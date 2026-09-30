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Avanzan las obras en el estadio más grande del mundo: las nuevas imágenes del coloso de 38 mil millones de dólares

Nueve meses después del inicio de los trabajos en Hanoi, se colocaron los pilares de acero que elevarán la cúpula del Trong Dong Stadium que tendrá capacidad para 135.000 espectadores

Avanzan las obras en el estadio más grande del mundo
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En Hanoi, la capital de Vietnam, se está construyendo el estadio más grande del mundo: el Trong Dong Stadium. Las obras, que comenzaron hace nueve meses, van avanzando a buen ritmo y se dieron a conocer los progresos con nuevas imágenes. De acuerdo con la publicación del medio local VTC News, el imponente recinto ya tiene columnas de acero que se elevan 80 metros sobre el sur de la capital vietnamita.

Los pilares visibles en las nuevas imágenes no son simples estructuras de andamiaje: se trata de torres de gato hidráulico que, en conjunto, pesan más de 15.000 toneladas. Su función es elevar desde el suelo los módulos del arco de acero que conformarán la cúpula retráctil del estadio, que al completarse será el techo de estas características más extenso del planeta. Las cuatro tribunas del estadio —identificadas como A, B, C y D— avanzan de forma simultánea, y algunas secciones ya comenzaron a verter el hormigón del tercer nivel, indicó la publicación.

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El Trong Dong tiene forma circular con un diámetro de 408 metros y su arquitectura reproduce los motivos de los tambores de bronce Dong Son, considerados un símbolo de la cultura vietnamita antigua que, según los propios arquitectos del proyecto, representan “el espíritu de comunidad, la fuerza y la longevidad”. La intención declarada es que el estadio se convierta en “un icono arquitectónico y cultural que represente a Vietnam en la nueva era”.

Avanzan las obras en el estadio más grande del mundo
La construcción del estadio Trong Dong avanza en Hanói con el levantamiento de columnas de acero de 80 metros de altura (captura de video)

La capacidad proyectada de 135.000 asientos dejaría atrás a otros estadios como el Narendra Modi Stadium de India (132.000), al Rungrado 1st of May de Corea del Norte (114.000) y al Hassan II de Marruecos (115.000), actualmente en construcción para el Mundial 2030. También superará con holgura al Michigan Stadium de Estados Unidos (107.601) y al Camp Nou de España (99.354). El complejo mayor, la Hanói International Sports City, cubrirá unas 73,3 hectáreas para el estadio en las afueras de la capital, con un presupuesto total de USD 38.000 millones.

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Los equipos de construcción trabajan en turnos continuos para cumplir con un calendario exigente: la obra de hormigón armado debe estar lista en diciembre de 2026, tras lo cual comenzará la instalación del sistema de cúpula, las instalaciones eléctricas y los trabajos de terminación. El techo retráctil está programado para quedar en posición en mayo de 2027, con el objetivo de inaugurar el estadio completo en julio de 2027, un año antes de la fecha original prevista para agosto de 2028.

Avanzan las obras en el estadio más grande del mundo
Una cúpula retráctil de acero se montará sobre la estructura mediante torres de gato hidráulico que pesan más de 15.000 toneladas (captura de video)

Entre las especificaciones tecnológicas del proyecto figuran un sistema de inteligencia artificial para reemplazar la superficie de juego en entre seis y diez horas, butacas inteligentes conectadas a internet de alta velocidad mediante tecnología 5G, gestión de seguridad y control de flujo de personas en tiempo real, y el cumplimiento de los estándares de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), el Consejo Olímpico de Asia y la AFC. El diseño también incorpora sistemas de recolección y reutilización de agua para reducir el consumo de agua potable, en línea con criterios de sostenibilidad. Las autoridades vietnamitas aspiran a que la infraestructura les permita postularse como sede de eventos de la magnitud de una Copa del Mundo o unos Juegos Olímpicos.

La escala del proyecto resulta aún más elocuente si se compara con el Estadio Nacional My Dinh, el principal recinto deportivo actual de Vietnam, que cuenta con una capacidad total para 40.000 espectadores. Paralela al estadio, avanza también la construcción de una avenida de 120 metros de ancho y más de 2 kilómetros de longitud que conectará directamente con el complejo deportivo olímpico.

Las fotos del imponente Trong Dong de Vietnam

Avanzan las obras en el estadio más grande del mundo
La tecnología del estadio incluye un sistema de inteligencia artificial para reemplazar la superficie de juego en un lapso de seis a diez horas.
Avanzan las obras en el estadio más grande del mundo
El recinto proyecta una capacidad de 135.000 asientos y superará en aforo al Narendra Modi Stadium y al Camp Nou.
Avanzan las obras en el estadio más grande del mundo
Así están las obras del imponente estadio que albergará a 135 mil personas en Vietnam
Avanzan las obras en el estadio más grande del mundo
Avanza la construcción del imponente Trong Dong de Vietnam
Avanzan las obras en el estadio más grande del mundo
Una toma áerea de la construcción del estadio más grande de la historia que se encuentra en Hanoi, Vietnam
El Trong Dong Stadium
Una avenida de 120 metros de ancho y más de dos kilómetros de extensión conectará la ciudad con la Hanói International Sports City.
Vista aérea de un complejo deportivo moderno con un gran estadio circular dorado central, rodeado de estadios más pequeños, edificios, zonas verdes, lagos y carreteras
Las obras avanzan en turnos continuos para lograr la inauguración del complejo en julio de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Vista aérea de un complejo deportivo moderno con un gran estadio circular dorado central, rodeado de estadios más pequeños, edificios, zonas verdes, lagos y carreteras
Las autoridades de Vietnam aspiran a postular al país como sede de una Copa del Mundo o de los Juegos Olímpicos con este proyecto

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