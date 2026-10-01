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Esteban Edul recibió cerca de 300 mensajes y llamados con amenazas tras la polémica por el arbitraje de Estudiantes-Rosario Central

El comentarista de ESPN contó que su número de teléfono habría sido difundido después del partido y diferenció los insultos habituales en redes del hostigamiento que llegó directamente a su celular

Esteban Edul sufrió agresiones y amenazas en su teléfono personal tras la polémica arbitral del partido entre Estudiantes y Rosario Central
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Las polémicas por el arbitraje y el uso del VAR en el partido del sábado entre Estudiantes y Rosario Central derivaron en cerca de 300 mensajes y llamados con agresiones y amenazas al WhatsApp del comentarista de ESPN Esteban Edul. El periodista vinculó la escalada con sus análisis durante la transmisión y en programas posteriores.

En diálogo con Infobae Al Amanecer, Edul explicó que los insultos en redes sociales suelen acompañar su trabajo, pero que esta vez el hostigamiento llegó a su teléfono personal. Según relató, su número habría sido difundido en algún grupo, medio o red social, lo que trasladó la polémica desde las plataformas digitales a WhatsApp.

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Ayer habré tenido, ponele, 300 chats de mensajes y llamadas”, contó el periodista. Aclaró que no abrió ni leyó la mayoría de esos contactos y que no interpreta cada amenaza como un riesgo que vaya a concretarse, aunque remarcó que decidió hacer pública la situación para no naturalizarla.

El periodista de ESPN recibió cerca de 300 mensajes y llamadas a su WhatsApp luego de la difusión de su número telefónico (Captura de video)
El periodista de ESPN recibió cerca de 300 mensajes y llamadas a su WhatsApp luego de la difusión de su número telefónico (Captura de video)

Las agresiones se trasladaron de las redes al teléfono personal

El comentarista señaló que la reacción excedió a los simpatizantes de los dos clubes porque el partido abrió una discusión más amplia sobre los arbitrajes, las decisiones polémicas y los criterios del VAR en el fútbol argentino.

“En el mundo del fútbol es como que forma parte de nuestra jungla habitual”, afirmó al describir el clima que rodea a quienes opinan sobre los partidos. De todos modos, diferenció los insultos habituales en redes sociales de la llegada masiva de mensajes a su WhatsApp.

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Si bien no sintió miedo, rechazó que esa respuesta de los hinchas pueda justificarse en nombre de la pasión. También sostuvo que los comentaristas suelen quedar expuestos a cuestionamientos cuando sus análisis no coinciden con las expectativas de una parcialidad.

Según explicó, algunos espectadores creen que lo que dicen relatores y comentaristas puede incidir de forma directa en una resolución arbitral. Edul consideró que esa idea se apoya en que la transmisión y el VAR observan las mismas imágenes, y en que los árbitros pueden escuchar el audio de la cobertura oficial.

“El árbitro es autónomo de poder elegir o decidir lo que a él le parece”, sostuvo. Para el periodista, cada sector cumple una función distinta, aunque esa coincidencia en las imágenes alimente sospechas entre los hinchas.

El periodista explicó que durante el encuentro se limitó a señalar acciones que, a su criterio, habían sido mal resueltas. “Simplemente decir: ‘Mirá, esto era penal, esto era roja’”, resumió sobre su trabajo en la transmisión.

Edul explicó que algunos espectadores sostienen que los comentarios en la transmisión inciden en las decisiones arbitrales Foto: FOTOBAIRES Supercopa Internacional.
Edul explicó que algunos espectadores sostienen que los comentarios en la transmisión inciden en las decisiones arbitrales Foto: FOTOBAIRES Supercopa Internacional.

Edul consideró que el partido tuvo condimentos adicionales por las lecturas que existen sobre la relación de ambos clubes con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En ese contexto, afirmó que el árbitro se equivocó en jugadas divididas y que esas decisiones perjudicaron a uno de los equipos.

El comentarista rechazó que sus cuestionamientos al arbitraje constituyan un ataque contra Rosario Central. Señaló que los hinchas suelen atribuir motivaciones personales, geográficas o vinculadas a rivalidades deportivas a quienes analizan una decisión, cualquiera sea el club involucrado.

“Nadie está hablando de tu club, nadie tiene ningún problema con tu club”, planteó Edul. También dijo que esa misma acusación se repite en partidos de River, Boca, Platense, Lanús y otros equipos, aunque cambie el foco de la polémica.

Funcionamiento del sistema arbitral

Edul afirmó que el fútbol argentino atraviesa “el peor momento” de su arbitraje y sostuvo que el malestar ya fue expresado por dirigentes, técnicos y jugadores. Mencionó, entre otros, al presidente de Lanús y al de Independiente de Mendoza.

Para el periodista, el sistema requiere cambios en su funcionamiento y en las personas que lo conducen. Afirmó que una sustitución aislada no resolvería el problema si se mantienen los mismos criterios de conducción.

“Prefiero hacerlo, que es hablar de lo mal que está el arbitraje y de cómo se usa el VAR en la Argentina como una herramienta de poder y no como una herramienta de justicia”, declaró Edul. Añadió que prefiere sostener esa posición antes que silenciarse para evitar conflictos.

El comentarista atribuyó el problema a la dirigencia y advirtió que esas tensiones terminan trasladándose a las tribunas y a los planteles. En ese sentido, recordó que tras el encuentro entre Estudiantes y Rosario Central hubo una pelea entre futbolistas de ambos equipos.

Sostuvo que no existe un conflicto estrictamente futbolístico entre los clubes y que los jugadores pueden quedar involucrados en una disputa ajena.

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