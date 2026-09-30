El Salvador: Capturan a conductor implicado en choque de 15 vehículos que dejó dos muertos rumbo a Apopa

La Policía Nacional Civil capturó a Rudy R. como presunto responsable del accidente de tránsito en el redondel Integración. (Cortesía: PNC/Secretearía de Prensa)

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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este miércoles a Rudy R., de 30 años, a quien señala como responsable del accidente de tránsito que dejó dos personas fallecidas y ocho lesionadas en las cercanías del redondel Integración, en sentido hacia Apopa, San Salvador Oeste.

De igual manera, la PNC informó que el individuo capturado será remitido por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, tras el siniestro vial ocurrido durante la mañana de este día y que involucró, de acuerdo con el balance policial, a 15 vehículos.

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Las víctimas mortales son una mujer mayor de 60 años y un hombre de 30, según los datos divulgados por la propia institución policial. Al igual que, ocho personas con lesiones fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

El choque provocó además el incendio de cuatro vehículos. Las instituciones que atendieron la emergencia lograron controlar el fuego, mientras los equipos de seguridad y socorro continuaban con las labores en la zona.

La captura del implicado ocurrió luego del accidente registrado en la vía que conecta el redondel Integración con el redondel El Ángel, en dirección al distrito de Apopa, en San Salvador Oeste. Un video, publicado por la Presidencia a través de su Secretaría, muestra como una volqueta pierde el control, se desvía de su trayectoria e impacta contra otros autos.

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Ocho personas con heridas de diversa consideración recibieron atención en centros hospitalarios. (Cortesía: Secretaría de Prensa/Viceministerio de Transporte)

Al mismo tiempo, la investigación deberá determinar la secuencia del hecho y las responsabilidades penales derivadas de las muertes y los lesionados.

El delito de homicidio culposo se atribuye cuando una persona causa la muerte de otra sin que exista intención de hacerlo. En este caso, el imputado también enfrentará una acusación por lesiones culposas debido a las personas que requirieron traslado a centros asistenciales.

El múltiple accidente afectó la circulación vehicular en una ruta utilizada por conductores que se trasladan entre San Salvador y Apopa. La zona permaneció con paso restringido mientras las autoridades atendían a las víctimas, controlaban el incendio y retiraban los automotores dañados.

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Identificaron a una jueza entre las víctimas mortales del accidente

Antes del informe de la PNC, Protección Civil había comunicado que en el accidente participaron más de una decena de vehículos, que siete personas resultaron lesionadas y que una persona murió.

De igual manera, la Presidencia a través de su Secretaría también difundió un balance inicial de 14 vehículos involucrados: nueve livianos, dos volquetas, dos camiones y una motocicleta. Esa dependencia indicó que cinco afectados fueron llevados al Hospital Nacional Zacamil y uno al Hospital El Salvador.

Las labores de socorro mantuvieron restringida la circulación vehicular en la carretera hacia Apopa. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La información posterior de la PNC elevó la cifra a un total de dos fallecidos, ocho lesionados y 15 vehículos involucrados.

Una de las personas fallecidas fue reconocida como una magistrada de nombre María Elisa Hernández Portillo, jueza de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Chalatenango, según información de Diario El Mundo. La mujer, de 60 años, viajaba en uno de los automóviles alcanzados por la volqueta que perdió el control.

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El caso continuará bajo investigación mientras avanza el proceso contra Rudy R.