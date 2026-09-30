Aprender inglés tiene un truco sencillo: cambiar el idioma del celular, la aplicaciones y más

Andrés Prieto recomienda cambiar el idioma del teléfono celular durante más de 24 horas para generar un compromiso real con el aprendizaje.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Querer aprender un idioma implica mucho más que asistir a las clases y seguir las guías de un profesor. Este proceso requiere un cambio de hábitos que ayuden a tener un entorno que permita entender mejor el idioma y los recursos digitales son una gran opción

Andrés Prieto, experto en enseñanza de idiomas, recomienda cambiar “el idioma de tu móvil durante más de 24 horas, ese es el verdadero compromiso”, aseguró en uno de los últimos episodios de Focus On Podcast.

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La idea no se limita al teléfono: incluye aplicaciones, relojes inteligentes, plataformas de streaming y asistentes de voz.

Por qué funciona cambiar el idioma del celular

Según Prieto, el error habitual es tratar el inglés como una materia escolar que se memoriza para un examen. “Los métodos tradicionales de la academia nos enseñaban a memorizar cosas para el examen, pero eso no sirve para nada. Por eso, muchos entienden inglés, pero no lo hablan”, explicó.

La práctica de cantar canciones en inglés sirve como refuerzo diario para desarrollar el ritmo de la lengua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar el idioma del celular obliga a identificar patrones de forma constante: cómo se construyen las frases, cuáles se repiten en el uso diario. “Esos patrones se te van a grabar en la cabeza. Eso es lo más importante en el inglés, más que aprender reglas infinitas o memorizar”, sostuvo el divulgador.

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Exponerse al inglés todos los días mediante el teléfono ayuda a memorizar frases de uso frecuente sin estudiar gramática de forma aislada, porque el cerebro absorbe patrones repetidos en contextos reales como notificaciones, menús o mensajes cotidianos.

El experto también destacó el papel de la música como refuerzo de esa exposición diaria. “Yo me levanto todos los días y pongo música en inglés y la canto. Cantar ayuda muchísimo a desarrollar el ritmo del inglés”, afirmó.

Sobre las aplicaciones específicas de aprendizaje, Prieto fue claro respecto a sus límites. “No soy enemigo de las aplicaciones, creo que ayudan, pero la única forma de conseguirlo es hablando con otras personas o chateando”, indicó.

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La ruta general en el sistema operativo Android requiere ingresar a Configuración para agregar el inglés como idioma principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma línea, el British Council compara aprender un idioma con aprender a nadar o a tocar un instrumento: una habilidad que solo se desarrolla con práctica activa, no con el estudio aislado de vocabulario y gramática.

Cómo cambiar el idioma en Android

Los nombres exactos pueden variar según la marca del dispositivo, pero la ruta general es la siguiente:

Abrir Configuración desde el ícono de la rueda dentada en el menú de aplicaciones. Ingresar a Sistema o Administración general y desplazarse hacia abajo hasta encontrar esa opción. Seleccionar Idiomas y entrada y tocar el menú de Idiomas. Presionar Agregar un idioma, buscar English y elegir la región preferida, generalmente United States o United Kingdom. Mantener presionado el idioma inglés y arrastrarlo hasta la posición número uno de la lista. El sistema aplicará el cambio de forma automática.

Cómo cambiar el idioma en iPhone

En dispositivos con iOS, el proceso parte desde los ajustes generales del sistema:

Abrir Configuración desde el ícono gris de engranaje en la pantalla de inicio. Desplazarse hacia abajo y seleccionar General. Tocar Idioma y región para ver los ajustes vigentes. Tocar Agregar idioma, buscar English y seleccionarlo. Confirmar el cambio al tocar Usar inglés cuando el sistema pregunte qué idioma se prefiere usar como principal. La pantalla se reiniciará brevemente mientras se aplica el ajuste.

El sistema operativo iOS ofrece la posibilidad de ajustar el idioma de una aplicación específica sin modificar el resto del teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ajustar el idioma en aplicaciones específicas

Por defecto, la mayoría de las aplicaciones cambia automáticamente al inglés en cuanto se modifica el idioma principal del celular. Sin embargo, existe la opción de mantener el teléfono en español y ajustar solo algunas apps, o corregir aquellas que no cambiaron de forma automática.

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En iPhone, iOS permite configurar el idioma de cada aplicación por separado sin afectar el resto del sistema:

Ir a Configuración. Desplazarse hasta el final, donde aparece la lista completa de aplicaciones. Tocar la aplicación que se quiera modificar, como WhatsApp o Instagram. Seleccionar English dentro de la sección Preferred Language.

En Android, el ajuste se realiza desde el menú interno de cada aplicación:

WhatsApp:

Abrir WhatsApp y tocar los tres puntos ubicados arriba a la derecha. Entrar en Settings. Seleccionar App language. Elegir English.

Instagram:

Abrir el perfil y tocar el menú de tres líneas ubicado arriba a la derecha. Ingresar a Settings and privacy. Buscar la opción Language. Seleccionar English.

Facebook:

Abrir el menú de tres líneas. Entrar en Settings & Privacy. Ingresar a Settings. Tocar Language and region y cambiar el idioma de botones y títulos a English.

Google Maps:

Abrir la aplicación y tocar la foto de perfil. Ingresar a Settings. Seleccionar App language. Elegir English.