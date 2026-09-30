El Salvador y CAF amplían su agenda de inversión en sectores clave como salud, educación y espacios públicos

El vicepresidente de El Salvador y el Director General de la UNESCO impulsan una cooperación reforzada enfocada en modernización educativa y transformación institucional. (Foto cortesía Ministerio de Educación)

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Una nueva agenda de inversión entre El Salvador y Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), busca ampliar el respaldo a proyectos de educación, salud, desarrollo aeronáutico y recuperación de espacios públicos. La definición surgió tras una reunión entre autoridades del país y del organismo regional, que revisaron los avances de la cooperación iniciada en 2022.

El encuentro permitió evaluar los programas que ya cuentan con financiamiento y discutir las prioridades para una próxima etapa. La intención es que CAFaporte créditos, asistencia técnica y recursos canalizados a través de socios estratégicos para acompañar proyectos de infraestructura y reformas sectoriales.

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La relación entre El Salvador y CAF se ha concentrado hasta ahora en conectividad, infraestructura, educación, transformación digital y aviación. El organismo considera que esa cooperación puede ampliarse a nuevas inversiones, en un momento en que el país busca avanzar con planes de modernización en distintas áreas de servicios públicos.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, señaló que el vínculo con El Salvador evolucionó desde la incorporación del país al banco, hace cuatro años, hacia una agenda de largo plazo. El directivo indicó que la entidad está dispuesta a movilizar financiamiento propio y de otras instituciones para respaldar obras y programas considerados prioritarios, durante una reunión con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

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Las conversaciones entre el gobierno salvadoreño y el organismo multilateral abarcan futuras iniciativas en el área de salud y la recuperación de espacios públicos. (Foto cortesía CAF)

El aeropuerto del Pacífico concentra una parte del financiamiento

Uno de los proyectos incluidos en la agenda es el programa El Salvador Vuela, que cuenta con un crédito de $320 millones. La iniciativa contempla la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico, ubicado en la zona oriental del país, y la rehabilitación de otras terminales aéreas de menor tamaño.

Durante su visita, Díaz-Granados recorrió las obras del nuevo aeropuerto, que forma parte de la estrategia de desarrollo aeronáutico. El programa incluye además acciones de fortalecimiento institucional para las entidades vinculadas con el sector.

El proyecto tiene entre sus objetivos reducir los costos y los tiempos de conectividad aérea, además de favorecer el turismo y la actividad económica. Las obras también buscan ampliar la capacidad de respuesta de la infraestructura aeroportuaria ante desastres naturales.

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Fotografía cedida por el Gobierno de El Salvador donde se observa el terreno habilitado para la construcción del Aereopuerto del Pacífico este martes, en La Unión (El Salvador). EFE/ Gobierno de El Salvador

La reforma educativa prevé créditos por $400 millones

La educación constituye otro de los ejes de la cooperación. CAF aprobó desde 2022 operaciones de crédito por $400 millones para apoyar la Reforma de Modernización del Sistema Educativo salvadoreño.

Los recursos se destinan a mejorar las instalaciones físicas y digitales de los centros educativos, adquirir equipos tecnológicos, capacitar a docentes y fortalecer los mecanismos de gestión del sistema. El programa también apunta a reducir las desigualdades de acceso a herramientas digitales entre alumnos y escuelas.

Como parte de la agenda, Díaz-Granados visitó la Escuela OEI, en Santa Tecla, junto con la ministra de Educación, Karla Trigueros. La recorrida se vinculó con el seguimiento de las iniciativas que CAF acompaña dentro de la reforma educativa.

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El Salvador y la CAF acordaron una nueva agenda de inversión centrada en educación, salud, aviación y espacios públicos. (Foto cortesía CAF)

El organismo señaló que continuará con el financiamiento y la asistencia técnica para extender esas medidas a todo el sistema educativo. La reunión también incorporó conversaciones sobre futuros proyectos en salud y recuperación de espacios públicos, aunque no se informaron montos, plazos ni detalles de las posibles inversiones.