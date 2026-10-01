Google despliega un programa de pagos para sitios web que contribuyen con su IA

Google cuenta con un piloto que paga a páginas web que son usadas por su IA para generar respuestas. (Google)

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Google ha implementado un sistema de pagos destinado a sitios web por el uso de sus contenidos en las respuestas generadas mediante inteligencia artificial. A través del programa AI Contribution Pilot, la compañía compensa a los editores cuyo material es utilizado para fundamentar información en herramientas como AI Overviews, AI Mode y la aplicación de Gemini.

El esquema involucra actualmente a cerca de 100 editores, abarcando desde sitios de nicho hasta medios de mayor alcance. La participación en el programa es voluntaria y los administradores de los portales pueden gestionar su inclusión a través de Search Console, la herramienta de gestión de Google para sitios web.

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Google paga a páginas web que son usadas por su IA para generar respuestas. (Google)

Funcionamiento del esquema de pagos

El sistema está diseñado para identificar cuando el contenido de un sitio web contribuye de manera relevante a una respuesta generada por los modelos de inteligencia artificial de la empresa. Según la documentación técnica, los pagos se calculan mensualmente y los montos acumulados se reflejan en el panel de control de los editores.

Los participantes reciben compensaciones económicas basadas en métricas de uso y relevancia del contenido para la plataforma. La compañía ha indicado que este esquema forma parte de una fase de pruebas orientada a explorar mecanismos que permitan reconocer el valor de las fuentes originales dentro de los resultados de búsqueda avanzados.

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Los pagos que realiza Google se hacen de manera mensual. (Google)

Variedad en las compensaciones

Los datos indican una diversidad significativa en los montos distribuidos entre los participantes del programa. Mientras que para algunas plataformas los ingresos representan una fuente complementaria de facturación, otros sitios con audiencias especializadas han reportado pagos anuales que superan el millón de dólares.

El nivel de compensación varía según la naturaleza de la información y la interacción de los usuarios con las respuestas generadas. Temas específicos y de nicho, que suelen contar con comunidades de lectores muy activas, presentan una dinámica de pago distinta a la de los contenidos generalistas.

No todas las páginas web reciben un mismo pago de Google, las que son de nicho reciben una remuneración mayor. EFE/ César Melgarejo

Compromiso con el ecosistema web

Esta iniciativa refleja el enfoque de Google por mantener un equilibrio en su ecosistema digital, donde el contenido de alta calidad desempeña un papel fundamental. La compañía ha subrayado que este piloto sirve como una instancia de aprendizaje para perfeccionar la forma en que sus sistemas de inteligencia artificial interactúan con las publicaciones externas.

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El programa se integra con las opciones de control que la empresa ya ofrece a los propietarios de sitios web, permitiéndoles definir su presencia en los servicios de información generativa. Con este esquema, el buscador reafirma su propósito de continuar incentivando la creación de contenido original que alimenta a la nueva generación de herramientas tecnológicas.