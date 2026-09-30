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Luck Ra se fue enojado de un móvil de TV tras una pregunta sobre Tiago PZK y La Joaqui: “Ya está, basta”

El músico cordobés dejó una nota en vivo con A la Barbarossa luego de que insistieran sobre el vínculo de su expareja con el rapero. El incómodo momento

El músico se molestó por las consultas sobre su escandalosa separación de la artista de RKT (Video: A la Barbarossa/ Telefe)
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Luck Ra abandonó un móvil de A la Barbarossa (Telefe) después de que le preguntaran por sus mensajes con Tiago PZK. El cantante cordobés expresó su molestia en plena nota, se quitó el auricular y dio por terminada la comunicación con el ciclo de Georgina Barbarossa desde las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), luego de advertir que ese tema no había sido acordado para la entrevista.

El momento ocurrió este martes en el programa de Telefe. Con Pía Shaw como cronista, le anticipó al cuartetero que tenía dos preguntas para hacerle y lo llamó “Primo”, el apodo con el que se dirigen al artista. Antes de que ella completara el planteo, Luck Ra respondió entre risas que era “muy temprano” para esas consultas.

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pia shaw luck ra
El enojo de Luck Ra por una pregunta sobre Tiago PZK y La Joaqui por el que terminó abandonando un móvil: “Ya está, basta” (A la Barbarossa, Telefe)

Cuando la periodista le consultó por las declaraciones de Tiago, quien había dicho que le escribió para hablar con él, expresó su molestia. “No habíamos arreglado esto y no, no le contesté los mensajes”, contestó, incómodo. Ante una nueva pregunta sobre si pensaba responderle, el músico descartó esa posibilidad. “No tengo ganas de arreglar nada”, sostuvo.

En el mismo móvil, explicó que él también había pensado en contactarlo tras la separación de La Joaqui. Según relató, había guardado una captura de un mensaje en el que Tiago le decía: “Che, gordito, quiero que sepas que todo va a estar bien”, pero decidió eliminarla porque consideró que no tenía sentido retomar esa conversación.

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Luck Ra pidió terminar con el asunto cuando Shaw volvió a referirse a los dichos recientes de Tiago PZK. “Pero basta, basta”, expresó antes de insistir en que no esperaba abordar ese tema durante la nota. “Estoy en MasterChef. No habíamos quedado que íbamos a hablar sobre esto”, manifestó. La periodista le pidió una última respuesta y le dijo que no se enojara, mientras Georgina Barbarossa también intervino para calmar la situación. Poco después, el cuartetero se sacó el auricular y abandonó la comunicación sin dar más vueltas.

En medio de la confirmación de su romance, Tiago PZK se refirió a su vínculo con la cantante y, además, expresó su postura ante la reacción de Luck Ra por su relación (Desayuno Americano - América)

La consulta que derivó en el final del móvil se produjo después de las declaraciones de Tiago PZK junto a La Joaqui, con quien confirmó públicamente que está en pareja. Ambos fueron abordados por la prensa en el aeropuerto de Ezeiza durante una cobertura de Desayuno Americano (América TV). “Sí, estamos en pareja”, respondió Tiago PZK cuando le preguntaron por el vínculo. Luego bromeó: “Estamos felizmente casados”. El artista señaló además que conoce a La Joaqui desde hace tiempo.

Ante las críticas por su relación con la cantante, rechazó haber actuado con deslealtad hacia Luck Ra. “No me considero un traidor. Cuando ellos cortaron yo estaba en Berlín”, afirmó. También evitó hacer valoraciones sobre la intimidad de la expareja.

Consultado sobre el vínculo que tenía con Luck Ra, Tiago PZK fue categórico: “No era mi amigo”. En la misma nota, dijo que no le preocupaban las repercusiones que pudiera tener la relación en su imagen y sostuvo que no busca quedar bien con otras personas por conveniencia.

La foto con la que Tiago PZK y La Joaqui confirmaron su romance (Instagram)
La foto con la que Tiago PZK y La Joaqui confirmaron su romance (Instagram)

El músico también contó que había intentado contactarse con Luck Ra tras el inicio de su romance con La Joaqui. “Le mandé varios mensajes y él no me contestó”, dijo. Esa declaración fue la que Pía Shaw mencionó durante el móvil con el cuartetero.

La Joaqui, por su parte, se refirió ayer a las versiones surgidas tras la ruptura en un mensaje publicado en su canal de difusión de Instagram. “Durante estos días leí muchas cosas sobre mí. Algunas dolorosas, otras directamente falsas”, escribió. La cantante planteó que existe “un abismo” entre lo que ocurre durante una relación y lo que sucede cuando termina, y reclamó que se respete su versión de los hechos.

“Una cosa es hablar de sentimientos y otra es modificar hechos de una historia que también es mía”, sostuvo. Además, aclaró que conservar afecto por una relación finalizada no implica querer retomarla: “Haber seguido viviendo no significa que nunca haya amado”.

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