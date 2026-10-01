Barbie Simons tuvo un percance con su look durante su participación en Es mi sueño: “Casi me mato”

En pleno performance, Barbie Simons sufrió un inesperado inconveniente con su vestuario y luego lo contó al jurado del certamen (Es mi sueño - El Trece)

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Pudo haber sido el blooper del año y terminó en nada más que un susto. Barbie Simons acompañó a Aureliano Baetti en Es mi sueño, el ciclo de El Trece conducido por Guido Kaczka, y juntos hicieron “Mi tierra”, de Gloria Estefan, y la conductora se destacó por su actitud durante la presentación. Sin embargo, en medio del recorrido que ambos hicieron por el estudio, tuvo un inconveniente con su look y que quedó registrado por las cámaras.

La performance no se limitó al espacio central del escenario. Barbie y Aureliano caminaron entre los participantes y se acercaron hasta la mesa del jurado, donde desplegaron sus movimientos y su carisma mientras continuaban con la canción. La presentadora se mostró concentrada en la interpretación y siguió adelante pese al desperfecto que tuvo en uno de sus zapatos. Aunque el traspié ocurrió de manera disimulada y ella logró continuar con el regreso al escenario, el episodio no pasó inadvertido para quienes se encontraban en el estudio ni para el público que seguía la emisión.

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El momento salió a la luz cuando uno de los integrantes del jurado, Nahuel Pennisi, les preguntó a Barbie y Aureliano cómo habían vivido la experiencia sobre el escenario. Simons no ocultó lo que le había ocurrido y respondió con humor: “Casi me mato. Tuve un desperfecto con el taco, pero bueno, seguí”.

El momento en que Simons tuvo un problema con uno de sus tacon es (Captura de video)

Ángela Leiva quiso saber en qué lugar exacto del estudio había sucedido el inconveniente. Barbie señaló entonces hacia el sector ubicado detrás de la mesa del jurado y precisó: “Ahí detrás de Abel. Casi me caigo así de jeta”. Su comentario provocó una reacción inmediata de Abel Pintos, que se encontraba sentado junto al resto de los jurados y aprovechó la referencia para sumarse al intercambio con una respuesta humorística: “Acá iba a estar para salvarte”.

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No fue la primera vez que Barbie se animó a participar de una situación de este tipo en un certamen conducido por Kaczka. La jurado también protagonizó momentos llamativos durante su paso por Los 8 Escalones, otro de los ciclos del conductor. Una de sus últimas escenas comentadas ocurrió en septiembre de 2025, cuando realizó un pícaro comentario sobre el físico de Franco Colapinto durante una pregunta relacionada con el entrenamiento del piloto.

En aquella emisión, los participantes buscaban avanzar al segundo escalón del certamen cuando Pampita Ardohain se dirigió a una joven que había respondido de manera incorrecta su primera pregunta. La conductora le mostró un video en el que aparecía Colapinto realizando un ejercicio con el cuello y le preguntó: “¿Para qué realiza este ejercicio? ¿Para fortalecer el cuello o para tener más flexibilidad?”.

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En cada una de sus participaciones en los ciclos de Guido Kackza, Simons se destaca por su divertida personalidad (Captura de video)

La participante respondió correctamente y, después de felicitarla, Pampita explicó el motivo del entrenamiento. “Claro, correcta, a la hora de manejar tiene que tener muchísima fuerza en los músculos del cuello”, señaló. En ese momento, Barbie Simons intervino y agregó un comentario sobre el contexto en el que había sido grabado el video: “Esto fue genial, porque lo agarraron cuando estaba de vacaciones con Bizarrap en Ibiza. Ahí te das cuenta que es un número uno, o sea, ni en vacaciones frena”.

La frase dio lugar a un intercambio en el que también participaron Esteban Edul y Marcelo Polino. Sorprendida por la rutina del piloto, Pampita continuó con la explicación y preguntó: “¿No puede dejar de entrenar? ¿Le queda un cuello gigante? Hay que mantener los músculos”. La conversación avanzó entre observaciones sobre el entrenamiento y comentarios vinculados con la preparación física que necesitaba Colapinto para competir en la Fórmula 1.

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Pampita frenó a Barbie Simons tras sus pícaros elogios a Franco Colapinto

Simons volvió a referirse al piloto y destacó que el video había sido grabado durante sus vacaciones. “Esto fue ahora en Ibiza, estaba con Bizarrap en un barco, el tipo entrenando todos los días. Ese cuerpito, escuchame, hay que mantenerlo. Mirá lo que son esos abdominales”, expresó la jurado. Su comentario generó la reacción inmediata de Pampita, quien respondió entre risas: “Ay Barbie, cómo estamos, eh. Es un bebé, Barbie, dale”.

Lejos de dar por terminada la conversación, Barbie insistió con el tono de humor que había utilizado durante todo el intercambio. “Pero pará, tiene 22 años. Habría que probar”, lanzó. La frase provocó risas entre los presentes y llevó a Carolina a cerrar la escena con otra ocurrencia: “Franco, atención, eh. Atención que acá tenemos una señorita con ganas de probar cosas nuevas”.

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En Es mi sueño, Simons volvió a ocupar el centro de una escena que combinó música, humor y una situación inesperada. Esta vez, el protagonista del episodio no fue un comentario sobre un famoso ni una respuesta de los participantes, sino el desperfecto que tuvo en uno de sus tacos mientras cantaba “Mi tierra” junto a Aureliano Baetti. Barbie continuó con la actuación, explicó lo sucedido cuando le preguntaron y terminó convirtiendo el percance en otra de las escenas que marcaron la emisión del programa.