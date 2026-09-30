Guido Kaczka habló sobre la situación de Joaquín Levinton luego de conocerse la denuncia en su contra

En medio de la denuncia por abuso sexual contra el líder de Turf, Guido Kaczka fue interceptado por la prensa y se le consultó sobre su opinión sobre el panorama como por la continuidad en el ciclo (Intrusos - América)

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En medio de la denuncia por abuso sexual agravado que enfrenta Joaquín Levinton en la Justicia porteña, Guido Kaczka fue consultado sobre el futuro del cantante de Turf en Es mi sueño (El Trece). La presentación se realizó el lunes pasado en una comisaría de la Policía de la Ciudad y la causa quedó radicada en el Juzgado N.º 50, a cargo del juez Carlos Bruniard. Ante las versiones sobre una posible separación del músico del jurado del programa, el conductor respondió con cautela.

El conductor fue interceptado para hablar sobre el futuro de Levinton dentro del ciclo y sobre las medidas que podría tomar el canal mientras avance la investigación. “Mirá, con estos temas voy a ser muy cauteloso, que es lo que hay que hacer porque afecta a personas”, expresó Kaczka. Luego agregó: “No voy a hablar de esto por una cuestión de cautela y por ser bien prudente, como me parece que hay que ser”.

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Ante la versión de que se estaría buscando un reemplazo para el músico, el conductor volvió a evitar una definición. “Insisto, y les pido mil disculpas porque entiendo el laburo y todo, pero son temas que hay que ser bien cauteloso. Y eso es lo que intento, lo que voy a hacer desde mi lugar”, señaló. De esa manera, Kaczka no confirmó si Levinton continuará como jurado ni si existe una decisión tomada respecto de su participación en las próximas emisiones.

La continuidad del músico en el programa tomó relevancia luego de conocerse la denuncia en su contra (Captura de video)

También le preguntaron si había podido comunicarse con el cantante para saber cómo se encontraba. “Te vuelvo a decir porque no son cosas que yo hablaría acá en tele de estos temas. Son temas tan delicados y, como te digo, afectan a las personas. La cosa me parece que tiene que ser, de mi parte, por mi lugar, mi función, ser muy cauteloso”, respondió.

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Durante el intercambio, el cronista mencionó que Levinton había publicado un descargo en sus historias de Instagram y que había negado los hechos denunciados. “Sí, sí, lo mire, veo a través de ustedes, pero como te digo, en cuanto a mí, porque veo el laburo de los periodistas y todo, desde mi lugar el asunto es con cautela”, sostuvo.

Desde El Trece, informaron que Joaquín Levinton no graba el programa ni hoy ni mañana, ya que, hasta el momento, el 2 de octubre se debía presentar con Turf en el Oktoberfest de Villa General Belgrano.

La última consulta estuvo relacionada con Jimena Barón, otra integrante del jurado de Es mi sueño. Frente a la versión de que la cantante ya no formaría parte del programa, Kaczka aclaró: “No, ella está. Jimena va y viene. Ahora está haciendo una serie de Netflix, así que va y viene. Bueno, eso pasa con todos los jurados”. Después agradeció la entrevista y se retiró sin brindar mayores detalles sobre la situación de Levinton.

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El líder de Turf fue denunciado por abuso sexual agravado (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las horas previas, el cantante había utilizado sus redes sociales para dar su versión sobre la denuncia. “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, escribió Levinton. En el mismo mensaje, negó que hubiera existido una relación de pareja entre ambos: “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”.

En una segunda publicación, el músico hizo referencia a una denuncia anterior de la misma mujer. “Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos”, afirmó. “Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes”, escribió. “Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, concluyó.

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El comunicado que compartió el cantante a través de su cuenta oficial (Instagram)

La versión del cantante contrasta con el contenido de la denuncia, que describe un vínculo de pareja sostenido durante varios años y hechos de violencia reiterados. Según consta en el expediente al que accedió Infobae, la denunciante es una mujer de 39 años, con domicilio en Balvanera y empleada administrativa de una empresa. La calificación legal aplicada es la de violación agravada, contemplada en el tercer párrafo del artículo 119 del Código Penal, que prevé una pena de seis a 15 años de prisión.

La causa actual no sería la primera presentación de la mujer contra el músico. En 2023, ya lo había denunciado por el mismo delito en una investigación que tramitó en el Juzgado N.º 6 y que terminó archivada. Según los registros mencionados, el archivo se produjo porque Levinton habría convencido a su expareja de retirar la acusación en su contra.

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Mientras la Justicia analiza la denuncia y las partes sostienen versiones contrapuestas, Guido evitó anticipar qué ocurrirá con Levinton en Es mi sueño. El conductor solo insistió en que, por tratarse de un tema delicado que involucra a personas y se encuentra en el ámbito judicial, prefería mantener una postura prudente y no confirmar públicamente si el músico continuará o será reemplazado en el programa.