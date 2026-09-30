Tecno

El iPhone Duo ya tiene fecha para iniciar sus reservas: cuándo estará disponible

La compañía habilitará una opción en su aplicación y su tienda en línea para agilizar las compras y facilitar la entrega del dispositivo desde el día de su lanzamiento

Dos manos sostienen un dispositivo móvil plegable sobre fondo blanco, una muestra el equipo cerrado y la otra desplegado
El nuevo iPhone Duo estará disponible en preventa en octubre. (Apple)
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Apple permitirá que los usuarios se preparen para reservar el iPhone Duo a partir del lunes 12 de octubre, cuatro días antes de que comience la preventa oficial. El procedimiento estará disponible a través de la aplicación Apple Store y la página web de la compañía, donde los compradores podrán elegir anticipadamente el color, la capacidad de almacenamiento, el operador telefónico y el método de pago.

Cómo preparar la reserva del iPhone Duo antes de la preventa

Apple habilitará el proceso de preparación el lunes 12 de octubre. Desde esa fecha, los interesados podrán ingresar a la aplicación Apple Store o a la tienda en línea para configurar su pedido antes de que comience oficialmente la preventa.

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El procedimiento permitirá seleccionar el color del iPhone Duo, la capacidad de almacenamiento y el operador de telefonía móvil, además de establecer el método de pago y completar otros datos necesarios para la compra.

Dos teléfonos plegables en colores blanco y negro, con sus pantallas encendidas y cámaras traseras visibles sobre un fondo blanco
Los usuarios que quieran comprar el iPhone Duo podrán preparar la compra desde el 12 de octubre. (Apple)

Esta opción busca reducir el tiempo que los usuarios necesitan para realizar el pedido cuando se habilite la preventa. En lugar de comenzar desde cero el viernes 16 de octubre, quienes hayan completado los pasos previos solo tendrán que revisar y confirmar su compra.

La preparación estará disponible hasta antes del inicio de los pedidos anticipados, previsto para el viernes 16 de octubre. Apple suele ofrecer este mecanismo cuando presenta nuevos modelos de iPhone, especialmente aquellos que generan un elevado interés entre los compradores.

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A qué hora comienza la preventa del iPhone Duo en Latinoamérica y España

Apple confirmó que los pedidos anticipados del iPhone Duo comenzarán el viernes 16 de octubre a las 8:00 a. m., hora del este de Estados Unidos (ET), y a las 5:00 a. m. en la costa del Pacífico (PT).

Apple intentó mantener oculto el desarrollo del iPhone Duo.
Apple habilitará en su web la compra del iPhone Duo. (Apple)

Para los compradores de otros países, estos son los horarios correspondientes al inicio de la preventa:

  • Perú y Colombia: 7:00 a. m.
  • México (Ciudad de México): 6:00 a. m.
  • Argentina: 9:00 a. m.
  • Chile: 9:00 a. m.
  • España peninsular: 2:00 p. m.
  • Estados Unidos (costa este): 8:00 a. m.
  • Estados Unidos (costa del Pacífico): 5:00 a. m.

Estos horarios corresponden al comienzo de los pedidos anticipados y no necesariamente a la disponibilidad del dispositivo en todos los mercados. La fecha y las condiciones de venta pueden variar según el país.

Por qué conviene preparar el pedido antes del 16 de octubre

La posibilidad de configurar anticipadamente la compra puede resultar útil para quienes desean recibir el iPhone Duo desde el primer día de disponibilidad. Al tener seleccionadas las características del dispositivo y los datos de pago, los compradores podrán completar el proceso con menos pasos cuando se habilite la preventa.

Además, realizar la preparación con antelación permite revisar las opciones disponibles y evitar errores al momento de confirmar el pedido. Esto cobra importancia cuando se trata de un nuevo modelo que puede generar una elevada demanda durante sus primeras semanas en el mercado.

El iPhone Duo se convirtió en el primer teléfono plegable de Apple.
El iPhone Duo se venderá de manera oficial desde el 16 de octubre. (Apple)

Apple recomienda utilizar este procedimiento a quienes tengan previsto comprar directamente en sus canales oficiales. Sin embargo, completar la preparación no garantiza una entrega en la fecha de lanzamiento, ya que los plazos dependerán de la disponibilidad del dispositivo y de las condiciones de cada mercado.

Con este sistema, la compañía busca agilizar el proceso de compra de su primer teléfono plegable y facilitar que los interesados completen sus pedidos desde el momento en que se abra la preventa.

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