derrotó al neerlandés Botic van de Zandschulp (40°) por 5-7, 6-4 y 6-3 y se metió en los octavos de final. Mariano Navone (45°), Sebastián Báez (51°) se quedaron en el camino al igual que Tomás Etcheverry (30°) en el ATP 500 de Tokio.

Fran necesitó 2 horas y 48 minutos para sacar adelante un partido exigente ante Van de Zandschulp. El número uno argentino comenzó con dificultades y perdió el primer set, pero consiguió reaccionar a partir del segundo. Después de igualar el encuentro, tomó rápidamente la iniciativa en el tercero, consiguió una ventaja tempranera y sostuvo el resultado.

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Cerúndolo mostró fortaleza para resolver los momentos de mayor presión. Salvó 11 de las 13 oportunidades de quiebre que tuvo en contra y se llevó un encuentro en el que corrió de atrás desde el comienzo. Con este triunfo, extendió a 5-0 su historial frente al neerlandés.

El argentino había llegado a Beijing después de su participación en la Laver Cup -cayó ante el noruego Casper Ruud, 21° del escalafón de la ATP, por 6-7 (4), 6-4 y 10-8- y con el objetivo de recuperar terreno en una gira asiática que representa una de las últimas etapas importantes de la temporada. Ahora tendrá un desafío de mayor jerarquía en los octavos de final: enfrentará al ganador del duelo entre el checo Jakub Mensik (14°) y el kazajo Alexander Bublik (20°).

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El triunfo del mayor de los hermanos resalta en una jornada negativa para la delegación argentina. Este jueves quedaron eliminados Navone y Báez.

La Nave, número 45 del mundo, no pudo ante el australiano Alex de Miñaur, 10° del ranking ATP y quinto favorito del torneo, que se impuso por 7-6 (4) y 6-2 después de un primer set muy disputado. Navone tuvo oportunidades para prevalecer en el partido, pero De Miñaur exhibió una mayor justeza en los puntos importantes.

Mariano Navone y Alex de Miñaur se saludan luego del partido (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)
Mariano Navone y Alex de Miñaur se saludan luego del partido (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

Báez, por su parte, cayó en un partido cambiante ante el local Juncheng Shang, ex Top 50 y ubicado hoy en el puesto 250 del ranking, por 5-7, 6-3 y 7-5. El argentino ganó un primer set muy equilibrado, pero el chino niveló el tanteador en el siguiente y mostró un mayor oportunismo para inclinar el desarrollo en su favor en la manga decisiva. El encuentro duró dos horas y 43 minutos y tuvo diez quiebres de servicio.

Previamente, Tirante y Juan Manuel Cerúndolo se habían despedido en la primera ronda. Tirante perdió ante el alemán Jan-Lennard Struff (59°) por 6-1 y 6-4 en una hora y seis minutos, mientras que Juanma cayó ante el chino Yunchaokete Bu (104°), quien se impuso por 6-2, 5-7 y 6-4 y se ganó el cruce con Novak Djokovic (11°) en la ronda siguiente.

De esta manera, Fran Cerúndolo quedó como el único argentino en el cuadro de singles de Beijing. El porteño buscará ahora seguir avanzando en un torneo en el que ningún argentino consiguió todavía conquistar el título. Guillermo Coria y Juan Martín del Potro fueron finalistas en 2005 y 2018, respectivamente.

Juan Manuel Cerúndolo perdió en su debut en Beijing (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)
Juan Manuel Cerúndolo perdió en su debut en Beijing (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

En Tokio, en tanto, Etcheverry tampoco pudo superar el debut. El platense, 30° del ranking, perdió ante el ex Top 10 griego Stefanos Tsitsipas por 4-6, 6-3 y 6-4 en dos horas y siete minutos. El argentino comenzó mejor y se quedó con el primer parcial, pero se fue apagando y el actual 44° del mundo consiguió dar vuelta el partido.

Tsitsipas, que había perdido en los octavos de final del US Open ante Ben Shelton (4°) avanzó a la segunda ronda del ATP 500 japonés, donde se enfrentará al monegasco Valentin Vacherot, 18° del ranking.

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