Quién es Lucía Scarpa, la chef privada de Enzo Fernández y Tagliafico que se volvió viral y sueña con cocinar para Lionel Messi

Lucía Scarpa consolidó su carrera como chef privada tras preparar viandas saludables para artistas como Wos, María Becerra y Nathy Peluso

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Lucía convirtió la cocina privada en una profesión y las redes sociales en la vidriera de su trabajo. Después de comenzar con viandas saludables y cocinar para artistas como Wos, María Becerra y Nathy Peluso, su agenda incorporó futbolistas profesionales, entre ellos jugadores vinculados a la Selección argentina.

En una entrevista con Infobae a la Tarde, la chef explicó cómo funciona un servicio que combina gastronomía, planificación y atención personalizada. Visita las casas de sus clientes, organiza las compras, prepara las comidas de los días siguientes y deja parte de la producción lista en el freezer. “Tengo un cliente por día y voy y estoy más o menos seis, siete horas cocinando y dejo todo preparado para que puedan consumir fresco”, contó.

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La frecuencia depende de cada cliente: algunos requieren su presencia una vez por semana y otros dos. El objetivo es que la persona pueda resolver sus comidas durante varios días sin tener que ocuparse de la cocina.

Cómo cocina para los futbolistas

El trabajo adquiere características particulares cuando se trata de deportistas de alto rendimiento. Las cantidades, los ingredientes y la composición de los platos pueden estar determinados por los nutricionistas que supervisan la alimentación de cada jugador.

La chef personal diseñó dietas específicas para futbolistas de la Selección argentina como Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Thiago Almada

“Hay algunos que es muy exigente la comida, es todo pesado, todo tiene que ser milimétricamente lo que tienen que consumir”, explicó Scarpa. En algunos casos mantiene contacto directo con el nutricionista; en otros recibe las indicaciones y adapta las preparaciones a partir de ellas.

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Entre los futbolistas para los que cocina mencionó a Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Thiago Almada. Sobre Fernández, recordó: “Con Enzo fue una dieta súper estricta. Creo que directamente me decía lo que tenía que comer”.

La clave está en respetar las pautas sin que las comidas pierdan variedad. Scarpa ejemplificó esa tarea con una milanesa: “Si se la rebozo ya tiene hidrato de carbono por el pan rallado, sacamos la parte de hidrato de carbono que ya la tiene la milanesa y que coma quizás una milanesa integral hecha al horno”.

Su formación también está relacionada con ese perfil. Estudió cocina y nutrición y desde sus comienzos se especializó en preparaciones saludables. “Siempre me dediqué a la cocina saludable, estudié nutrición y cocina, entonces plasmarlo hoy en día en un profesional me copa mucho más”, señaló.

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El ingreso al mundo del fútbol, según contó, se produjo principalmente a través de recomendaciones. “No sé por qué entré en el nicho jugadores de fútbol”, dijo entre risas. El boca en boca entre sus clientes terminó ampliando una agenda que originalmente estaba más vinculada con artistas.

La chef personal diseñó dietas específicas para futbolistas de la Selección argentina como Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Thiago Almada (Instagram)

De Mallorca a las viandas para Wos

El recorrido de Scarpa había comenzado mucho antes. A los 19 años recibió una propuesta para abrir un restaurante en Mallorca, España, donde llegó a trabajar prácticamente sola para atender hasta 40 comensales durante la temporada.

“De la nada se llenaba el restaurante. Había 40 comensales realmente comiendo y estaba yo sola sacando quizás 40 platos a la vez”, recordó. A pesar de que el emprendimiento funcionó, decidió regresar a la Argentina porque extrañaba a su familia, sus amigos y su pareja.

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“Creo que todo el mundo tiene muy idealizada la vida de vivir afuera. Más yo, que estaba cumpliendo un sueño y era abrir mi restaurante”, señaló. Para la chef, la mayor dificultad no estuvo en el ritmo de trabajo sino en la distancia de sus vínculos: “Vivir afuera sin tener a la gente que querés fue lo más duro, más duro que tener los pies hinchados por trabajar”.

De vuelta en el país retomó las viandas, una actividad que había comenzado durante su adolescencia. “Yo empecé a hacer viandas, ya tenía mi catering desde los 15 años”, contó.

El vínculo con Wos marcó un cambio de etapa. El productor del músico se contactó con ella para pedirle viandas y luego surgió la posibilidad de que fuera a cocinar a su casa durante el proceso de producción de su tercer disco.

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Lucía Scarpa consolidó su carrera como chef privada tras preparar viandas saludables para artistas como Wos, María Becerra y Nathy Peluso

“Me llamó el productor de Wos, que quería que le cocine viandas, y después de un día para el otro necesitaban una chef privada para que vaya a cocinarle”, relató. Fue entonces cuando comenzó a utilizar una denominación que terminó convirtiéndose en su oficio: “Fui a cocinarle y ahí creo que salió lo de chef privada. No sé, me lo inventé yo y quedó”.

Seis horas de cocina y un freezer preparado

La jornada de Scarpa no termina cuando deja los platos listos. También organiza las compras, almacena las preparaciones y limpia el espacio. “Mi lema es que no tengan que preocuparse por nada”, resumió.

En una misma visita puede preparar comida fresca para los días siguientes y dejar distintas opciones congeladas para cuando esa producción se termina. La cantidad depende de cada hogar: en una de las familias llegó a cocinar para nueve personas entre integrantes de la casa y personal doméstico.

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Su trabajo también exige adaptarse a las condiciones de cada cocina. En una de sus primeras experiencias como chef privada se encontró con un espacio sin los elementos básicos. “No tenía ni una tabla. Tuve que cocinar en un plato”, recordó. Con el tiempo incorporó sus propias herramientas y hoy incluso lleva equipamiento en su vehículo: “Ahora en mi baúl tengo hasta un horno”.

La cocinera fijó como su principal objetivo profesional la oportunidad de cocinar para Lionel Messi (Infobae en Vivo)

Esa rutina también se transformó en contenido para redes sociales. Scarpa suele mostrar fragmentos de sus jornadas sin revelar inmediatamente quién es el cliente, un recurso que genera especulaciones entre sus seguidores. “Está bueno esa ida y vuelta de que no saben a quién le cocino y tratan de adivinar”, explicó.

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La experiencia quedó plasmada además en Chef privada, su libro de recetas, donde reunió preparaciones que forman parte de su trabajo cotidiano. “Ahí están todas las recetas que suelo hacer en el día a día”, contó.

Después de pasar por un restaurante en Mallorca, las viandas y las cocinas de artistas, Scarpa encontró en los futbolistas uno de los principales circuitos de su trabajo. Pero todavía tiene un objetivo pendiente. Consultada por la persona a la que le gustaría cocinarle, respondió sin dudar: “Estando en el mundo futbolístico me gustaría Messi. Como mi sueño”.

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