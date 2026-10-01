El crecimiento de Anthropic tiene una cara oculta: casi la mitad de sus ventas depende de Amazon y Google

Anthropic crece económicamente, pero sus ventas dependen de Amazon y Google.

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Anthropic registró ingresos por 4.600 millones de dólares en 2025, pero detrás de ese crecimiento hay una dependencia comercial que revela el peso de los gigantes tecnológicos en su negocio. Casi la mitad de sus ventas, el 47 %, se canalizó a través de Amazon y Google, dos compañías que, además de distribuir sus servicios de inteligencia artificial, también son sus inversores y proveedores de infraestructura informática.

La información, incluida en el prospecto de salida a bolsa de la empresa creadora de Claude y difundida por Reuters, muestra hasta qué punto estas alianzas se han convertido en una pieza central de su estrategia comercial. En 2023, las ventas que pasaban por ambas plataformas representaban el 11 % de sus ingresos. En 2024, la proporción aumentó al 32 %, hasta alcanzar el 47 % en 2025.

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Este crecimiento evidencia la importancia de Amazon y Google para que Anthropic llegue a nuevos clientes, especialmente empresas que utilizan sus servicios en la nube. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la autonomía comercial de la compañía y los costos asociados a la distribución de sus productos.

Anthropic registró ingresos por 4.600 millones de dólares en 2025. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Amazon y Google concentran casi la mitad de las ventas de Anthropic

La dependencia de Anthropic respecto de las dos compañías no se limita a la distribución de Claude. Amazon y Google ofrecen plataformas desde las que las organizaciones pueden contratar y utilizar los modelos de inteligencia artificial de la empresa, sin necesidad de gestionar directamente toda la relación comercial.

A través de estos canales, Anthropic consiguió generar aproximadamente 2.160 millones de dólares en ingresos durante 2025. No obstante, utilizar estas plataformas tiene un costo: la compañía pagó alrededor de 351 millones de dólares en comisiones a ambos gigantes tecnológicos durante ese mismo periodo.

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En términos prácticos, esto significa que Anthropic destinó aproximadamente 16 centavos de cada dólar obtenido mediante esos canales al pago de comisiones. Aunque estas operaciones le permiten ampliar su alcance comercial, también representan un gasto que debe considerar en sus resultados financieros.

Amazon y Google concentran las ventas de Anthropic, por lo que se llevan una alta comisión. (Foto: Google y Amazon)

La relación tiene otra particularidad: Amazon y Google no son únicamente intermediarios. Ambas empresas también participan en la financiación de Anthropic y le proporcionan recursos informáticos esenciales para el entrenamiento y funcionamiento de sus modelos.

La infraestructura tecnológica también genera dependencia

El vínculo con Amazon y Google es especialmente importante porque Anthropic necesita una enorme capacidad de procesamiento para entrenar sus modelos y responder a las consultas de sus usuarios. Estos recursos requieren centros de datos, chips especializados y grandes inversiones en infraestructura.

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Amazon y Google proporcionan parte de esa capacidad a través de sus servicios en la nube. De esta manera, Anthropic puede ampliar sus operaciones sin tener que construir por sí sola toda la infraestructura necesaria. Sin embargo, esta estrategia también la expone a posibles cambios en los precios, las condiciones de contratación y la disponibilidad de esos recursos.

Anthropic sigue dependiendo de Amazon y Google, especialmente por sus centros de datos.

La propia compañía reconoce en su prospecto de salida a bolsa que depender de un grupo reducido de proveedores puede representar un riesgo para sus operaciones. Un cambio en las condiciones comerciales de sus socios podría incrementar sus costos o dificultar el acceso a la capacidad informática que necesita para desarrollar sus modelos.

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Además, esta relación tiene una particularidad: Amazon y Google también desarrollan sus propias soluciones de inteligencia artificial, por lo que mantienen intereses comerciales en un mercado en el que Anthropic busca ampliar su participación.

Los ingresos crecen, pero las pérdidas siguen siendo elevadas

El aumento de las ventas de Anthropic contrasta con sus resultados operativos. Aunque la empresa multiplicó por 12 sus ingresos durante 2025, también registró pérdidas operativas superiores a los 8.000 millones de dólares, una cifra que refleja los elevados costos asociados al desarrollo y la comercialización de sus modelos de inteligencia artificial.

Pese a sus altos ingresos, Anthropic sigue presentando grandes pérdidas.

La inversión en infraestructura, el entrenamiento de nuevos sistemas y la contratación de personal especializado representan gastos considerables para una compañía que busca competir con otros grandes desarrolladores de IA.

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A esta situación se suma la concentración de sus ingresos. Según el prospecto, dos clientes no identificados representaron individualmente el 12 % de la facturación de Anthropic en 2025. Esta circunstancia añade otro factor de riesgo, ya que la pérdida de contratos importantes podría afectar sus resultados financieros.