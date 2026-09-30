El registro de 2026 alcanza 52 feminicidios verificados en Cuba hasta el 14 de septiembre

Una mujer permanece sentada en el suelo junto a flores y velas moradas ante la silueta del mapa de Cuba en una alegoría sobre las víctimas de feminicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Observatorio de Género de la revista Alas Tensas verificó el feminicidio de Noemí Pérez López, de 38 años, asesinada presuntamente por su expareja la noche del 8 de agosto en su vivienda de Paso Pata, una comunidad rural del municipio de Jesús Menéndez, en Las Tunas. Con este caso, el registro llegó a 52 feminicidios en Cuba entre el 1 de enero y el 14 de septiembre de 2026.

El presunto agresor ingresó en la casa y atacó a la mujer con un arma blanca. El observatorio calificó el hecho como “un ataque de extrema crueldad” tras confirmarlo con familiares de la víctima y habitantes de la comunidad.

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El sospechoso permaneció prófugo durante casi un mes y fue detenido el 5 de septiembre en La Habana. Durante ese período, la familia de Pérez López aguardó su captura, según la documentación reunida por el observatorio.

El sitio NiO Reportando un Crimen identifica al hombre señalado como José Luis Á. P., conocido como “El Pombo”, quien habría sido pareja de la víctima.

Los crímenes dentro de viviendas y el vínculo con exparejas

Una silueta femenina frente al malecón de La Habana evoca la situación de los feminicidios y la violencia de género en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El asesinato ocurrió dentro del hogar de Pérez López y habría sido cometido por una expareja, dos circunstancias frecuentes en los feminicidios verificados por el observatorio. Durante 2025, 40 de los 48 casos registrados fueron perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas.

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Ese mismo año, 30 de los 48 asesinatos ocurrieron en viviendas. El patrón incluye ataques en espacios donde las mujeres deberían contar con mayor protección y donde, en muchos casos, convivieron o mantuvieron vínculos previos con sus agresores.

Pérez López dejó un hijo adolescente y una niña, ninguno de ellos hijo del presunto agresor. La menor tiene un estado de salud delicado y requería cuidados especiales de su madre.

Su muerte se suma a una situación que afecta a familiares dependientes de las víctimas. En 2025, 29 de las 48 mujeres asesinadas tenían a su cargo personas dependientes, principalmente hijos e hijas menores de edad. El Observatorio de Género de Alas Tensas advirtió que estos crímenes dejan a quienes sobreviven en condiciones de orfandad, desprotección y mayor vulnerabilidad económica y familiar.

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Una ilustración con la bandera de Cuba y figuras femeninas simboliza la problemática de los feminicidios en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones pendientes sobre violencia feminicida

Además de los 52 feminicidios verificados hasta el 14 de septiembre, el registro contabilizó 21 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres por violencia feminicida durante 2026. También investigaba 12 posibles feminicidios y 20 intentos alertados ese año.

El observatorio solicitó acceso a los informes de investigación de los casos de Anais Tamayo Puente y Ana Vivian Suárez Cruz, y mantiene bajo observación como posible suicidio feminicida la muerte de Bárbara Sánchez González.

Las investigaciones pendientes correspondientes a 2025 incluyen 12 posibles feminicidios, cinco intentos de feminicidio y el asesinato de un hombre por motivos de género. El Observatorio de Género de Alas Tensas recibe denuncias mediante una red de observadoras, verifica cada alerta y documenta los asesinatos de mujeres para determinar si constituyen feminicidios.

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Hasta el cierre de esta nota no se encontró el pronunciamiento de ninguna de las autoridades de la isla. Lo que sí ha anunciado el régimen es que los tribunales identificaron un total de 49 mujeres mayores de 15 años asesinadas por razones de género por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados el pasado año hasta el 28 de septiembre.