Política

Pablo Quirno a los empresarios de IDEA: “Pedían previsibilidad, Milei devolvió años al cálculo empresario”

Desde París, el funcionario sostuvo que el orden fiscal, la desregulación y el respeto contractual cambiaron el escenario para las compañías. RIGI, acuerdos comerciales y el pedido de inversiones

El canciller Pablo Quirno en conferencia de prensa
El canciller Pablo Quirno en conferencia de prensa
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El canciller Pablo Quirno envió un video con un discurso de menos de 10 minutos que sirvió de apertura de la segunda jornada del Coloquio de IDEA en el que hizo foco en lo que señala como un cambio de escenario para el empresariado local.

“Antes podían planificar con un horizonte de pocas semanas, con el equilibrio fiscal, la desregulación y el respeto por los contratos, el presidente Milei devolvió años al cálculo empresario”.

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Desde París, donde se encuentra como parte de la comitiva presidencial, el canciller se refirió al rol que el Gobierno entiende que la Argentina va a ocupar en un “nuevo escenario global” y señaló que ese cambio de perspectiva permite pensar al país con un entramado productivo “capaz de sostener décadas de crecimiento”.

El mapa geopolítico y la oferta argentina

En ese marco, el funcionario señaló que hace falta leer “juntos el mapa geopolítico y el tablero económico mundial”. A continuación, trazó un recorrido de lo que el Gobierno lee que el mundo necesita y el rol del país en ese sentido, con hincapié en los acuerdos internacionales que se fueron cerrando desde que Javier Milei asumió la presidencia y en que el país está en condiciones de proveer los recursos —energía, alimentos, minerales críticos— “en una región de paz”.

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“El mundo necesita a la Argentina”, sentenció Quirno. Luego repasó la apertura de mercados que viene impulsando la Cancillería para “responder a esa demanda”; fue el único punto en el que hizo referencia a la continuidad de Milei en la presidencia.

“Partimos de acuerdos que cubrían el 10% del PBI mundial. Los instrumentos ya concluidos nos acercan al 30%. El entendimiento con la Unión Europea ya tiene aplicación provisional”. A partir de ahí señaló los beneficios que podría traer el acuerdo con la EFTA, el bloque de libre comercio europeo no comunitario. “Un productor de miel entrerriano va a poder exportar en una cuota a la UE pagando 0% de arancel cuando antes pagaba 17%, ahí se mide la diplomacia comercial”.

Luego nombró el entendimiento con Singapur, la solicitud de ingreso al acuerdo transpacífico, las conversaciones con India y Japón y con Emiratos Árabes.

“La meta de la Cancillería es llevar la cobertura de acuerdos al 50% del PBI mundial en el mediano plazo y al 80% en los próximos cuatro años”, es decir, en una segunda gestión. “Vamos a avanzar a la velocidad que requiere nuestra urgencia”.

Argentina's Minister of Foreign Affairs Pablo Quirno speaks during a ministerial meeting on Bolivia's crisis, on the sidelines of the 56th Organization of American States (OAS) General Assembly, in Panama City, Panama, June 23, 2026. REUTERS/Enea Lebrun
Argentina's Minister of Foreign Affairs Pablo Quirno speaks during a ministerial meeting on Bolivia's crisis, on the sidelines of the 56th Organization of American States (OAS) General Assembly, in Panama City, Panama, June 23, 2026. REUTERS/Enea Lebrun

El llamado al sector privado

Después viró el discurso hacia el rol de los empresarios. “Ampliar mercados y tener la capacidad de abastecerlos deben ir al mismo ritmo”, dijo el titular del Palacio San Martín.

Quirno explicó que llegaba a París con una agenda de acuerdos y exportaciones argentinas para invitar a los empresarios europeos, y que esa invitación “alcanza también” a los empresarios presentes en el coloquio de IDEA, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina. “Durante años ustedes reclamaron previsibilidad para invertir a largo plazo, el gobierno asumió esa responsabilidad y ordenó las cuentas públicas y redujo las trabas para producir y competir. Ahora tienen las condiciones”, señaló el canciller para dejar en claro el aporte que la Casa Rosada espera del sector privado.

El funcionario trasladó la responsabilidad sobre el futuro del país al sector empresarial al señalar que los “próximos 20 años empiezan con los compromisos que ustedes asuman y las inversiones que pongan en marcha”. Los instó, además, a que para “transformar definitivamente” a la Argentina “es necesario que ustedes —los empresarios— hagan de la Argentina, el proyecto más ambicioso de sus compañías”.

RIGI, Vaca Muerta y la alianza con Estados Unidos

Tras repasar el RIGI —el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones— y Vaca Muerta, y la cantidad de proyectos en curso, Quirno retomó el rol local en las economías globales. “La seguridad económica del hemisferio tendrá en la Argentina un garante indispensable de abastecimiento y para asumir ese papel profundizamos la alianza con los Estados Unidos. Nuestra afinidad política se traduce en una agenda que conecta los recursos argentinos con tecnología, financiamiento y demanda industrial”.

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