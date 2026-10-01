Murió a los 100 años Peppino Mazzullo, la voz italiana que convirtió a Topo Gigio en un clásico de generaciones

El actor Peppino Mazzullo observa a la marioneta del ratón Topo Gigio recostada en una cama en miniatura.

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El mundo del espectáculo de todo el mundo y de todos los tiempos despidió a Peppino Mazzullo, el actor que durante 45 años le prestó su voz a Topo Gigio. Tenía 100 años y murió en su casa de Santo Stefano di Briga, una localidad de la provincia de Mesina, en Sicilia.

Su interpretación quedó unida para siempre al pequeño ratón creado por la titiritera italiana Maria Perego. Con un tono infantil, pausas precisas y una manera particular de construir cada frase, Mazzullo transformó al personaje en una figura reconocible para el público de distintas edades y países.

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El reconocido artista había cumplido 100 años el pasado 6 de junio. Según informaron medios italianos, falleció en su residencia de Santo Stefano di Briga, donde vivía desde hacía más de dos décadas.

Nacido en 1926, Giuseppe “Peppino” Mazzullo comenzó su recorrido artístico desde joven. Entre 1947 y 1950 se formó en la Academia de Arte Cinematográfico de Roma y en la Academia de Arte Dramático de Milán, luego de recibir una beca que le permitió estudiar actuación.

En 1950 inició su carrera profesional junto a la compañía de Guglielmo Della Seta. Más tarde integró una compañía teatral de la Radiotelevisión Italiana (RAI) y trabajó como primer actor en escenarios de Milán.

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El actor Peppino Mazzullo interactúa con una figura de Topo Gigio, el personaje infantil al que prestó su voz durante décadas

El giro que definió su carrera llegó en 1961, cuando asumió de forma estable la voz de Topo Gigio, el muñeco que ya había tenido sus primeras apariciones televisivas. Mazzullo permaneció detrás del personaje hasta 2006, cuando se retiró de ese rol tras más de cuatro décadas.

El actor solía definirse como un “creador de voces”, una descripción que sintetizaba su vínculo con el ratón. Su aporte no se limitó al doblaje: construyó una forma de hablar, un ritmo y una personalidad que combinaron inocencia, humor, romanticismo y picardía.

Mazzullo contó en distintas entrevistas que sintió una cercanía inmediata con el títere cuando lo vio por primera vez en los estudios de la RAI. A partir de esa experiencia, desarrolló una interpretación que acompañó a Topo Gigio en programas de televisión, obras teatrales, discos y presentaciones internacionales.

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Entre 1961 y 2006, Mazzullo fue la voz de Topo Gigio en Italia, un período que convirtió su trabajo en una referencia inseparable del personaje. Su interpretación también formó parte de las apariciones del ratón en la televisión de Estados Unidos, donde compartió pantalla con figuras de la época y amplió su llegada fuera de Europa.

Antes de que Mazzullo se hiciera cargo del papel, la voz del personaje había estado a cargo del cantante italiano Domenico Modugno, conocido mundialmente por “Volare”. Con el paso de los años, sin embargo, fue Mazzullo quien terminó de fijar el registro que el público asoció con Topo Gigio.

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El actor italiano Peppino Mazzullo sostiene una figura del personaje Topo Gigio frente a una estantería llena de libros.

La muerte del actor ocurre en un año de pérdidas para quienes crecieron con el personaje en distintos países de habla hispana.

En enero falleció Gabriel Ernesto Garzón Lozano, el actor mexicano que interpretó a Topo Gigio para América Latina desde 1994. Tenía 57 años y, además de su trabajo como actor de voz, desarrolló tareas como comediante, titiritero, locutor y productor.

Amigos y colegas habían impulsado campañas para conseguir donantes de sangre a fines de 2025, cuando el artista atravesaba un delicado cuadro de salud. Su fallecimiento dejó sin una de sus voces más reconocidas al personaje para el público latinoamericano.

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En la Argentina, una de las interpretaciones más recordadas fue la de Ernesto “Corcho” Segall, actor, músico, humorista, cantante y compositor nacido en Mar del Plata. A partir de 1989, se vinculó con el ratón en programas de televisión, publicidades y discos infantiles.

Su versión del personaje tuvo una fuerte presencia en el país con apariciones junto a figuras como Diego Maradona y Juan Román Riquelme en La noche del 10. Antes de su trabajo con Topo Gigio, Segall integró el dúo cómico-musical Los Blue Jein junto a Beto César, con participaciones en ciclos como Feliz domingo.

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Con la muerte de Mazzullo, desaparece la voz que acompañó el crecimiento internacional de Topo Gigio y que ayudó a fijar una identidad sonora que aún permanece en la memoria de quienes siguieron sus aventuras frente al televisor.