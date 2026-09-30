Horacio Marín, CEO de YPF: “El año que viene vamos a pagar más de USD 1.000 millones de Impuesto a las Ganancias, no pasaba desde 2014″

Horacio Marín, CEO y presidente de YPF

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Desde París, Francia - Horacio Marín, CEO y presidente de YPF, es una de las voces empresarias más esperadas en la primera jornada del Argentina Week que comenzará formalmente mañana en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en esta ciudad. Es que YPF es sinónimo de Vaca Muerta.

El evento, organizado por la Embajada Argentina, contará con la presencia del presidente Javier Milei, buena parte de su gabinete, 14 gobernadores y unos 700 empresarios, la mayoría CEOs y presidentes de empresas europeas.

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El ejecutivo llegó a Francia luego de participar en Nueva York del anuncio del Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa impulsada por los gobiernos de Estados Unidos y la Argentina para promover inversiones en infraestructura estratégica. El Exim Bank prevé aportar hasta USD 6.000 millones para financiar empresas estadounidenses que trabajarán en Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas licuado que YPF desarrolla junto con ENI y XRG para exportar gas licuado de Vaca Muerta desde Río Negro.

El ejecutivo en una estación de servicio de la empresa

Marín afirmó que la compañía ya produce 240.000 barriles diarios propios en el yacimiento shale estrella del país, contra los 95.000 barriles del comienzo de su gestión.

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YPF acaba de aumentar 1% en promedio el precio de los combustibles, menos que sus competidores, y sigue sosteniendo el esquema de buffer de precios que planteó hace unos meses para evitar el “serrucho” de precios en medio del conflicto bélico en Medio Oriente. “La idea es ayudar a la gente. Dilatamos nuestros ingresos ahora, pero se van a recuperar más adelante. A mí en la calle me dan besos, no me putea nadie. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien”, resumió Marín en una entrevista en un hotel parisino de la que participó Infobae.

—¿La decisión respondió a un pedido del Gobierno para contener la inflación?

—No. Mi trabajo es YPF, no la inflación. Las decisiones de YPF las toma YPF. Lo hicimos porque un aumento de 20% o 30% en un solo día no lo soporta ningún mercado. Habría afectado la relación de la compañía con sus consumidores.

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“YPF está sólidamente y gana dinero. Está aumentando la producción y el año próximo pagará impuesto a las Ganancias por primera vez desde 2014. Será un número alto, superior a USD 1.000 millones”, detalló el empresario cuando se le pidió que resuma en contexto económico de la empresa. Sería una buena noticia para el ministro Luis Caputo y las siempre flacas arcas del Tesoro argentino.

Sobre la idea de la economía a dos velocidades, el empresario aseguró que es imposible que todos los sectores se muevan a la misma velocidad y relativizó la polémica en la quedó involucrado, días atrás, con Alfonso Prat-Gay sobre el derrame de Vaca Muerta. “Se debe haber juntado con alguno de los perdedores de YPF. Creo que fue un error, que generalizó una particularidad. No sé si se equivocó o lo usó políticamente. Luego me preguntaron por el año que viene y ahí dije ‘no se jode con Vaca Muerta’ porque es para todo el país, no para un sector. Gane quien gane no hay lugar para que no se desarrolle”.

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Marín en su despacho de la torre de la petrolera en Puerto Madero

— ¿No hay lugar para que eso pase?

— No, tenemos todos los contratos hechos y, además, Milei va a reelegir. Ahora tenemos RIGI, un súper proyecto, somos eficientes y hacemos las cosas bien.

— ¿Cree que habrá turbulencias cambiarias en el año electoral?

— El equipo económico está preparado y tienen muy claro a dónde va. Argentina va a crecer. Las transformaciones económicas de esta magnitud no se resuelven de un día para otro. Hay un período de ajuste, porque se pasa de un esquema de precios subsidiados a uno más cercano a la realidad. Pero el Gobierno se preparó bien y el resultado será positivo.

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— ¿Qué expectativas tiene sobre Argentina Week en París?

— Son reuniones muy buenas para generar negocios y para mostrar hacia dónde va la Argentina. En nuestro caso, quiero hablar poco y que hablen más los socios. Es más importante que ENI y XRG expliquen por qué decidieron participar en Argentina LNG y qué ven en el proyecto. Son dos compañías muy reconocidas en el negocio del gas natural licuado.

— ¿Qué representa el respaldo del EximBank de Estados Unidos para Argentina LNG?

— Es extremadamente importante. Para llegar al inicio de la operación comercial, el proyecto requiere unos USD 30.000 millones, de un total de USD 51.000 millones, pero hasta el inicio de las ventas se necesitan esos USD 30.000 millones. La carta de intención del EximBank es por hasta USD 6.000 millones y nos da una base muy buena para movernos rápido hacia la decisión final de inversión.

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— ¿Se trata de un desembolso inmediato?

— No. Es una carta de intención, no un contrato firmado. Hay un proceso posterior, con permisos ambientales, documentación y todas las verificaciones correspondientes. Pero hay un term sheet y la intención es no esperar 18 meses para avanzar. Con las cartas de intención se puede tomar la decisión final de inversión y, si hace falta, utilizar financiamiento puente.

— ¿Qué parte del proyecto estará a cargo de empresas estadounidenses?

— La planta de separación en Río Negro, una instalación de 170 hectáreas. Allí llegarán el gas húmedo y los líquidos provenientes de Vaca Muerta. La planta separará y acondicionará los productos antes de que el gas vaya a la instalación de licuefacción. Es una obra de una escala muy grande, con una inversión cercana a USD 8.000 millones.

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— ¿Cuándo se conocerá el resultado de la licitación de caños para el proyecto?

— El 20 de octubre. Será una subasta inversa modificada por YPF. Participarán sólo el vicepresidente de Supply Chain, el equipo responsable y un escribano. Se arranca con una oferta y se va bajando hasta que uno gana. Cuando termina la subasta, se conoce el resultado rápidamente. Es una licitación del consorcio integrado por YPF, Eni y XRG.

— ¿Existe una restricción para empresas chinas en esa licitación?

— No hay una cláusula de ese tipo. Se analiza el origen, las condiciones técnicas y comerciales, y se busca evitar problemas futuros, como posibles casos de dumping. El proceso busca ser transparente.

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