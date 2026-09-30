La reacción de Marta Fort tras sufrir un accidente en su debut en MasterChef

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Lejos del resultado que esperaba durante su debut, Marta Fort sufrió un accidente durante una prueba de MasterChef Celebrity (Telefe) cuando debió romper un bloque de hielo para acceder a los ingredientes con los que prepararía su plato. La participante contó que la exigencia del desafío y los nervios hicieron que no advirtiera la lesión en el momento.

Según relató, la consigna incluía chipirones dentro de una estructura congelada y un tiempo limitado para cocinar. “Creo que nos dieron 60 minutos para cocinar. Treinta estuve con el hielo”, explicó en diálogo con Marixa Balli sobre la dificultad que encontró antes de poder avanzar con la preparación.

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Fort precisó que no se trató de un corte. “Tengo un chichón acá que ahora se me fue un poquito. Pero ni lo sentí, de los nervios”, dijo al recordar el impacto. También señaló que el frío le había congelado la mano, una condición que complicó todavía más la manipulación de los elementos en su estación.

La joven contó que había practicado con un chef antes de la competencia y que conocía cómo cocinar chipirones, aunque no anticipó el obstáculo que plantearía la prueba. “No esperaba que estuvieran dentro de un hielo”, afirmó.

La prueba de cocina otorgó un tiempo límite de sesenta minutos para extraer chipirones de una estructura congelada

Mientras intentaba romper el bloque, la isla de cocina quedó desordenada y Fort recurrió a otros participantes para poder continuar. Aclaró que le pidió ayuda a Sebastián Presta y, en otro momento, a Grego Rossello. Pese a los contratiempos, logró presentar el plato ante el jurado.

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Después de verse en la emisión, la participante hizo su propia evaluación de la preparación y rechazó que el arroz hubiera quedado crudo. “Yo le daba un siete. Yo me lo morfé todo el arroz”, sostuvo. También aseguró que le gusta comerlo “medio al dente”.

Marta Fort en MasterChef (Prensa Telefe)

Fort quedó con el delantal gris para afrontar la próxima instancia del certamen. Sobre su continuidad, planteó una meta inmediata: “Plato a plato, como me dice mi chef. Ya de por sí me quedé tranquila con que yo pude entrar un plato”.

El debut de MasterChef Celebrity reactivó la conversación en redes sociales, donde los desafíos de la primera emisión convivieron con comentarios sobre los participantes, las devoluciones del jurado y los momentos que se prestaron al humor. La competencia culinaria volvió a ocupar la pantalla televisiva, mientras X y otras plataformas funcionaron como una segunda instancia de seguimiento en tiempo real.

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En ese intercambio, los usuarios tomaron escenas puntuales del programa y las convirtieron en memes mediante referencias a películas, series y figuras de la televisión. Los errores de cocina, las reacciones ante las consignas y los estilos de cada concursante fueron algunos de los elementos que concentraron publicaciones durante y después de la emisión.

El estreno de la competencia televisiva generó repercusión en las redes sociales con análisis sobre las devoluciones del jurado

Las publicaciones en la red social X ironizaron sobre el desorden y la presión que afectaron a la joven frente a las hornallas

Marta For quedó entre las participantes más comentadas. Varios mensajes hicieron foco en los pedidos de ayuda que realizó durante la preparación. Uno de los posteos resumió esa lectura con la frase: “Martita Fort pretendiendo que la ayuden cada tres segundos”.

La publicación estuvo acompañada por una imagen de una edición anterior del reality: allí se veía a Pepe Cibrián Campoy sentado, mientras Georgina Barbarossa continuaba con su trabajo frente a la mesada. El contraste entre la escena elegida y la situación de Fort fue el recurso empleado para construir el chiste sobre la dinámica de la participante en la cocina.

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Otro meme difundido en redes sociales llevó el humor hacia las dificultades de la prueba. La imagen mostraba a un joven frente a una cocina rodeada de llamas y sumaba la leyenda: “Marta Fort cocinando en #MasterChefCelebrity”. El mensaje aludía al desorden y a la presión que atravesó la concursante durante su presentación.