La historia detrás de la salida de Esteban Ocon de Haas en la F1: los roces internos y el “efecto post Alpine”

El piloto francés Esteban Ocon no continuará en Haas en 2027 (Prensa Haas)

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Esteban Ocon dejará el equipo Haas de Fórmula 1 al término de la temporada, tras una relación que se deterioró de manera progresiva entre el piloto francés y la escudería estadounidense. La decisión se gestó semanas atrás, cuando Ayao Komatsu, jefe del equipo, le comunicó al piloto francés después de las vacaciones del verano boreal que era poco probable que continuara en 2027, aunque sin cerrar la puerta de manera definitiva en ese momento. La escudería estadounidense contaba con una opción contractual para retenerlo, pero decidió no ejercerla.

La salida llega en un contexto de creciente especulación. Con Rafael Camara, piloto respaldado por Ferrari, como principal candidato para ocupar el asiento, algunos sectores cercanos a Ocon interpretaron el movimiento como una consecuencia de la influencia de la escudería italiana sobre las decisiones de Haas. Otros apuntaron a razones puramente comerciales. The Race descarta ambas lecturas simples y describen un proceso más largo, marcado por fricciones internas y un rendimiento que no alcanzó las expectativas iniciales.

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Cuando Haas incorporó a Ocon para la temporada 2025, Komatsu enfrentó cuestionamientos sobre la viabilidad del fichaje, aunque nadie discutía la calidad del piloto. No se trataba de un piloto cualquiera: desde que Romain Grosjean, con 10 podios en su historial, debutó con el equipo en 2016, el team norteamericano no había contado con un corredor de ese nivel.

Ocon llegó con una reputación compleja. Había tenido roces con varios compañeros de equipo y llegó procedente de Alpine, que lo había apartado antes de la última carrera de 2024 para dar paso a Jack Doohan. Antes de eso, Mercedes ya había decidido que no era la opción preferida para reemplazar a Valtteri Bottas, función que sí recayó en George Russell, ni para sustituir a Lewis Hamilton, cuyo lugar fue tomado por Kimi Antonelli.

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Ayao Komatsu es el jefe de Haas y hace un mes la informó a Esteban Ocon que era poco probable que siga en 2027 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Komatsu confiaba en que su vínculo personal con Ocon, forjado cuando era ingeniero senior en lo que hoy es Alpine durante la era Lotus F1, ayudaría a contener cualquier tensión. En un aspecto, el cálculo funcionó: la relación de Ocon con su compañero Oliver Bearman se mantuvo sólida durante toda su etapa en Haas, incluso tras incidentes en pista como la colisión en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2025 y otra en Spa-Francorchamps este año, resueltos sin generar resentimientos entre ambos.

Lo que Komatsu no anticipó fue el efecto del contexto más amplio sobre el rendimiento de Ocon. El jefe de equipo atribuía las dificultades previas del piloto a una gestión deficiente por parte de Alpine, escudería que atravesó cambios profundos en su transición desde la gestión de Cyril Abiteboul hasta la de Flavio Briatore, quien finalmente lo apartó.

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Haas debió trabajar a comienzos de 2025 para revertir la carga psicológica que Ocon arrastraba de esa etapa final en Alpine, en la que el equipo se reorganizó en torno a Pierre Gasly. Pero surgió un patrón que preocupó a la estructura: cuando los resultados no acompañaban, Ocon adoptaba una postura defensiva, las tensiones en los boxes aumentaban y, según fuentes del equipo, no asumía responsabilidad suficiente por sus propios errores.

A medida que las diferencias de puntos con Bearman se ampliaron durante 2025, Ocon intensificó sus quejas públicas sobre el coche, en particular sobre los frenos. A comienzos de 2026, Haas impulsó un esfuerzo conjunto para mejorar la coordinación entre el piloto y el personal de su lado del box, pero conforme avanzó la temporada y se hicieron evidentes problemas técnicos más profundos, las tensiones volvieron a crecer.

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Todo indica que Rafael Camara ocupará el lugar de Esteban Ocon (@rafaccamara88)

El equipo considera que Ocon se mostró demasiado combativo en momentos de presión interna, al cuestionar de manera reiterada las especificaciones del coche o las diferencias de rendimiento. Un episodio mencionado por fuentes de Haas ocurrió en el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, donde Ocon clasificó decimotercero pero remontó hasta la octava posición en carrera, por delante de Bearman.

Pese al resultado, Haas no quedó conforme con su reacción a la eliminación en la Q2: no reconoció un error propio en su primera vuelta rápida y respondió con molestia a una bandera amarilla que interrumpió su segundo intento. Bearman, eliminado en la misma sesión y en circunstancias similares, gestionó la situación de otra manera, pese a ser el piloto más joven y con menor experiencia en la categoría. Cabe recordar que en la previa a la carrera en Bakú, Ocon informó que era “agente libre para 2027″.

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El componente económico sí influyó de manera indirecta: Haas consideró que el rendimiento de Ocon no justificaba el salario que percibía, descrito como una cifra multimillonaria. Komatsu reconoció que, ante un rendimiento similar entre candidatos, “las afiliaciones o los paquetes que tienen importan”. Camara aporta un respaldo comercial proveniente de patrocinadores brasileños, aunque no equivalente al que podría ofrecer Toyota, patrocinador principal de Haas, a través de su piloto de pruebas Ryo Hirakawa. Ese aspecto refuerza que el criterio deportivo primó sobre el comercial: Hirakawa quedó en segundo lugar en las pruebas de evaluación, por detrás de Camara, cuyo ritmo en una vuelta rápida en el circuito de Portimao superó incluso al de Bearman en esa sesión específica.

La continuidad de Bearman, respaldada por su edad y su adaptación al comportamiento del coche, nunca estuvo en discusión frente a Ocon. El inglés es 13º en el campeonato con 20 puntos y el francés marcha 16º, con 7 unidades.

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La irrupción de Camara resultó decisiva tras su actuación en las pruebas de Portimao, donde superó también a Leonardo Fornaroli, piloto junior de McLaren, que mostró dificultades en condiciones cambiantes de viento. La decisión final, según las fuentes citadas, se definió una vez que Haas concluyó que el ciclo de Esteban Ocon en el equipo debía cerrarse.