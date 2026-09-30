Laura Fernández aún no define el ingreso de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico y convoca a sectores productivos

La presidenta Laura Fernández aseguró que todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre el ingreso de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico. Crédito: Captura Presidencia de la República

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró este miércoles que todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre la incorporación del país al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y anunció que convocará a sectores productivos para analizar los posibles beneficios y consecuencias del acuerdo antes de avanzar con el proceso.

Fernández abordó el tema durante la atención a medios posterior al Consejo de Gobierno celebrado en Puntarenas, luego de ser consultada sobre cuestionamientos surgidos en torno a su posición respecto del bloque comercial.

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La mandataria anunció que el próximo 9 de octubre, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., se realizará una reunión en Casa Presidencial en la que participarán representantes de diferentes actividades económicas.

“Cuando yo decida sobre este tema o cualquier otro tema que vincula al pueblo de Costa Rica, lo voy a hacer sobre la base de un análisis riguroso”, afirmó Fernández.

Según explicó, a la cita serán convocadas tanto actividades que observan oportunidades en el acuerdo como sectores que han expresado preocupaciones por una eventual apertura comercial.

Entre ellos mencionó a empresas de zonas francas, sectores agrícolas y productores de carne y leche, estos últimos particularmente atentos a las condiciones de competencia con economías como Nueva Zelanda y Australia.

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Fernández sostuvo que el análisis deberá realizarse con todas las partes involucradas y reiteró que no considera que el proceso haya llegado todavía al punto de una decisión presidencial definitiva.

“No he tomado una decisión sobre ese tema. Soy una persona que cree en el libre mercado, que creo en el libre comercio, pero por supuesto que no estoy dispuesta a sacrificar a ningún sector de la economía nacional y menos a los productores pequeños del país”, señaló.

La presidenta también planteó la posibilidad de establecer mecanismos de compensación en caso de que el análisis determine que determinados sectores podrían resultar perjudicados.

“Si tuviésemos perdedores, pero más ganadores que perdedores, también tenemos que buscar los mecanismos de compensación que sean adecuados para las personas que podrían verse afectadas”, indicó.

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Productores de carne y leche figuran entre los sectores que han planteado inquietudes por la competencia de países como Australia y Nueva Zelanda.

El proceso ya superó una etapa clave de negociación

Las declaraciones de Fernández se producen cuando Costa Rica ya ha recorrido buena parte del procedimiento técnico necesario para ingresar al CPTPP.

El país presentó formalmente su solicitud de adhesión en agosto de 2022 y el 28 de noviembre de 2024 los países miembros acordaron iniciar el proceso de incorporación.

Posteriormente se desarrollaron negociaciones sobre acceso a mercados, bienes, servicios, inversión, compras públicas, servicios financieros, entrada temporal de personas de negocios y empresas propiedad del Estado.

El 5 de mayo de 2026, los integrantes del CPTPP y Costa Rica anunciaron la conclusión sustantiva de las negociaciones para la incorporación del país.

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Ese paso implica que las partes alcanzaron entendimientos sobre los elementos principales de la negociación, pero Costa Rica todavía no se ha convertido en miembro del tratado.

El proceso pendiente contempla completar la elaboración del Protocolo de Incorporación, efectuar su revisión legal y posteriormente proceder a su firma. Después de ello, el acuerdo deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa, donde tendrá que seguir el trámite correspondiente para su aprobación.

El CPTPP integra actualmente a economías como Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam.

Según COMEX, esos mercados representan aproximadamente el 15% del Producto Interno Bruto mundial y cerca de 600 millones de consumidores.

Para Costa Rica, una eventual incorporación permitiría obtener condiciones comerciales preferenciales con países con los que actualmente no mantiene tratados de libre comercio, entre ellos Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi y Vietnam.

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La Asamblea Legislativa deberá votar la integración de Costa Rica al Tratado. Fuente: Asamblea Legislativa Costa Rica

Al mismo tiempo, sectores productivos nacionales han expresado inquietudes en torno a las condiciones de acceso que tendrían bienes procedentes de algunos de esos mercados.

Fernández rechazó que exista una aprobación definitiva de su parte y sostuvo que precisamente por esas diferencias convocará a las partes interesadas antes de establecer la posición que seguirá su administración.

“Vamos a analizar a conciencia beneficios y eventuales desventajas”, aseguró.

La reunión anunciada para el 9 de octubre se convertirá así en uno de los próximos espacios de discusión política y productiva alrededor de un proceso de adhesión cuyos componentes técnicos ya alcanzaron una etapa avanzada.

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