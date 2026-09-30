Tecno

Por qué varios móviles de Apple se quedan sin Apple Intelligence en 2026: la lista de dispositivos incompatibles

Entre los equipos compatibles se ubican el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, que incorporan el chip A17 Pro

John Giannandrea, jefe de IA de Apple, dejó su puesto.
El factor decisivo no es el año de lanzamiento del dispositivo ni la versión de iOS instalada.
Guardar

Apple dejó fuera a una parte considerable de su base de usuarios del acceso a Apple Intelligence, el conjunto de funciones de inteligencia artificial que la compañía integró en su ecosistema de dispositivos. La razón no tiene que ver con la antigüedad del sistema operativo, sino con el hardware interno de cada equipo.

Numerosos modelos de iPhone, aunque reciban actualizaciones de iOS, carecen del procesador y la memoria necesarios para ejecutar estas herramientas.

PUBLICIDAD

La noticia expone una nueva brecha entre generaciones de teléfonos. Mientras algunos usuarios podrán acceder a asistencia para escritura, edición de contenido y generación de imágenes mediante inteligencia artificial, otros seguirán operando con sus dispositivos actualizados pero sin ninguna de estas funciones disponibles.

iPhone 18 Pro - Apple - Siri AI - Siri IA - Apple Intelligence - tecnología - 9 de septiembre
Esta función proporciona una herramienta de validación de contenido que empodera a los usuarios. (Captura Apple)

Qué es Apple Intelligence y por qué algunos iPhone no pueden usarlo

Apple Intelligence es el nombre que la compañía dio a su sistema de funciones de inteligencia artificial integradas en los dispositivos. Permite asistir en tareas como la escritura, la edición de contenido y la generación de imágenes, entre otras capacidades.

El acceso a estas herramientas no depende únicamente de contar con una versión reciente del sistema operativo. El dispositivo debe tener, además, un hardware compatible capaz de procesar las tareas de aprendizaje automático que la tecnología demanda.

PUBLICIDAD

Esto significa que Apple Intelligence son las funciones de inteligencia artificial de Apple para escritura, edición e imágenes, disponibles solo en iPhone con chip A17 Pro o superior y 8 GB de RAM como mínimo, sin importar si el equipo cuenta con la última versión de iOS instalada.

La limitación surge porque estas tareas requieren procesar determinados modelos de aprendizaje automático directamente en el dispositivo. Sin un chip con la potencia adecuada, el teléfono no puede ejecutar esas cargas de trabajo de manera local.

iPhone - teléfono - Siri AI - Siri IA - Apple Intelligence - tecnología - 9 de septiembre
La IA cruza correos y mensajes recibidos para resumir de forma inteligente que la mamá del usuario envió recetas de pastel y sugirió cocinarlas juntos. (Captura Apple Event)

La lista de iPhone incompatibles con Apple Intelligence

Son varios los modelos que, pese a mantenerse activos dentro de la base de usuarios de Apple, quedan excluidos de estas funciones. Entre ellos se encuentran el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el 11 Pro Max.

También integran ese grupo el iPhone 12, el 12 mini, el 12 Pro y el 12 Pro Max, junto con toda la familia del iPhone 13: el modelo base, el mini, el Pro y el Pro Max.

La lista continúa con el iPhone 14, el 14 Plus, el 14 Pro y el 14 Pro Max. A ese conjunto se suman, además, el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, en sus versiones estándar.

La presencia de estos dos últimos modelos resulta particular, dado que pertenecen a una generación reciente. Sin embargo, no comparten el mismo procesador que sus variantes Pro, lo que determina su exclusión.

Son varios los modelos que, pese a mantenerse activos dentro de la base de usuarios de Apple, quedan excluidos de estas funciones. REUTERS/Priyanshu Singh
Son varios los modelos que, pese a mantenerse activos dentro de la base de usuarios de Apple, quedan excluidos de estas funciones. REUTERS/Priyanshu Singh

Qué modelos sí pueden ejecutar las funciones de inteligencia artificial

Entre los equipos compatibles se ubican el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, que incorporan el chip A17 Pro. Este procesador constituye el punto de partida para acceder a Apple Intelligence.

A partir de la familia iPhone 16, la compañía amplió la disponibilidad de estas funciones a más modelos, junto con las generaciones posteriores que también integran procesadores compatibles.

De esta manera, el chip se transforma en un factor determinante junto a las mejoras habituales que Apple suele destacar en cada lanzamiento, como cámaras, batería o rendimiento general.

Apple Intelligence.
Apple Intelligence es el nombre que la compañía dio a su sistema de funciones de IA integradas en los dispositivos. (Apple)

Los requisitos técnicos de chip y memoria RAM

El factor decisivo no es el año de lanzamiento del dispositivo ni la versión de iOS instalada, sino el hardware interno con el que fue fabricado cada modelo.

Para ejecutar las funciones avanzadas de Apple Intelligence directamente en el dispositivo, sin depender de servidores externos, Apple exige dos condiciones. La primera es un procesador con un Neural Engine potente, es decir, un chip A17 Pro o superior.

La segunda condición establece un mínimo estricto de 8 gigabytes (GB) de memoria RAM. Sin ese umbral, el equipo no cuenta con la capacidad suficiente para procesar las tareas que estas herramientas demandan.

Estos dos requisitos explican por qué los modelos comprendidos entre el iPhone 11 y el iPhone 15 en sus versiones base y Plus quedan fuera del sistema, independientemente de si reciben iOS 18 o actualizaciones posteriores.

Apple Intelligence son las funciones de IA para escritura, edición e imágenes, disponibles solo en iPhone con chip A17 Pro o superior y 8 GB de RAM como mínimo. REUTERS/Dado Ruvic
Apple Intelligence son las funciones de IA para escritura, edición e imágenes, disponibles solo en iPhone con chip A17 Pro o superior y 8 GB de RAM como mínimo. REUTERS/Dado Ruvic

Por qué el iPhone 15 no accede a Apple Intelligence

El caso del iPhone 15 y el iPhone 15 Plus resulta representativo de esta división técnica. Ambos modelos cuentan con 6 GB de RAM o menos, por debajo del mínimo que exige la compañía.

A esto se suma que utilizan el chip A16 Bionic, un procesador anterior al A17 Pro. Esa combinación de memoria y capacidad de procesamiento impide que puedan ejecutar las herramientas de inteligencia artificial en el dispositivo.

En consecuencia, aunque estos modelos reciban las actualizaciones de software más recientes, permanecen al margen de las funciones que sí están disponibles en sus versiones Pro y en la familia iPhone 16 en adelante.

Temas Relacionados

Apple IntelligenceAppleiPhoneCelularesMóvilesLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hackers cuelan malware en una versión falsa de ChatGPT dentro de la web oficial de la IA

El GPT personalizado “Plus 5.6” imita la nomenclatura oficial de los modelos de OpenAI para ganar credibilidad ante los usuarios

Hackers cuelan malware en una versión falsa de ChatGPT dentro de la web oficial de la IA

Así fue la intensa semana de Bill Gates en Nueva York: reuniones de alto nivel, Asamblea de la ONU, IA y más

A través de su cuenta de Instagram, el cofundador de Microsoft difundió los momentos centrales de su estadía en Nueva York

Así fue la intensa semana de Bill Gates en Nueva York: reuniones de alto nivel, Asamblea de la ONU, IA y más

Airbnb actualiza su servicio: usuarios ya pueden planear viajes con IA y acceder a recomendaciones de conocidos

La plataforma de viajes también ha sumado servicios de comida a domicilio, lavandería y alquiler de artículos para bebés en distintas ciudades

Airbnb actualiza su servicio: usuarios ya pueden planear viajes con IA y acceder a recomendaciones de conocidos

Japón planea operar 10 millones de robots con IA en 2040 para salvar su economía

El país asiático busca así compensar la caída de su fuerza laboral, mientras empresas como Zeals y Kakuichi ya prueban humanoides en hospitales, comercios y fábricas

Japón planea operar 10 millones de robots con IA en 2040 para salvar su economía

Cómo evitar que los hackers roben tu cuenta de IA y tengan acceso a tus datos confidenciales

Ataques informáticos logran secuestrar sesiones activas de Claude y ChatGPT sin necesidad de robar contraseñas

Cómo evitar que los hackers roben tu cuenta de IA y tengan acceso a tus datos confidenciales

DEPORTES

“Envidiosos, despectivos e ignorantes”: el fuerte mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo tras el escándalo con Portugal

“Envidiosos, despectivos e ignorantes”: el fuerte mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo tras el escándalo con Portugal

EN VIVO: Argentina vs Bolivia, se juega el primer amistoso tras el Mundial antes de la despedida de Messi

El presidente del Barcelona destapó el intento de fichar a otro argentino, además de Julián Álvarez: “Lo quería a cualquier precio”

La fuerte crítica de una figura de España contra Argentina a dos meses de la final del Mundial: “Es una imagen fea, antifútbol”

El video del brutal accidente del argentino Kevin Benavides en el Rally de Marruecos

TELESHOW

Carolina Álvarez, la actriz revelación de “Mis muertos tristes”, habló de su batalla por bajar de peso

Carolina Álvarez, la actriz revelación de “Mis muertos tristes”, habló de su batalla por bajar de peso

El tenso momento entre Maxi Ghione y Carlín Calvo en la mesa de Mirtha Legrand que volvió a viralizarse tras su detención

El comunicado de Turf tras la denuncia contra su cantante, Joaquín Levinton: “No vamos a hacer públicas conversaciones privadas”

Verónica de la Canal dio detalles sobre los vestidos de novia de Lali Espósito y Tini Stoessel: “Me pareció mágico”

Luck Ra se fue enojado de un móvil de TV tras una pregunta sobre Tiago PZK y La Joaqui: “Ya está, basta”

INFOBAE AMÉRICA

Elena Rose llevó su música y sus raíces a Le Défilé en París

Elena Rose llevó su música y sus raíces a Le Défilé en París

El Presidente de Guatemala admite participación militar en Huité tras dos días de silencio y ordena una comisión investigadora

El Salvador: Capturan a conductor implicado en choque de 15 vehículos que dejó dos muertos rumbo a Apopa

Organismo ciudadano elevó a 55 los feminicidios verificados en Cuba durante 2026

Del gol soñado ante el Real Madrid a la espinita de Santos Laguna: la travesía del hondureño ‘Choco’ Lozano por Europa y México