Economía

Cuánto puede costar el dólar en octubre sin que el Gobierno tenga que intervenir según la nueva banda cambiaria

La inflación de agosto, de 1,66%, define el nuevo límite superior de la banda cambiaria. Con la cotización actual, el dólar debería subir más de $433 para llegar al límite

En la última jornada, el dólar mayorista bajó $6, con el monto operado más alto del año. (Reuters)
En la última jornada, el dólar mayorista bajó $6, con el monto operado más alto del año. (Reuters)
Guardar

El régimen de bandas cambiarias define un rango dentro del cual el dólar mayorista puede moverse sin que el Banco Central tenga que salir a operar. Los límites de intervención se ajustan todos los meses en función del avance del IPC. De cara a octubre, el dato que se usa para el cálculo es la inflación de agosto, que alcanzó un valor de 1,66%, según el Indec.

De esta manera, el límite superior de la banda quedará en $1.951,50 al cierre de octubre. Si la cotización mayorista supera ese nivel, el BCRA deberá intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para que el precio vuelva a ubicarse por debajo del techo.

PUBLICIDAD

En septiembre, el techo fue de $1.919,63, por lo que en los próximos 30 días se registrará una suba de 31,87 pesos. De igual manera, se ajustará también el límite bajo de la banda cambiaria.

Un cálculo con rezago

Para entender por qué la inflación de agosto recién se refleja en octubre, hay que revisar cómo está armado el mecanismo. Cada mes, los extremos de la banda se actualizan según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Indec, pero con un retraso de dos meses: el dato de agosto, difundido en septiembre, ajusta el techo de octubre.

Es el mismo criterio que se aplicó en los meses anteriores: la inflación de abril, por ejemplo, determinó el límite de junio, la de mayo el de julio, la de junio el de agosto y la de julio el de septiembre.

PUBLICIDAD

Imagen 5GKFVIGFYREOBGOQ2BJWXM3MC4

Ahora bien, el techo no se modifica de una sola vez al comenzar el mes. Su recorrido es diario y gradual, hasta completar, en el último día del período, el ajuste equivalente a la inflación de referencia. Por eso, los $1.919,63 de fin de septiembre funcionan como la base sobre la cual se calcula el nivel de octubre.

La banda tiene, además, un piso. Mientras la cotización se mantenga entre ambos extremos, el tipo de cambio fluctúa sin una intervención obligatoria de la autoridad monetaria. En cambio, si perfora el límite inferior o supera el superior, el Banco Central debe comprar o vender divisas, según corresponda. El esquema apunta a evitar saltos del tipo de cambio y a darle previsibilidad al mercado.

El dólar mayorista, lejos del techo

Con el techo de octubre definido, la comparación con la cotización de mercado permite dimensionar cuánto espacio tiene el tipo de cambio antes de que el esquema obligue al Banco Central a actuar. El miércoles 30 de septiembre, el dólar mayorista bajó $6 y cerró a $1.517,52, su valor más bajo en cinco días.

Para llegar al techo que regirá a fin de octubre, esa cotización tendría que subir $433,98, es decir 28,5 por ciento. Se trata de un cálculo sobre el cierre de ese día, ya que el valor máximo se desplaza a diario hasta el último día del mes.

Este miércoles el Banco Central compró USD 160 millones, un monto bastante más elevado al de las últimas jornadas. (Reuters)
Este miércoles el Banco Central compró USD 160 millones, un monto bastante más elevado al de las últimas jornadas. (Reuters)

Este miércoles, el monto operado fue el más alto del año, por USD 1.033,6 millones, una firme oferta que habilitó una baja de cinco pesos o 0,3% para el dólar mayorista. El Banco Central compró USD 160 millones, el monto más elevado desde los USD 345 millones del 24 de julio. La cifra marcó una fuerte aceleración respecto a lo que venían siendo las intervenciones en septiembre, en torno a USD 15 millones diarios.

En lo que va de 2026, el tipo de cambio oficial acumula una suba de $47,91, equivalente a 3,26 por ciento. Así, está claro que la cotización se movió menos que los precios, que en el mismo período registran un alza cercana al 22%.

La oferta de divisas se apoya en un ingreso superior al habitual para esta época del año. Detrás de ese flujo aparecen los precios internacionales que favorecen al sector exportador y una corriente de emisiones de deuda de empresas.

Temas Relacionados

DólarBanco CentralBanda cambiariaTecho de la bandaInflaciónIntervenciónÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fuerte crítica de Galperín al primer ministro del Reino Unido: “No tenés autoridad moral para liderar el país”

El empresario argentino respondió en X a un video del mandatario británico. Andy Burnham llegó al cargo tras ser el único candidato a liderar el Partido Laborista, sin pasar por elecciones generales

Fuerte crítica de Galperín al primer ministro del Reino Unido: “No tenés autoridad moral para liderar el país”

Argentina Week: la francesa Total Energies anunció inversiones por cerca de USD 10.000 millones

El CEO de la compañía dio a conocer la intención de llevar adelante nuevos proyectos en el país en el marco de la Argentina Week en París

Argentina Week: la francesa Total Energies anunció inversiones por cerca de USD 10.000 millones

Una billetera virtual ofrece descuentos de hasta 40% en octubre 2026: cuáles son y cómo acceder

Cuenta DNI mantiene reintegros en ferias, comercios de cercanía, gastronomía, farmacias y supermercados. Los días, los topes y los medios de pago varían según el rubro

Una billetera virtual ofrece descuentos de hasta 40% en octubre 2026: cuáles son y cómo acceder

Vendía su auto online, le pidieron una videollamada y casi la estafan: así es la nueva modalidad de fraude por WhatsApp

Una consulta por la venta de un auto derivó en una alerta por una maniobra que busca vulnerar cuentas de la app de mensajería. Cómo identificar fraudes de este tipo

Vendía su auto online, le pidieron una videollamada y casi la estafan: así es la nueva modalidad de fraude por WhatsApp

Luis Caputo en Argentina Week París: "El único riesgo en Argentina es perderse la oportunidad de invertir"

En el comienzo del evento en París, el ministro de Economía repasó la gestión de La Liberta Avanza y arengó a los inversores europeos. También hubo paneles iniciales sobre el potencial energético del país

Luis Caputo en Argentina Week París: "El único riesgo en Argentina es perderse la oportunidad de invertir"

DEPORTES

Francisco Cerúndolo remontó en el ATP 500 de Beijing y es el único argentino que sigue en carrera

Francisco Cerúndolo remontó en el ATP 500 de Beijing y es el único argentino que sigue en carrera

Norris reveló cómo quedó su relación con Colapinto tras el accidente en Bakú y reconoció su error: “Le debía esa disculpa a él”

El detrás de escena de la salida de Cristiano Ronaldo de Portugal: la última “súplica” en el aeropuerto para evitar el gran escándalo

Esteban Edul recibió cerca de 300 mensajes y llamados con amenazas tras la polémica por el arbitraje de Estudiantes-Rosario Central

La contundente respuesta de Pierre Gasly sobre cómo quedó la relación con Franco Colapinto tras el choque que abrió debate en la F1

TELESHOW

Romina Uhrig confirmó su nuevo romance y respondió las acusaciones de Coty Romero: “Que vaya al psiquiatra”

Romina Uhrig confirmó su nuevo romance y respondió las acusaciones de Coty Romero: “Que vaya al psiquiatra”

Murió a los 100 años Peppino Mazzullo, la voz italiana que convirtió a Topo Gigio en un clásico de generaciones

Mafalda Inmersiva, la muestra que da vida a los personajes de Quino y emociona a los fans: “Lo mejor del ser argentino”

“China Suárez”: el nombre de la mascota de Daniela Cardone que reavivó un viejo rumor sobre Gonzalo Heredia y Eugenia

El insólito descargo de Mario Pergolini sobre las celebraciones en jardín de infantes: “¿Cuándo inventaron que se egresa?”

INFOBAE AMÉRICA

El momento en que un dron ruso cae sobre una escuela de Kiev con niños en el refugio

El momento en que un dron ruso cae sobre una escuela de Kiev con niños en el refugio

Costa Rica extradita a Florida a “Beto”, señalado por el mayor decomiso de metanfetamina sintética

Millones de personas enfrentarán fuertes lluvias este fin de semana en EEUU: aumenta la amenaza de inundaciones repentinas

República Dominicana y Haití disputan el liderato del grupo A

El diagnóstico temprano y la tecnología de vanguardia benefician la supervivencia contra el cáncer de próstata en Panamá