Oriana Sabatini compartió postales de septiembre junto Paulo Dybala en Italia y celebró el crecimiento de Gia

Oriana Sabatini publicó un resumen en redes sociales sobre sus actividades familiares y personales durante el mes de septiembre en Italia

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Oriana Sabatini compartió un álbum de fotos para resumir cómo transcurrió su mes de septiembre y sorprendió a sus seguidores con una serie de postales inéditas junto a su hija Gia, la beba que tuvo con Paulo Dybala. Bajo el epígrafe “septiembre”, la artista abrió un costado de su intimidad familiar que combinó maternidad, viajes por Italia y encuentros con amigas.

Una de las imágenes que más repercusión generó fue la que muestra a Oriana con Gia en brazos durante un paseo al aire libre. La beba, que nació el 2 de marzo de 2026 en el Hospital Gemelli de Roma y ya tiene casi ocho meses, lleva puesto un vestido blanco con un babero rosa. La postal, en la que la cantante sonríe a cámara, desató comentarios sobre el crecimiento de la niña: “Está muy grande Gia” y “Por Dios, cómo creció”, escribieron algunos usuarios.

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La hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala nació el 2 de marzo de 2026 en el Hospital Gemelli de Roma

Oriana Sabatini y Paulo Dybala decidieron resguardar la privacidad de su beba al no exhibir su rostro en las publicaciones digitales

El álbum también incluyó una escena dentro de la casa familiar, donde Oriana sostiene a Gia en brazos y le da un beso con anteojos de sol puestos. En otra de las fotografías, Paulo Dybala aparece sentado sobre una manta en el jardín junto a la pequeña, en una jornada al aire libre que refleja la dinámica que atraviesa la pareja desde que se convirtió en padres primerizos.

Entre las postales compartidas apareció también un guiño personal a la beba en un par de zapatillas, donde se lee “Gia” acompañado de un corazón rosa. La publicación no se limitó a escenas familiares: Oriana sumó registros de su vida cotidiana en Italia, como un rincón de lectura con libros de Isabel Allende y de su propia obra, Podría quedarme acá, además de imágenes vinculadas a su rutina de entrenamiento físico frente a un espejo.

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La tierna postal del futbolista argentino con su hija

La cantante mostró aspectos de su rutina diaria que incluyen lecturas, entrenamientos físicos y un calzado personalizado con el nombre de su hija Gia

La cantante también mostró encuentros con su círculo de amigas durante paseos por Roma. En una de las fotos se la ve en una selfie grupal en la zona de la Plaza de España, con la escalinata de fondo, mientras que otra imagen la muestra en una salida nocturna junto a una amiga. El álbum incluyó además un registro gastronómico, con un plato de pasta con almejas entre las postales del mes.

Pese al entusiasmo generado por las nuevas imágenes de Gia, algunos usuarios volvieron a cuestionar la decisión de la pareja de no mostrar el rostro de la beba en redes sociales. Oriana ya había explicado los motivos de esta elección meses atrás en una entrevista con Puro Show (Eltrece): “En realidad lo hicimos más porque es un ser humano tan chiquitito que me da impresión que la gente lo vea”, había afirmado la artista.

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Sabatini realizó paseos con su grupo de amigas por puntos emblemáticos de la ciudad de Roma como la Plaza de España

Los botines de Paulo Dybala, con el nombre de su hija

En esa misma nota, Sabatini había profundizado sobre cómo la maternidad modificó su percepción de la exposición pública. “Viste que cuando tenés un bebé todo el mundo se acerca, pero incluso la gente cercana a uno”, había señalado. Y había sido contundente al definir su postura: “No me imagino que la gente no cercana a mí de repente la mire”.

La llegada de Gia se había adelantado unos días a la fecha prevista de parto y coincidió con los días previos al cumpleaños de su abuela, Catherine Fulop, el 11 de marzo, quien viajó especialmente a Europa junto a Ova Sabatini para acompañar a la familia en ese momento. Desde entonces, tanto Oriana como el futbolista de la Roma compartieron distintos avances del crecimiento de su primera hija, sin convertir la intimidad de la beba en el eje central de sus publicaciones.

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Durante el invierno europeo, Oriana había viajado a Buenos Aires para presentar su primera novela antes de regresar a Italia para reencontrarse con su familia. El repaso de septiembre terminó funcionando como un nuevo capítulo de esa etapa marcada por la crianza de Gia, los recorridos por Italia y los espacios que la artista conserva junto a sus vínculos personales.