El momento en que un dron ruso cae sobre una escuela de Kiev con niños en el refugio

Un dron ruso atravesó este jueves una escuela de Kiev, mientras niños y docentes se encontraban en el refugio del edificio, informaron las autoridades. No hubo heridos, según el alcalde, Vitali Klitschko. Es el más reciente de una serie de ataques aéreos cada vez más intensos contra la capital ucraniana.
Un video obtenido por Reuters muestra el momento exacto en que el dron se estrella contra el edificio, con una explosión y un incendio. La agencia confirmó el lugar a partir del trazado de las calles, la escuela, los edificios y un poste de luz, que coinciden con imágenes de archivo y satelitales, y la fecha por la hora que marca la grabación.
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Otras imágenes de Reuters registran a niños y docentes yendo al refugio después de que sonara la alerta aérea, y luego a rescatistas retirando restos del dron y recorriendo una escalera expuesta por los daños.
El presidente Volodímir Zelensky y Klitschko confirmaron el ataque en un comunicado. “Los canallas rusos siguen atacando la vida en todo el país, a los niños ucranianos y a nuestras escuelas”, escribió Zelensky en X. “Rusia debe rendir cuentas por esto y recibir una respuesta a sus ataques”.
Un puente y un instituto nuclear
El ataque a la escuela se produjo horas después de que dos drones impactaran contra el puente Sur, una arteria que une el este y el oeste de la capital sobre el río Dniéper. Es la primera vez desde el inicio de la guerra que drones rusos alcanzan un puente importante de Kiev,. Imágenes difundidas en Telegram mostraron una explosión junto a uno de los soportes y una columna de humo mientras circulaban vehículos y trenes del metro.
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Klitschko dijo que el puente se cerró de forma temporal mientras especialistas buscaban daños estructurales. La administración municipal informó después que una primera inspección “no encontró daños críticos”, y unas horas más tarde el tráfico circulaba en ambos sentidos.
El jueves por la tarde, otro dron ruso cayó en los terrenos del Instituto de Investigación Nuclear de Kiev, donde funciona un reactor experimental. El regulador nuclear ucraniano informó de un incendio, rápidamente extinguido, sin heridos y sin daños en el reactor, apagado desde 2022. Los niveles de radiación no cambiaron. El organismo no precisó dónde cayó el dron ni difundió imágenes, y Rusia y el Organismo Internacional de Energía Atómica no se pronunciaron de inmediato.
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Una campaña contra la red eléctrica
Kiev había denunciado el miércoles que una andanada nocturna contra el sector energético era el inicio de una campaña deliberada para destruir la red eléctrica antes del invierno. Serguéi Beskrestnov, asesor de Zelensky, dijo en Telegram que Rusia ya usa drones diseñados para cortar torres eléctricas y estructuras de acero de puentes, y que cree que el enemigo planea atacar líneas de alta tensión. Moscú reconoció que ataca de forma deliberada el sector energético, una táctica que repite desde la invasión de febrero de 2022.
Los ataques recientes provocaron cortes de luz en Kharkiv, Chernígov, Sumy, Rivne y Kirovogrado, informó la operadora de la red, Ukrenergo, que pidió limitar el consumo. En Kiev hubo cortes de emergencia el miércoles por la noche. El invierno pasado, la calefacción y la electricidad se cortaron durante días, con temperaturas de hasta -20 grados. Esta semana, el primer ministro, Serguéi Koretski, sugirió que las personas vulnerables y con discapacidad consideren mudarse.
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Drones más rápidos y más letales
Rusia usa cada vez más drones a reacción, más veloces y más difíciles de derribar que los modelos tradicionales, derivados de los Shahed iraníes. La Fuerza Aérea ucraniana contabilizó 3.177 ataques con drones hasta el 29 de septiembre, frente a 2.850 en todo agosto. Las víctimas incluyen edificios residenciales, estaciones de servicio, la red ferroviaria y depósitos. El lunes, drones rusos habían golpeado la Academia Nacional de Ciencias, en el centro de Kiev.
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