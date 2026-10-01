Tecno

El nuevo teclado de Google tiene letras que se mueven y diseño de cinta transportadora

Cada una de sus filas reúne 29 teclas que se desplazan en un circuito cerrado. Al tratarse de un prototipo conceptual, Google no prevé ponerlo a la venta

Mano sobre las teclas de un teclado blanco colocado en posición vertical en un soporte azul sobre un escritorio de madera
Google Japón ideó un teclado experimental en el que las letras se acercan al usuario mediante una cinta transportadora. (Google)
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La división japonesa de Google presentó un teclado conceptual cuyas letras se desplazan sobre una cinta transportadora hasta los dedos del usuario. El dispositivo, denominado Gboard versión Kurukuru, no estará a la venta: el equipo de desarrollo publicó los planos como un proyecto de código abierto para que pueda fabricarse de manera independiente.

La propuesta invierte el funcionamiento de un teclado convencional. En lugar de que las manos se desplacen sobre teclas fijas, los caracteres avanzan de forma continua y el usuario debe pulsarlos cuando pasan a su alcance.

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Google presentó el concepto durante su celebración anual del 1 de octubre, una fecha que su división japonesa utiliza para mostrar teclados experimentales. La elección alude al teclado tradicional de 101 teclas, ya que el 10/1 también puede interpretarse como 101.

Dos teclados mecánicos verticales de color blanco integrados en estructuras plegables de color amarillo y verde
El Gboard versión Kurukuru no se comercializará, aunque sus planos fueron publicados para que otras personas puedan fabricarlo. (Google)

Un teclado con letras en movimiento

El Gboard versión Kurukuru tiene teclas distribuidas en cuatro filas móviles. Cada fila incorpora 29 teclas y funciona mediante un sistema de cinta transportadora que forma un circuito continuo.

La compañía explicó que incorporó una placa de circuito flexible para permitir una escritura flexible. El mecanismo hace que las teclas avancen hasta las yemas de los dedos, en lugar de exigir que el usuario mueva las manos para encontrarlas.

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El diseño también contempla la escritura con una sola mano o incluso con un dedo. Google sugirió que se puede construir una segunda cinta transportadora para utilizar ambas manos y amplió el concepto con modos de alta velocidad, guía por voz y accesorios como una baqueta que transforma el teclado en un güiro.

Mano derecha pulsando teclas blancas en un teclado azul dispuesto casi en vertical
El dispositivo cambia la lógica de los teclados tradicionales: las teclas se mueven y las manos permanecen quietas. (Google)

Por qué Google crea estos teclados

La división japonesa de Google presenta prototipos de teclados inusuales desde 2021, cuando dejó de publicar bromas por el Día de los Inocentes. Desde entonces, el 1 de octubre se convirtió en la fecha elegida para exhibir diseños experimentales.

En este caso, el equipo partió de una comparación con las cintas transportadoras que mejoraron la productividad en las fábricas. La idea fue aplicar ese principio a la escritura y hacer que los caracteres llegaran al usuario.

Aunque el teclado no tendrá producción comercial, Google difundió los datos necesarios para construirlo. El proyecto requiere componentes, conocimientos técnicos y paciencia, pero permite replicar el dispositivo de cinta transportadora fuera de la empresa.

Google presenta Gemini 4 Argon

Google presentó a Gemini 4 Argon, un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google DeepMind que la compañía presenta como el más avanzado de su catálogo.

Según Google, Argon puede detectar, comprobar y solucionar de forma autónoma fallas críticas en programas informáticos. REUTERS/Arnd Wiegmann
Según Google, Argon puede detectar, comprobar y solucionar de forma autónoma fallas críticas en programas informáticos. REUTERS/Arnd Wiegmann

El sistema fue diseñado para programación, investigación, redacción y tareas profesionales, con una prioridad específica: la ciberseguridad. Su despliegue inicial no estará abierto al público, sino que quedará limitado a socios especializados mediante Fairwind, el programa de seguridad de la empresa.

Según Google, Argon puede encontrar, validar y corregir vulnerabilidades críticas de software de forma autónoma.

Por esa razón, la compañía priorizará el acceso de administraciones públicas, organizaciones sanitarias y servicios de telecomunicaciones, antes de extenderlo a clientes de su API de pago y suscriptores de Google AI Ultra. La firma no informó una fecha para esa ampliación.

Gemini 4 Argon es un modelo de inteligencia artificial de Google DeepMind orientado a tareas profesionales y de ciberseguridad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Gemini 4 Argon es un modelo de inteligencia artificial de Google DeepMind orientado a tareas profesionales y de ciberseguridad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El modelo fue creado para sostener procesos de razonamiento en tareas extensas y complejas. Su límite de salida varía entre 64.000 y un millón de tokens, las unidades de información que procesa el sistema. Google plantea que esa capacidad puede utilizarse para revisar código, investigar documentación, realizar análisis financieros, resolver encargos jurídicos y automatizar tareas empresariales.

La empresa aseguró que sus empleados ya utilizan Argon para depurar errores y migrar bases de código. También destacó sus capacidades para analizar material visual, incluidos videos largos y gráficos.

Google acompañó el anuncio con comparaciones frente a GPT-6 Astra, de OpenAI, y Claude Fable 5.1 y Claude Opus 5.5, de Anthropic. En la prueba de programación DeepSWE, Argon obtuvo 77,9% y encabezó la clasificación, aunque Claude Opus 5.5 superó al modelo en FrontierSWE y Terminal-Bench.

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