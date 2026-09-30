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La nueva vida de una leyenda del fútbol en medio de las montañas: “Es muy tranquila y es lo que me gusta

Carles Puyol, exdefensor del Barcelona y campeón del mundo con España, modificó radicalmente su rutina a los 48 años. Organiza sus jornadas entre el colegio de sus hijas, caminatas con perros, ejercicio y reuniones laborales, alejado de la ciudad

Carles Puyol
Carles Puyol habló de su vida personal, alejado de la ciudad
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Carles Puyol construyó una rutina familiar en Andorra, en la que el deporte, las caminatas con sus perros, la naturaleza y el tiempo con sus hijas ocupan el lugar que durante dos décadas tuvo el fútbol profesional. Retirado desde 2014, el exdefensor del Barcelona explicó durante la IFA 2026 de Berlín que su vida conserva un ritmo activo, aunque lejos de la exigencia diaria de los entrenamientos, los partidos y las concentraciones.

Puyol vive en La Massana junto a su pareja, Vanesa Lorenzo, y sus dos hijas, Manuela y María. El entorno de montaña se convirtió en el escenario de una etapa enfocada en la familia, el cuidado físico y sus compromisos profesionales fuera de la competencia.

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Me levanto con mis hijas, intento disfrutar al máximo. Todavía son muy pequeñas, tienen 10 y 12 años. Creo que la figura del padre y de la madre es importante, poder estar con ellas”, afirmó el exfutbolista en Berlín.

El exjugador detalló que sus jornadas empiezan con el traslado de sus hijas al colegio. Después aprovecha ese momento para entrenar, salir a caminar con sus perros y atender reuniones laborales antes de volver a buscar a las niñas por la tarde. “Llevo a mis hijas al colegio. Una vez están en el colegio, es tiempo para mí. Luego hago deporte, salgo con mis perros a la montaña y después ya tengo alguna reunión de trabajo”, relató Puyol, según recogió el diario Sport.

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La segunda parte del día gira otra vez alrededor de la vida doméstica. “Comer y por la tarde las voy a buscar al colegio. Tienen extraescolares o estamos en casa con ellas. Es una vida muy tranquila, muy familiar, y es lo que me gusta”, agregó.

Carles Puyol
Puyol esta en pareja hace más de 10 años y tiene dos hijas

La familia se instaló en el Principado de Andorra a comienzos de 2022. Puyol mantiene una exposición pública limitada y no regresó a la actividad diaria dentro de la estructura deportiva de un club después de su breve etapa como adjunto de la dirección deportiva del Fútbol Club Barcelona junto a Andoni Zubizarreta.

Su relación actual con el fútbol está más asociada a actos institucionales, compromisos como embajador y encuentros de Barça Legends. “Por suerte, después de retirarme, sigo teniendo una vida muy activa. Viajo por todo el mundo, doy conferencias. Y me puedo sacar el gusanillo de jugar al fútbol con los partidos de Barça Legends. También tengo algunos negocios y colaboro con marcas”, señaló.

Aunque dejó la competición a los 36 años por los problemas físicos que afectaron sus últimos cursos, Puyol sostiene su vínculo emocional con el club en el que desarrolló toda su carrera profesional. Llegó a las categorías inferiores del Barcelona durante su adolescencia, pasó por el filial y permaneció 15 temporadas en la primera.

Durante ese período fue capitán desde la temporada 2004/05 hasta su despedida en la campaña 2013/14. Ganó seis Ligas, dos Copas del Rey, seis Supercopas de España, tres Ligas de Campeones, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. Con la selección de España disputó 100 partidos y obtuvo la Eurocopa y el Mundial. “El fútbol es mi pasión. He tenido mucha suerte en el Barcelona porque durante casi 20 años pude hacer lo que más me gusta, en el equipo de mi vida”, manifestó. También aclaró que sigue los partidos del club desde fuera: “Ahora me toca apoyar al club desde el otro lado, desde casa. Intento no perderme ningún partido”.

Carles Puyol
Puyol sigue vinculado al Barcelona como embajador del club

A los 48 años, Puyol mantiene hábitos vinculados a su carrera deportiva. En una reciente entrevista con Mujer Hoy, señaló que continúa con el ejercicio, la alimentación equilibrada y la suplementación para sostener el nivel de actividad que requiere su agenda laboral y familiar. “Sigo haciendo deporte, tengo una alimentación equilibrada y mantengo la suplementación”, explicó. “Tengo una vida muy activa, con trabajo y viajes, y quiero estar con buena salud para poder hacerlo todo. Y, sobre todo, las que más energía requieren son mis hijas. Poder estar con ellas es fundamental”.

El exdefensor vinculó su idea de bienestar con el descanso y la gestión del estrés. “Si quieres ser longevo, vivir muchos años, pero estando joven, con energía y con fuerza, cuidar todas las áreas hace que sea más fácil conseguirlo. Una buena alimentación, una vida activa en cuanto a deporte, un buen descanso y gestionar bien el estrés te van a ayudar a tener una buena calidad de vida con el paso de los años”, sostuvo.

También se refirió a la salud mental y a las herramientas que utilizó durante su carrera. “Ya no es tan tabú como en los inicios de mi carrera”, afirmó. Para Puyol, la tranquilidad provenía de la preparación: “Lo que me daba tranquilidad y paz mental era prepararme al máximo, saber que había hecho todo lo posible para tener un buen rendimiento”.

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