Panamá

Nuevo ajuste de combustibles en Panamá: la gasolina de 95 llegará a $5.39 por galón

Los valores estarán vigentes durante 14 días y Changuinola continuará registrando los montos más elevados del país.

Los conductores de Panamá y Colón pagarán desde el 2 de octubre $1.424 por litro de gasolina de 95 octanos, equivalente a aproximadamente $5.39 por galón, mientras la de 91 llegará a $1.318 por litro. EFE/Yahya Arhab
Los conductores de Panamá y Colón pagarán desde el 2 de octubre $1.424 por litro de gasolina de 95 octanos, equivalente a aproximadamente $5.39 por galón, mientras la de 91 llegará a $1.318 por litro. EFE/Yahya Arhab
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Desde el viernes 2 de octubre, los conductores en Panamá volverán a pagar más por las gasolinas, aunque esta vez el ajuste será menor que el aplicado a mediados de septiembre. La gasolina de 95 octanos aumentará 4 centavos por litro, la de 91 subirá 3.1 centavos, mientras el diésel bajará 1.9 centavos por litro.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 pasará de $1.384 a $1.424 por litro, equivalente a unos $5.39 por galón. Frente al precio vigente hasta el 2 de octubre, llenar un galón costará aproximadamente 15 centavos adicionales, un incremento cercano al 2.9% durante la nueva revisión quincenal.

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La gasolina de 91 octanos aumentará de $1.287 a $1.318 por litro, aproximadamente $4.99 por galón. La diferencia representa cerca de 12 centavos adicionales por galón y un incremento de 2.4%, después de que este combustible había registrado una fuerte subida de 9.3 centavos por litro en la revisión anterior.

El comportamiento será diferente para quienes utilizan diésel. Su precio máximo en Panamá y Colón disminuirá de $1.530 a $1.511 por litro, equivalente a unos $5.72 por galón, lo que supone una reducción cercana a siete centavos por galón. El combustible había aumentado 13 centavos por litro en la quincena anterior.

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Plano de detalle de una boquilla de surtidor con manguera negra insertada en el tanque de combustible de un autobús verde y gris.
El diésel tendrá esta vez una reducción de 1.9 centavos por litro en Panamá y Colón, hasta ubicarse en $1.511, después de que en la revisión anterior había aumentado 13 centavos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nuevos precios estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del 2 de octubre hasta las 5:59 a.m. del 16 de octubre. La resolución establece valores diferenciados para 18 localidades del país y utiliza un factor de conversión de 3.785412 litros por galón, utilizado para calcular los precios equivalentes por esa medida.

En el extremo más alto de la tabla aparece Changuinola, donde la gasolina de 95 llegará a $1.474 por litro o aproximadamente $5.58 por galón. La gasolina de 91 alcanzará cerca de $5.18 por galón, mientras el diésel se ubicará alrededor de $5.91, por encima de los valores establecidos para Panamá y Colón.

En David, los precios máximos serán de $1.445 por litro para la gasolina de 95 octanos y $1.339 para la de 91, mientras el diésel quedará en $1.532. En Puerto Armuelles, los valores alcanzarán $1.456, $1.350 y $1.543 por litro, respectivamente.

El ajuste ocurre después de un periodo en el que las dos gasolinas mantuvieron variaciones positivas en sus referencias internacionales, mientras el diésel cambió de dirección. Entre el 16 y el 29 de septiembre, la gasolina de 95 cerró con una variación de 3.42% y la de 91 terminó con un aumento de 3.23%.

Los precios máximos permanecerán vigentes desde las 6:00 a.m. del 2 de octubre hasta las 5:59 a.m. del día 16, cuando corresponderá una nueva actualización quincenal de los combustibles. REUTERS/Lisi Niesner
Los precios máximos permanecerán vigentes desde las 6:00 a.m. del 2 de octubre hasta las 5:59 a.m. del día 16, cuando corresponderá una nueva actualización quincenal de los combustibles. REUTERS/Lisi Niesner

La gráfica correspondiente al mismo periodo muestra que el diésel inició con una variación superior al 5%, pero descendió de manera prácticamente continua durante las jornadas siguientes. Para el 24 de septiembre había llegado a la referencia de 0% y cerró el día 29 con una variación de -1.29%.

Al comparar el cierre con el comienzo del periodo analizado, la gasolina de 95 terminó 0.22% por debajo de su nivel inicial, mientras la de 91 quedó 1.23% por debajo. El cambio más pronunciado correspondió nuevamente al diésel, que retrocedió 6.65% respecto al inicio de la medición.

La evolución reciente contrasta con la primera mitad de septiembre, cuando los tres combustibles estuvieron sometidos a una presión alcista mucho más intensa. Esa trayectoria provocó que el 18 de septiembre la gasolina de 95 aumentara 10.5 centavos por litro, la de 91 subiera 9.3 centavos y el diésel avanzara 13 centavos.

Con el nuevo ajuste, la gasolina de 95 en Panamá y Colón acumula desde antes de aquella revisión un incremento de 14.5 centavos por litro, al pasar de $1.279 a $1.424. La gasolina de 91 avanzó 12.4 centavos, mientras el diésel queda 11.1 centavos por encima de los $1.400 que costaba previamente.

La Secretaría Nacional de Energía atribuyó el comportamiento reciente principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Europa Press
La Secretaría Nacional de Energía atribuyó el comportamiento reciente principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Europa Press

La Secretaría Nacional de Energía atribuyó el comportamiento reciente principalmente a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y su impacto sobre los precios internacionales del petróleo y sus derivados. Panamá importa los combustibles que consume, por lo que las fluctuaciones externas forman parte de la estructura utilizada para calcular los precios locales.

El mecanismo panameño contempla una actualización cada 14 días y considera las variaciones de los precios de paridad de importación, junto con parámetros referenciales asociados a los fletes de transporte y márgenes de comercialización.

La próxima revisión deberá entrar en vigencia a partir del 16 de octubre, cuando termine el periodo establecido en la resolución.

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