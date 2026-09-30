Del gol soñado ante el Real Madrid a la espinita de Santos Laguna: la travesía del hondureño ‘Choco’ Lozano por Europa y México

Anthony "Choco" Lozano se entrena con Olimpia para superar una rotura de ligamento que lo mantiene fuera de las canchas. (Cortesía: Instagram Choco Lozano)

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Anthony “Choco” Lozano busca recuperarse de una lesión de larga duración mientras entrena con Olimpia y apunta a continuar su carrera en el extranjero. El delantero hondureño, de 33 años, repasó su paso por el Barcelona, los goles que marcó ante Real Madrid y la frustración de no haber disputado la Liga de Campeones de Europa.

El atacante lleva casi 1 año fuera de las canchas por una rotura de ligamento y considera que el principal desafío ya no es físico. “Clínicamente ya el ligamento está bien, ya está fuerte y ya no vas a tener ningún problema. Pero creo que más que todo es como de cabeza, el temor”, explicó en una entrevista exclusiva con Diario Diez.

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La posibilidad de entrenarse con Olimpia le permitió recuperar exigencia competitiva y contacto con otros jugadores. Lozano agradeció al club por abrirle las puertas y hacerlo sentir “como en casa”, aunque descartó comprometerse con un eventual fichaje.

El delantero sostuvo que el plantel cuenta con atacantes que atraviesan un buen momento, entre ellos Benguché, Yustin, David Flores y Jeremy. Su objetivo, señaló, es completar la recuperación y luego evaluar opciones para mantenerse fuera de Honduras.

La confianza como el último obstáculo tras la lesión

La recuperación modificó su rutina y su forma de valorar la salud. Acostumbrado a entrenarse desde joven, afirmó que el tiempo sin competir le hizo entender la dimensión de lo cotidiano: “El día que no tenés esa posibilidad de entrenar todos los días, ahí es cuando decís: ‘Uf, cómo me gustaría estar bien para el entrenamiento’”.

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El delantero identificó la falta de confianza como el obstáculo central tras completar la recuperación clínica de su lesión. (Imagen de cortesía)

Lozano remarcó que las sensaciones físicas son positivas, pero todavía necesita reencontrar la seguridad para realizar movimientos de máxima intensidad. La competencia interna de Olimpia, explicó, le permite trabajar ese aspecto frente a jugadores que buscan ganarse un lugar.

El futbolista también destacó la transformación de las instalaciones del club, que ahora cuenta con un Centro de Alto Rendimiento utilizado incluso por la selección de Honduras. Cuando él se formaba en la institución, recordó, el equipo debía entrenarse en otros campos, como el Indio o Los Ángeles.

Su etapa más reciente en Santos Laguna dejó una sensación distinta. El hondureño dijo que llegó al fútbol mexicano con grandes expectativas, después de haber tenido opciones en España, pero las lesiones le impidieron rendir como esperaba el club y como esperaba él mismo.

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“Me queda esa espinita, sobre todo por eso, de no haber rendido tal vez como ellos esperaban o como yo esperaba”, admitió. Pese al desenlace de esa experiencia, aseguró que guarda gratitud por el trato recibido y que sigue los partidos del equipo mexicano.

Antes de llegar a Santos, Lozano estaba en Getafe y tuvo pocas posibilidades con el entrenador. Luego pasó por Almería, donde jugó más encuentros y convirtió goles, hasta que eligió probarse en la Liga MX por las referencias de los hondureños Juan Flores y Dolmo.

Lozano descartó comprometerse con el Olimpia y evaluará propuestas para mantener su carrera en el fútbol extranjero. (Cortesía: Instagram Choco Lozano)

Barcelona, Real Madrid y un sueño pendiente

El delantero definió su paso por Cádiz como el mejor tramo de su carrera. Allí participó en el ascenso a la primera división española y marcó goles que ayudaron a la permanencia del equipo en la máxima categoría.

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También recordó con especial afecto sus partidos contra Real Madrid. Su primer gol ante el conjunto madrileño llegó con Girona, en un encuentro que terminó con derrota, pero que conservó como uno de sus momentos más especiales por haber cumplido un deseo de infancia.

De niño, veía los clásicos entre Barcelona y Real Madrid e imaginaba que algún día jugaría en esos escenarios. “Mi sueño era debutar en primera división en España”, contó el atacante, que considera cumplida esa meta, aunque habría querido pasar más tiempo en Barcelona y llegar antes al club catalán.

La oportunidad de actuar para el primer equipo azulgrana estuvo condicionada por su edad. Lozano llegó al Barcelona con 23 años, cerca de cumplir 24, y explicó que las reglas impedían que pudiera alternar entre el filial y el plantel principal una vez que debutara con los mayores.

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Las molestias físicas condicionaron la continuidad y el rendimiento del futbolista durante su estadía en Santos Laguna. (Cortesía: Instagram Choco Lozano)

El día en que vio su nombre entre los jugadores convocados para entrenarse con el primer equipo fue uno de los más felices de su carrera. Había llegado a la práctica como integrante del Barcelona B y, junto a otros cuatro o cinco futbolistas del filial, recibió la convocatoria para compartir sesión con las figuras.

Lo que más lo sorprendió fue la estructura del club para formar jugadores desde las divisiones inferiores. Según relató, desde La Masía hasta el primer equipo se sostiene una misma idea de juego, basada en la circulación del balón y la salida desde el fondo.

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La admiración por las estrellas debía quedar a un lado una vez iniciaban los entrenamientos. “Tenías que cambiar como la mentalidad de estarlos admirando a la realidad”, sostuvo sobre aquellos