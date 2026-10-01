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Romina Uhrig confirmó su nuevo romance y respondió las acusaciones de Coty Romero: “Que vaya al psiquiatra”

Las exparticipantes de Gran Hermano escribieron un nuevo capítulo en su histórica rivalidad

La exparticipante de Gran Hermano Romina Uhrig se refirió a las declaraciones de Coty Romero sobre su vida personal (Video: La linterna)
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El conflicto entre Romina Uhrig y Coty Romero que nació en Gran Hermano 2022 volvió a quedar expuesto en público. La exdiputada respondió a los dichos de la correntina, rechazó que existiera una prohibición para hablar sobre ella dentro de un streaming de Telefe y confirmó que mantiene una relación con el productor general del reality.

La discusión comenzó después de que Romero contara que, tras su desvinculación del canal, recibió un llamado de atención por comentarios que había hecho acerca de Uhrig. Zoe Bogach también había mencionado una situación parecida y sostuvo que no podían referirse a la vida privada de algunos exjugadores del programa.

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Uhrig dio su versión y negó que el planteo estuviera dirigido exclusivamente a Romero. Según explicó, la indicación que recibieron quienes participaban del ciclo de reacciones tenía que ver con evitar cuestionamientos sobre personas ajenas a la competencia o comentarios sobre aspectos privados de los participantes.

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Coty Romero lanzó fuertes declaraciones sobre Romina Uhrig

“Esta persona continuamente, desde que salimos de Gran Hermano, habla de mí”, expresó Uhrig en el ciclo La Linterna (Bondi Live) al referirse a Coty. La exdiputada señaló que la influencer participaba de un espacio de streaming en el que, junto con otra exparticipante, se habrían difundido versiones sobre su vida personal.

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La mediática sostuvo que le habría gustado que esos comentarios fueran planteados frente a frente. “Yo a Coty la crucé después de eso un montón de veces y agachaba la cabeza. Yo tendría que haberle preguntado, porque tiran cosas y después no se hacen cargo”, manifestó.

En su descargo, Romina aseguró que la advertencia no implicaba una censura sobre su figura. Según relató, el pedido era que el contenido no derivara en versiones, ataques o comentarios sobre la intimidad de personas que no formaban parte del juego en ese momento.

“Lo único que le dijeron fue que ahí no se hablaba de la vida privada de nadie, y menos de una compañera que no se podía defender”, explicó. Uhrig sostuvo que la consigna consistía en reaccionar a los contenidos del reality y no transformar el programa en un espacio de acusaciones entre exintegrantes de la casa.

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Romina Uhrig no dudó en contestar las acusaciones de Coty

La exparticipante remarcó que Romero tenía libertad para opinar sobre ella o sobre otros exjugadores, aunque consideró que debía asumir las consecuencias de sus palabras. “Nadie le dijo que no podía hablar. Puede opinar de mí y de cualquier compañero”, afirmó.

En ese marco, Uhrig lanzó una frase que provocó nuevas repercusiones. “Le recomiendo que vaya al psiquiatra y que solucione sus problemas ahí”, dijo al referirse a la influencer correntina.

Más adelante, amplió su postura y vinculó las críticas con una cuestión personal. “Todo esto es por envidia y maldad porque no tienen vida propia. Todo lo que digan ustedes, la gente mala, no me afecta ni me llega”, manifestó. Sus palabras incluyeron referencias tanto a Coty Romero como a Zoe Bogach.

En medio de la polémica, Uhrig también habló de su presente sentimental. La exfuncionaria confirmó que está en pareja con Martín Borrillo, productor general de Gran Hermano.

La relación ya había despertado especulaciones en redes sociales y en distintos programas de espectáculos. Sin embargo, la confirmación de Uhrig terminó de despejar las dudas sobre el vínculo entre ambos.

El dato surgió mientras la mediática respondía a las acusaciones y defendía su posición frente a las versiones que circularon en el entorno del reality. La noticia de su noviazgo quedó así atravesada por el nuevo cruce con Coty, una rivalidad que se remonta a la convivencia de ambas en la edición 2022 de Gran Hermano.

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