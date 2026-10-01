4 trucos para usar la freidora de aire de forma segura y no quemar las comidas

El uso de una freidora de aire simplifica la preparación de diferentes platos. (Foto: Kalley)

Guardar

Una freidora de aire permite cocinar con rapidez, pero su funcionamiento depende de una circulación constante de aire caliente. Una cesta muy llena, un papel mal colocado o una temperatura excesiva pueden dejar comidas crudas, resecar los alimentos o provocar que se quemen antes de tiempo.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sugiere revisar el manual del fabricante del electrodoméstico antes del primer uso y aplicar una serie de pautas básicas para ajustar cada preparación.

PUBLICIDAD

La distribución de los alimentos, la elección de los recipientes, el tipo de producto y la forma de descongelar influyen en el resultado y en la seguridad del aparato.

Cómo hay que distribuir los alimentos en la cesta de la freidora de aire

El primer paso consiste en no sobrecargar el cajón. Los alimentos deben quedar repartidos en una sola capa para que el aire caliente circule alrededor de cada pieza.

No se debe sobrecargar de comida la freidora de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se acumulan unas sobre otras, unas partes pueden cocinarse de más mientras otras quedan blandas o poco hechas. Cuando la cantidad es grande, conviene dividir la preparación en dos tandas.

Además, es útil retirar el cajón a mitad de la cocción para agitar patatas, verduras o alimentos pequeños. Ese movimiento ayuda a que reciban calor de manera pareja y evita que se tuesten solo por un lado.

PUBLICIDAD

La OCU aconseja no abrir la freidora de aire de forma constante, porque cada apertura reduce la temperatura interior y prolonga el tiempo necesario para cocinar.

El tiempo y la temperatura deben adaptarse a cada receta. Algunos modelos incluyen programas para patatas, pollo o pescado, aunque el manual ofrece una referencia más precisa para cada modelo.

Se debe consultar en el manual de usuario qué recipientes son compatibles con el aparato. (Foto: Europa Pres)

Qué accesorios se pueden colocar sin riesgo en la freidora de aire

Las air fryer alcanzan temperaturas similares a las de un horno eléctrico convencional, entre 200 y 230°C, aunque suelen calentarse y cocinar los alimentos en menos tiempo.

Por eso, se pueden usar recipientes aptos para horno, como bandejas de aluminio, moldes de vidrio resistente al calor, fuentes de cerámica y ciertos accesorios de silicona. El material debe ser seguro para el contacto con alimentos y capaz de resistir altas temperaturas sin deformarse ni transferir sustancias.

PUBLICIDAD

Los accesorios ofrecidos por el fabricante son una alternativa para comprobar esa compatibilidad. En cambio, el plástico, la madera y otros materiales que no están diseñados para el calor deben quedar fuera del aparato.

Asimismo, el papel de horno y el papel de aluminio exigen atención. Ambos deben cortarse a la medida de la cesta y quedar sujetos bajo los alimentos. Si se dejan sueltos, el ventilador puede levantarlos hasta la resistencia, con riesgo de que se quemen.

Realizar sopas puede afectar el funcionamiento de la freidora de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OCU desaconseja usar aluminio con productos salados o ácidos, como tomate, limón o vinagre, por la posible transferencia de pequeñas cantidades de metal a la comida.

PUBLICIDAD

Cuáles alimentos conviene evitar para no ensuciar o quemar la freidora de aire

Las preparaciones líquidas, como sopas, salsas, cremas, natillas o mezclas muy fluidas para bizcochos, no se adaptan bien a este sistema. El ventilador puede desplazar el contenido, provocar derrames y ensuciar el interior.

Por su parte, los quesos colocados directamente en la cesta pueden generar problemas. Al fundirse, gotean y dificultan la circulación del aire. Los palitos de mozzarella o productos rebozados con queso pueden cocinarse si se congelan antes o si se colocan en una fuente apta.

La freidora de aire no está hecha para descongelar alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz y la pasta con salsa tampoco son seguros, porque necesitan humedad para cocinarse de forma correcta y pueden resecarse. Las hojas ligeras, como espinaca, rúcula o col rizada, pueden desplazarse con el aire y quemarse con rapidez.

PUBLICIDAD

Por qué no se debe descongelar alimentos en la freidora de aire

Aunque algunos aparatos incluyen un programa específico, la freidora de aire no es el método más seguro para descongelar. El calor puede actuar antes sobre la superficie que sobre el interior, con el riesgo de que el alimento empiece a cocinarse por fuera mientras aún permanece congelado en el centro.

Si se decide usarla, la clave es elegir una temperatura baja y dar tiempo al proceso. Una pieza pequeña de pan puede descongelarse durante unos 10 minutos a entre 80 y 100°C. Subir la temperatura para acelerar el resultado aumenta las posibilidades de resecar o quemar los bordes.