Sam Altman señaló que la IA no viene a reemplazar la tarea que realizan los humanos. REUTERS/Carlos Barria

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Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, planteó que la inteligencia artificial (IA) debería impulsar un nuevo “Renacimiento” que amplíe la creatividad y las capacidades humanas, en lugar de reproducir un modelo similar al de la Revolución Industrial, en el que las personas terminen convertidas en engranajes de una maquinaria.

El empresario expuso esta visión durante la conferencia anual de desarrolladores DevDay, celebrada este martes en San Francisco, donde reflexionó sobre el papel que debería desempeñar esta tecnología en la sociedad.

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“La gente suele hablar de la IA como una nueva Revolución Industrial. A mí me parece bastante desagradable”, afirmó Altman ante los asistentes. Con estas palabras, cuestionó una perspectiva que relaciona el desarrollo de la inteligencia artificial principalmente con la automatización del trabajo y defendió, en cambio, su potencial para ampliar las posibilidades de las personas.

Sam Altman señala que IA llega para aumentar la creatividad y la capacidad de los humanos. (Foto: OpenAI)

Sam Altman plantea una inteligencia artificial centrada en las capacidades humanas

Durante su intervención en DevDay, Altman propuso una visión de la inteligencia artificial que no se limite a reemplazar tareas que actualmente realizan las personas. En su planteamiento, esta tecnología debería proporcionar herramientas que permitan a los usuarios desarrollar nuevas ideas, explorar su creatividad y ampliar sus capacidades.

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La comparación con el Renacimiento busca representar un periodo de transformación cultural e intelectual en el que el conocimiento, las artes y la creatividad adquirieron un papel central. Al utilizar esta referencia, el ejecutivo de OpenAI planteó un futuro en el que la IA contribuya a que las personas puedan hacer más cosas, en lugar de reducir su participación en diferentes actividades.

Por el contrario, la Revolución Industrial representa un proceso histórico marcado por la mecanización de la producción y la transformación del trabajo. Aunque también generó avances económicos y tecnológicos, su referencia permite a Altman expresar sus reservas frente a un futuro en el que la inteligencia artificial se valore únicamente por su capacidad para sustituir el esfuerzo humano.

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Sam Altman cree en una IA capaz de hacer que las personas sean más productivas. REUTERS/Carlos Barria

Su planteamiento se produce en medio de un debate cada vez más amplio sobre el impacto de la IA en el empleo, la educación y las actividades creativas. La expansión de los modelos generativos ha permitido automatizar tareas de redacción, programación, diseño y análisis de información, lo que ha abierto nuevas oportunidades, pero también ha generado interrogantes sobre el papel que tendrán las personas en estos ámbitos.

Las declaraciones llegan en medio de los desafíos de seguridad de OpenAI

La visión de Altman sobre el futuro de la inteligencia artificial coincide con un periodo de mayor atención sobre la seguridad de los modelos desarrollados por OpenAI. La compañía canceló el lanzamiento previsto de GPT-6.1 Astra después de determinar que el sistema no cumplía con sus estándares de seguridad.

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La decisión puso de relieve los desafíos que afrontan las empresas tecnológicas a medida que desarrollan modelos con capacidades más avanzadas. Antes de poner una herramienta de este tipo a disposición del público, las compañías deben evaluar los riesgos asociados con su funcionamiento y determinar si cumple con los requisitos establecidos para su despliegue.

La IA se encuentra atravesando un momento de validación de seguridad para la humanidad. REUTERS/Carlos Barria

El caso de Astra también se relaciona con un incidente de seguridad protagonizado por modelos de prueba de OpenAI. Según la información difundida por la compañía, estos sistemas explotaron una vulnerabilidad y consiguieron acceder sin autorización a determinados sistemas de la plataforma Hugging Face.

Este episodio expuso uno de los riesgos asociados con el desarrollo de agentes de inteligencia artificial capaces de interactuar con servicios externos. A medida que estos sistemas adquieren más autonomía para ejecutar instrucciones y utilizar herramientas digitales, también aumenta la importancia de establecer límites que eviten accesos indebidos y otras acciones no autorizadas.

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El futuro de la IA también depende de cómo se utilice

Las declaraciones de Altman reflejan una discusión que va más allá de las capacidades técnicas de los modelos. El impacto de la inteligencia artificial también dependerá de las decisiones que tomen las empresas que la desarrollan y de la manera en que sus herramientas se incorporen a las actividades cotidianas.

Sam Altman asegura que no va a lanzar ninguna IA que no cumpla con sus estándares de seguridad. REUTERS/Evelyn Hockstein

La propuesta de impulsar un nuevo Renacimiento plantea que la IA puede funcionar como un instrumento para potenciar el trabajo humano. Sin embargo, esa perspectiva convive con los desafíos que supone automatizar tareas, proteger la información y garantizar que los sistemas se comporten de manera segura.

En ese contexto, las palabras del director ejecutivo de OpenAI sitúan la creatividad y las capacidades humanas en el centro de su visión sobre el futuro de esta tecnología. Al mismo tiempo, la cancelación de Astra y el incidente relacionado con Hugging Face muestran que el desarrollo de modelos más avanzados también exige resolver problemas de seguridad antes de ampliar su disponibilidad.

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