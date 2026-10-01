Tecno

El secretario de Salud de EE.UU. dijo que “la IA da una segunda opinión mejor informada que la de un médico”

La Asociación Médica Estadounidense arremetió en contra de Robert F. Kennedy Jr, advirtiendo que la inteligencia artificial no puede sustituir el juicio de los profesionales del sector salud

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La IA es una tecnología que se está implementando en diferentes áreas, pero genera dudas sobre la forma de su adopción. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., afirmó que “la inteligencia artificial (IA) puede dar consejos médicos mejor informados que los propios doctores” y sostuvo que la tecnología tiene el poder de liberar a los ciudadanos de lo que llamó “la tiranía médica”.

“Si alguien te dice que las máscaras funcionan, confía en los expertos, la inteligencia artificial puede decirte lo contrario”, sostuvo Kennedy durante una charla con el vicepresidente JD Vance que cerró la cumbre Make America Healthy Again.

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“Y si alguien te dice que una vacuna va a prevenir el contagio, o que necesitas aplicártela para proteger a tu abuela, la inteligencia artificial puede decir que en realidad no hace eso”, agregó el funcionario ante un auditorio de líderes tecnológicos y sanitarios.

El encuentro, cerrado con un ida y vuelta entre Kennedy y Vance, tuvo entre sus patrocinadores corporativos a las dos principales empresas de inteligencia artificial del país, OpenAI y Anthropic.

Kennedy contó que se reunió esa semana con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, quien le dijo que dos años atrás no habría recomendado buscar consejo médico en un chatbot, pero que hoy sería mala praxis que un médico no consultara esas herramientas antes de diagnosticar o recetar un tratamiento.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Dos tercios de los médicos en Estados Unidos utilizan inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación no es menor: una herramienta de IA médica llamada OpenEvidence ya es utilizada por cerca de dos tercios de los médicos de Estados Unidos, de acuerdo a datos internos de la propia empresa citados por el sitio especializado Futurism.

Qué respondió el gremio médico estadounidense

La Asociación Médica Estadounidense había salido a cuestionar ese planteo semanas antes. Su director ejecutivo, John Whyte, advirtió que la inteligencia artificial tiene un potencial enorme en la salud, pero que no puede reemplazar el juicio de un médico.

“Los pacientes merecen decisiones de atención informadas por la evidencia médica más reciente y guiadas por un médico que entienda sus necesidades individuales”, dijo Whyte en un comunicado difundido por la asociación.

Un médico con bata blanca y estetoscopio sentado frente a dos personas vistas desde atrás.
El gremio médico señala que la IA no puede reemplazar el juicio médico especializado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la misma charla, Vance restó importancia a los escenarios más catastróficos sobre la inteligencia artificial y los comparó con la película Terminator 2. El vicepresidente dijo que los riesgos reales están más ligados a modelos entrenados para vulnerar computadoras.

Para esos casos, propuso resolver los daños con reglas de responsabilidad de producto similares a las de cualquier otra industria, y no con una regulación específica para la inteligencia artificial.

Por qué crecen las dudas sobre el uso de IA en el sector salud

Hace pocos días, la Casa Blanca presentó America.gov, un chatbot gubernamental construido sobre los modelos Gemini, de Google, y Grok, de xAI, pensado como punto único de acceso a información oficial.

La médica y periodista Céline Gounder probó el sistema y halló que, al preguntarle si las vacunas causan autismo, el chatbot no tomó partido entre dos páginas oficiales del CDC que se contradicen entre sí.

Hombre usando una computadora personal con un chatbot médico de IA visible en la pantalla, en un entorno de oficina en casa
Persisten la dudas sobre los chatbots con IA en el sector salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema omitió mencionar un fallo judicial que había frenado un cambio en el esquema de vacunación infantil impulsado por la gestión de Kennedy, de acuerdo con la prueba realizada por Gounder.

El propio funcionario ya había ordenado modificar una de esas páginas del CDC para que diga que afirmar que las vacunas no causan autismo no es una afirmación basada en evidencia, según consignó la periodista en su reporte.

Asimismo, el informe insignia de la gestión de Kennedy sobre la salud de los niños estadounidenses quedó bajo sospecha por el uso de inteligencia artificial: según reveló The Washington Post, algunas de sus notas al pie incluían un marcador que delata el uso de ChatGPT.

Algunos reportes son redactados por ChatGPT, un hecho que genera preocupaciones por su veracidad. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Algunos reportes son redactados por ChatGPT, un hecho que genera preocupaciones por su veracidad. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

A lo anterior se suma que una investigación del medio NOTUS encontró citas de ese informe que tergiversaban estudios existentes o remitían directamente a trabajos que no existen.

Cómo es la situación sanitaria en Estados Unidos

Las declaraciones de Kennedy llegaron en medio de un brote de sarampión que esta semana sumó su quinta muerte, la de un residente no vacunado del condado de Lancaster, en Pensilvania, según Ars Technica.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, la agencia de salud pública de Estados Unidos, contabilizó este año al menos 3.659 casos de sarampión, la cifra más alta desde 1991.

Pese a ese número, el organismo cambió los criterios para contar las muertes vinculadas al brote y hasta ahora solo reconoce dos, pese a que Pensilvania documentó cinco, de acuerdo con el mismo reporte.

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