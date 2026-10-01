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El momento en que un dron ruso cae sobre una escuela de Kiev con niños en el refugio

La cámara de seguridad registró el impacto y la explosión. No hubo heridos. La institución educativa se suma al puente Sur y a un instituto nuclear, también golpeados en las últimas horas

El momento en que un misil ruso impacta en una escuela de Ucrania
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Un dron ruso atravesó este jueves una escuela de Kiev, mientras niños y docentes se encontraban en el refugio del edificio, informaron las autoridades. No hubo heridos, según el alcalde, Vitali Klitschko. Es el más reciente de una serie de ataques aéreos cada vez más intensos contra la capital ucraniana.

Rescatistas trabajan en una escuela dañada por el impacto de un dron ruso a reacción, en Kiev. Había niños y docentes en el refugio y no hubo heridos, según el alcalde (REUTERS/Gleb Garanich)
Rescatistas trabajan en una escuela dañada por el impacto de un dron ruso a reacción, en Kiev. Había niños y docentes en el refugio y no hubo heridos, según el alcalde (REUTERS/Gleb Garanich)

Un video obtenido por Reuters muestra el momento exacto en que el dron se estrella contra el edificio, con una explosión y un incendio. La agencia confirmó el lugar a partir del trazado de las calles, la escuela, los edificios y un poste de luz, que coinciden con imágenes de archivo y satelitales, y la fecha por la hora que marca la grabación.

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Miembros de la brigada antibombas de la policía trasladan una ojiva de dron ruso sin explotar en una escuela dañada de Kiev. Rusia usa cada vez más drones a reacción, más veloces y difíciles de derribar (REUTERS/Gleb Garanich)
Miembros de la brigada antibombas de la policía trasladan una ojiva de dron ruso sin explotar en una escuela dañada de Kiev. Rusia usa cada vez más drones a reacción, más veloces y difíciles de derribar (REUTERS/Gleb Garanich)

Otras imágenes de Reuters registran a niños y docentes yendo al refugio después de que sonara la alerta aérea, y luego a rescatistas retirando restos del dron y recorriendo una escalera expuesta por los daños.

Así quedó la escuela de Ucrania alcanzada por un misil ruso

El presidente Volodímir Zelensky y Klitschko confirmaron el ataque en un comunicado. “Los canallas rusos siguen atacando la vida en todo el país, a los niños ucranianos y a nuestras escuelas”, escribió Zelensky en X. “Rusia debe rendir cuentas por esto y recibir una respuesta a sus ataques”.

Un puente y un instituto nuclear

Autos cruzan un puente sobre el Dniéper tras ser alcanzado por un dron ruso a reacción. Es la primera vez en la guerra que un puente importante de Kiev es alcanzado (REUTERS/Alina Smutko)
Autos cruzan un puente sobre el Dniéper tras ser alcanzado por un dron ruso a reacción. Es la primera vez en la guerra que un puente importante de Kiev es alcanzado (REUTERS/Alina Smutko)

El ataque a la escuela se produjo horas después de que dos drones impactaran contra el puente Sur, una arteria que une el este y el oeste de la capital sobre el río Dniéper. Es la primera vez desde el inicio de la guerra que drones rusos alcanzan un puente importante de Kiev,. Imágenes difundidas en Telegram mostraron una explosión junto a uno de los soportes y una columna de humo mientras circulaban vehículos y trenes del metro.

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Klitschko dijo que el puente se cerró de forma temporal mientras especialistas buscaban daños estructurales. La administración municipal informó después que una primera inspección “no encontró daños críticos”, y unas horas más tarde el tráfico circulaba en ambos sentidos.

Autos cruzan un puente sobre el Dniéper tras ser alcanzado por un dron ruso a reacción. Es la primera vez en la guerra que un puente importante de Kiev es alcanzado (REUTERS/Alina Smutko)
Autos cruzan un puente sobre el Dniéper tras ser alcanzado por un dron ruso a reacción. Es la primera vez en la guerra que un puente importante de Kiev es alcanzado (REUTERS/Alina Smutko)

El jueves por la tarde, otro dron ruso cayó en los terrenos del Instituto de Investigación Nuclear de Kiev, donde funciona un reactor experimental. El regulador nuclear ucraniano informó de un incendio, rápidamente extinguido, sin heridos y sin daños en el reactor, apagado desde 2022. Los niveles de radiación no cambiaron. El organismo no precisó dónde cayó el dron ni difundió imágenes, y Rusia y el Organismo Internacional de Energía Atómica no se pronunciaron de inmediato.

Una campaña contra la red eléctrica

Rescatistas trabajan en un centro de negocios dañado por un ataque militar ruso, en Odesa, Ucrania. Es una de las ciudades golpeadas por Rusia en una semana de ataques con drones contra Kiev y otras regiones (Servicio de Emergencias de Ucrania en la región de Odesa/vía REUTERS)
Rescatistas trabajan en un centro de negocios dañado por un ataque militar ruso, en Odesa, Ucrania. Es una de las ciudades golpeadas por Rusia en una semana de ataques con drones contra Kiev y otras regiones (Servicio de Emergencias de Ucrania en la región de Odesa/vía REUTERS)

Kiev había denunciado el miércoles que una andanada nocturna contra el sector energético era el inicio de una campaña deliberada para destruir la red eléctrica antes del invierno. Serguéi Beskrestnov, asesor de Zelensky, dijo en Telegram que Rusia ya usa drones diseñados para cortar torres eléctricas y estructuras de acero de puentes, y que cree que el enemigo planea atacar líneas de alta tensión. Moscú reconoció que ataca de forma deliberada el sector energético, una táctica que repite desde la invasión de febrero de 2022.

Los ataques recientes provocaron cortes de luz en Kharkiv, Chernígov, Sumy, Rivne y Kirovogrado, informó la operadora de la red, Ukrenergo, que pidió limitar el consumo. En Kiev hubo cortes de emergencia el miércoles por la noche. El invierno pasado, la calefacción y la electricidad se cortaron durante días, con temperaturas de hasta -20 grados. Esta semana, el primer ministro, Serguéi Koretski, sugirió que las personas vulnerables y con discapacidad consideren mudarse.

Drones más rápidos y más letales

Rusia usa cada vez más drones a reacción, más veloces y más difíciles de derribar que los modelos tradicionales, derivados de los Shahed iraníes. La Fuerza Aérea ucraniana contabilizó 3.177 ataques con drones hasta el 29 de septiembre, frente a 2.850 en todo agosto. Las víctimas incluyen edificios residenciales, estaciones de servicio, la red ferroviaria y depósitos. El lunes, drones rusos habían golpeado la Academia Nacional de Ciencias, en el centro de Kiev.

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