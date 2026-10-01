Cuánto puede costar el dólar en octubre sin que el Gobierno tenga que intervenir según la nueva banda cambiaria

En la última jornada, el dólar mayorista bajó $6, con el monto operado más alto del año. (Reuters)

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El régimen de bandas cambiarias define un rango dentro del cual el dólar mayorista puede moverse sin que el Banco Central tenga que salir a operar. Los límites de intervención se ajustan todos los meses en función del avance del IPC. De cara a octubre, el dato que se usa para el cálculo es la inflación de agosto, que alcanzó un valor de 1,66%, según el Indec.

De esta manera, el límite superior de la banda quedará en $1.951,50 al cierre de octubre. Si la cotización mayorista supera ese nivel, el BCRA deberá intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para que el precio vuelva a ubicarse por debajo del techo.

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En septiembre, el techo fue de $1.919,63, por lo que en los próximos 30 días se registrará una suba de 31,87 pesos. De igual manera, se ajustará también el límite bajo de la banda cambiaria.

Un cálculo con rezago

Para entender por qué la inflación de agosto recién se refleja en octubre, hay que revisar cómo está armado el mecanismo. Cada mes, los extremos de la banda se actualizan según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Indec, pero con un retraso de dos meses: el dato de agosto, difundido en septiembre, ajusta el techo de octubre.

Es el mismo criterio que se aplicó en los meses anteriores: la inflación de abril, por ejemplo, determinó el límite de junio, la de mayo el de julio, la de junio el de agosto y la de julio el de septiembre.

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Ahora bien, el techo no se modifica de una sola vez al comenzar el mes. Su recorrido es diario y gradual, hasta completar, en el último día del período, el ajuste equivalente a la inflación de referencia. Por eso, los $1.919,63 de fin de septiembre funcionan como la base sobre la cual se calcula el nivel de octubre.

La banda tiene, además, un piso. Mientras la cotización se mantenga entre ambos extremos, el tipo de cambio fluctúa sin una intervención obligatoria de la autoridad monetaria. En cambio, si perfora el límite inferior o supera el superior, el Banco Central debe comprar o vender divisas, según corresponda. El esquema apunta a evitar saltos del tipo de cambio y a darle previsibilidad al mercado.

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El dólar mayorista, lejos del techo

Con el techo de octubre definido, la comparación con la cotización de mercado permite dimensionar cuánto espacio tiene el tipo de cambio antes de que el esquema obligue al Banco Central a actuar. El miércoles 30 de septiembre, el dólar mayorista bajó $6 y cerró a $1.517,52, su valor más bajo en cinco días.

Para llegar al techo que regirá a fin de octubre, esa cotización tendría que subir $433,98, es decir 28,5 por ciento. Se trata de un cálculo sobre el cierre de ese día, ya que el valor máximo se desplaza a diario hasta el último día del mes.

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Este miércoles el Banco Central compró USD 160 millones, un monto bastante más elevado al de las últimas jornadas. (Reuters)

Este miércoles, el monto operado fue el más alto del año, por USD 1.033,6 millones, una firme oferta que habilitó una baja de cinco pesos o 0,3% para el dólar mayorista. El Banco Central compró USD 160 millones, el monto más elevado desde los USD 345 millones del 24 de julio. La cifra marcó una fuerte aceleración respecto a lo que venían siendo las intervenciones en septiembre, en torno a USD 15 millones diarios.

En lo que va de 2026, el tipo de cambio oficial acumula una suba de $47,91, equivalente a 3,26 por ciento. Así, está claro que la cotización se movió menos que los precios, que en el mismo período registran un alza cercana al 22%.

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La oferta de divisas se apoya en un ingreso superior al habitual para esta época del año. Detrás de ese flujo aparecen los precios internacionales que favorecen al sector exportador y una corriente de emisiones de deuda de empresas.