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Japón planea operar 10 millones de robots con IA en 2040 para salvar su economía

El país asiático busca así compensar la caída de su fuerza laboral, mientras empresas como Zeals y Kakuichi ya prueban humanoides en hospitales, comercios y fábricas

El gobierno japonés proyecta 10 millones de robots con IA en funcionamiento antes de 2040 para enfrentar la escasez de mano de obra. (Reuters)
El gobierno japonés proyecta 10 millones de robots con IA en funcionamiento antes de 2040 para enfrentar la escasez de mano de obra. (Reuters)
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El gobierno de Japón se propuso poner en funcionamiento 10 millones de robots impulsados por inteligencia artificial en centros de trabajo antes de 2040, con el objetivo de compensar la reducción acelerada de su fuerza laboral por el envejecimiento poblacional. Hospitales y fábricas ya enfrentan dificultades para cubrir puestos vacantes, lo que llevó a un número creciente de empleadores a recurrir a máquinas para tareas cotidianas.

Según las estimaciones de variante media de las Naciones Unidas, la población de Japón llegará a 112.158.304 personas en 2040, una cifra 6,2% inferior a los 119.584.122 habitantes proyectados para 2030. La edad mediana alcanzará los 54,0 años, con el 35,3% de la población en al menos 65 años y apenas el 10,4% por debajo de los 15 años.

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Un robot humanoide para hospitales y comercios

La startup Zeals presentó en Tokio el D1, una máquina con ruedas y forma humanoide con un costo desde 5 millones de yenes (unos USD 32.000). La unidad, de uso interior, mide 129 centímetros de altura, reconoce rostros a través de una cámara y cada uno de sus dos brazos puede levantar un máximo de 5 kilogramos.

El envejecimiento poblacional impulsa la adopción de robots en hospitales, fábricas y comercios japoneses. (Reuters)
El envejecimiento poblacional impulsa la adopción de robots en hospitales, fábricas y comercios japoneses. (Reuters)

La compañía planea construir 100 unidades para marzo de 2027 y acumular 10.000 horas de funcionamiento, con ventas a través de distribuidores y socios de arrendamiento. Zeals desarrolla su propio software y compra componentes a proveedores estadounidenses y chinos, aunque su meta a futuro es utilizar exclusivamente piezas japonesas.

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A finales de agosto de 2026, un hospital de Nagoya puso a prueba el robot para guiar visitantes y despejar mesas en su comedor. “Es importante recopilar datos de entrenamiento y asegurarse de que sea realmente útil en entornos del mundo real”, declaró Masahiro Shimizu, director ejecutivo de Zeals, a Japan Today.

Aprendizaje y colaboración con empleados

Kakuichi, una empresa de Nagano dedicada a la venta de acero y sistemas de gestión energética, sumará una máquina humanoide entre sus nuevos graduados en abril de 2027. Play Robotics, firma especializada en el estudio de humanoides, colabora con Kakuichi en la instalación y operación del robot de fabricación china llamado Miyazawa Noah.

Empresas como Zeals y Kakuichi ya incorporan robots humanoides a sus operaciones diarias. (Referencial/Reuters)
Empresas como Zeals y Kakuichi ya incorporan robots humanoides a sus operaciones diarias. (Referencial/Reuters)

Kakuichi tiene previsto asignar el robot a los departamentos de manufactura, ventas y otras áreas para que adquiera habilidades a través del trabajo real. “Desarrollar un robot humanoide también implica formar empleados que hagan pleno uso de él”, afirmó Riu Tanaka, director ejecutivo de Kakuichi.

Las aseguradoras se preparan para los riesgos de la robótica

Mitsui Sumitomo Insurance se asoció con Zeals para comercializar pólizas diseñadas para los usuarios del D1, con expectativas de demanda proveniente de hoteles, hospitales, fábricas y empresas de logística. La aseguradora reconoce que el uso de estos robots estará asociado a ciertos incidentes, tanto físicos como cibernéticos.

“Existen riesgos de causar daños a personas o bienes, así como preocupaciones sobre filtraciones de datos por ciberataques”, señaló Masaki Oshiro, gerente de la primera sucursal de la oficina de Tokio Este de la aseguradora.

Compañías japonesas prueban robots capaces de realizar tareas en entornos hospitalarios y laborales. (Reuters)
Compañías japonesas prueban robots capaces de realizar tareas en entornos hospitalarios y laborales. (Reuters)

En julio, Mitsui Sumitomo Insurance adquirió acciones de una empresa japonesa que desarrolla inteligencia artificial física, tecnología que permite a los robots aprender nuevas tareas de forma autónoma. La compra buscó darle a la aseguradora una visión más cercana del comportamiento de estos sistemas y de los posibles fallos que pueden presentar.

El hecho de que la firma invierta en un desarrollador mientras ya vende pólizas para estos equipos sugiere que aún evalúa cómo funcionan y con qué frecuencia fallan estas máquinas, mientras Japón avanza en su apuesta por robots para reforzar una fuerza laboral en retroceso.

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