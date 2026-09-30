Por qué varios móviles de Apple se quedan sin Apple Intelligence en 2026: la lista de dispositivos incompatibles

El factor decisivo no es el año de lanzamiento del dispositivo ni la versión de iOS instalada.

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Apple dejó fuera a una parte considerable de su base de usuarios del acceso a Apple Intelligence, el conjunto de funciones de inteligencia artificial que la compañía integró en su ecosistema de dispositivos. La razón no tiene que ver con la antigüedad del sistema operativo, sino con el hardware interno de cada equipo.

Numerosos modelos de iPhone, aunque reciban actualizaciones de iOS, carecen del procesador y la memoria necesarios para ejecutar estas herramientas.

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La noticia expone una nueva brecha entre generaciones de teléfonos. Mientras algunos usuarios podrán acceder a asistencia para escritura, edición de contenido y generación de imágenes mediante inteligencia artificial, otros seguirán operando con sus dispositivos actualizados pero sin ninguna de estas funciones disponibles.

Esta función proporciona una herramienta de validación de contenido que empodera a los usuarios. (Captura Apple)

Qué es Apple Intelligence y por qué algunos iPhone no pueden usarlo

Apple Intelligence es el nombre que la compañía dio a su sistema de funciones de inteligencia artificial integradas en los dispositivos. Permite asistir en tareas como la escritura, la edición de contenido y la generación de imágenes, entre otras capacidades.

El acceso a estas herramientas no depende únicamente de contar con una versión reciente del sistema operativo. El dispositivo debe tener, además, un hardware compatible capaz de procesar las tareas de aprendizaje automático que la tecnología demanda.

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Esto significa que Apple Intelligence son las funciones de inteligencia artificial de Apple para escritura, edición e imágenes, disponibles solo en iPhone con chip A17 Pro o superior y 8 GB de RAM como mínimo, sin importar si el equipo cuenta con la última versión de iOS instalada.

La limitación surge porque estas tareas requieren procesar determinados modelos de aprendizaje automático directamente en el dispositivo. Sin un chip con la potencia adecuada, el teléfono no puede ejecutar esas cargas de trabajo de manera local.

La IA cruza correos y mensajes recibidos para resumir de forma inteligente que la mamá del usuario envió recetas de pastel y sugirió cocinarlas juntos. (Captura Apple Event)

La lista de iPhone incompatibles con Apple Intelligence

Son varios los modelos que, pese a mantenerse activos dentro de la base de usuarios de Apple, quedan excluidos de estas funciones. Entre ellos se encuentran el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el 11 Pro Max.

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También integran ese grupo el iPhone 12, el 12 mini, el 12 Pro y el 12 Pro Max, junto con toda la familia del iPhone 13: el modelo base, el mini, el Pro y el Pro Max.

La lista continúa con el iPhone 14, el 14 Plus, el 14 Pro y el 14 Pro Max. A ese conjunto se suman, además, el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, en sus versiones estándar.

La presencia de estos dos últimos modelos resulta particular, dado que pertenecen a una generación reciente. Sin embargo, no comparten el mismo procesador que sus variantes Pro, lo que determina su exclusión.

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Son varios los modelos que, pese a mantenerse activos dentro de la base de usuarios de Apple, quedan excluidos de estas funciones. REUTERS/Priyanshu Singh

Qué modelos sí pueden ejecutar las funciones de inteligencia artificial

Entre los equipos compatibles se ubican el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, que incorporan el chip A17 Pro. Este procesador constituye el punto de partida para acceder a Apple Intelligence.

A partir de la familia iPhone 16, la compañía amplió la disponibilidad de estas funciones a más modelos, junto con las generaciones posteriores que también integran procesadores compatibles.

De esta manera, el chip se transforma en un factor determinante junto a las mejoras habituales que Apple suele destacar en cada lanzamiento, como cámaras, batería o rendimiento general.

Apple Intelligence es el nombre que la compañía dio a su sistema de funciones de IA integradas en los dispositivos. (Apple)

Los requisitos técnicos de chip y memoria RAM

El factor decisivo no es el año de lanzamiento del dispositivo ni la versión de iOS instalada, sino el hardware interno con el que fue fabricado cada modelo.

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Para ejecutar las funciones avanzadas de Apple Intelligence directamente en el dispositivo, sin depender de servidores externos, Apple exige dos condiciones. La primera es un procesador con un Neural Engine potente, es decir, un chip A17 Pro o superior.

La segunda condición establece un mínimo estricto de 8 gigabytes (GB) de memoria RAM. Sin ese umbral, el equipo no cuenta con la capacidad suficiente para procesar las tareas que estas herramientas demandan.

Estos dos requisitos explican por qué los modelos comprendidos entre el iPhone 11 y el iPhone 15 en sus versiones base y Plus quedan fuera del sistema, independientemente de si reciben iOS 18 o actualizaciones posteriores.

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Apple Intelligence son las funciones de IA para escritura, edición e imágenes, disponibles solo en iPhone con chip A17 Pro o superior y 8 GB de RAM como mínimo. REUTERS/Dado Ruvic

Por qué el iPhone 15 no accede a Apple Intelligence

El caso del iPhone 15 y el iPhone 15 Plus resulta representativo de esta división técnica. Ambos modelos cuentan con 6 GB de RAM o menos, por debajo del mínimo que exige la compañía.

A esto se suma que utilizan el chip A16 Bionic, un procesador anterior al A17 Pro. Esa combinación de memoria y capacidad de procesamiento impide que puedan ejecutar las herramientas de inteligencia artificial en el dispositivo.

En consecuencia, aunque estos modelos reciban las actualizaciones de software más recientes, permanecen al margen de las funciones que sí están disponibles en sus versiones Pro y en la familia iPhone 16 en adelante.

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