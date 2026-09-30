Jornada financiera: pese al rebote diario, septiembre dejó pérdidas para las acciones argentinas y un salto del riesgo país

Septiembre fue un mes negativo para los activos argentinos.

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Las acciones y los bonos argentinos terminaron negociados este miércoles con tendencia alcista, aunque el balance de septiembre apuntó a profundas caídas.

El índice S&P Merval de la Bolsa Comercio de Buenos Aires negoció al cierre con una suba de 1,3%, en los 2.819.323 puntos. En el último mes exhibió una caída de 7,1 por ciento. Medida en dólares la caída de septiembre fue de 8,6%, según la paridad del “contado con liqui”. Los ADR bancarios exhibieron las caídas más pronunciadas, entre 15% a 18% mensual en dólares.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron en la sesión una mejora del 0,5%, con un riesgo país que restó dos unidades para Argentina, en los 607 puntos básicos. Los títulos hard dollar recortaron un 5% mensual en sus precios, mientras que el indicador de JP Morgan avanzó 95 puntos, en un contexto de altas tasas de retorno en los bonos del Tesoro de EEUU, en el nivel más alto desde 2007.

En Wall Street los índices operaron con tendencia dispar. El panel tecnológico Nasdaq ganó 0,2%, pero el Dow Jones de Industriales perdió 0,9%, y el promedio S&P 500 retrocedió 0,3 por ciento. Entre los ADR y acciones de compañías que son negociados en dólares en el recinto neoyorquino hubo predominio de ganancias. Destacaron las subas de Banco Francés (+2,5%), Banco Supervielle (+2,4%) y Globant (+2,2%).

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Pese a la ganancia de más de 1% para el petróleo crudo, YPF cedió 0,4%, a USD 50,16 por ADR, mientras que Vista Energy cedió 2 por ciento.

Los precios del crudo alcanzaron una fuerte alza mensual, ya que de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su conflicto siguieron estancadas y la escasez en los mercados de combustible respaldó los precios, pese a la recuperación de los suministros de crudo de Oriente Medio.

Los futuros del Brent para diciembre, ahora el contrato más operado, avanzaron 2,1%, a USD 98,18 el barril. El WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos mejoró 1,3%, a USD 90,57 en las posiciones para noviembre.

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El panel Nasdaq de Wall Street anotó una suba de 1,9% en septiembre, mientras que el Dow Jones de Industriales registró una pérdida mensual de 4,3 por ciento. El petróleo Brent obtuvo un alza mensual de 14%, el mayor avance desde julio, mientras que el WTI aumentó un 4 por ciento.

Ammiel Pardo, economista Senior de Aldazábal y Compañía, subrayó que “septiembre fue un mes negativo para los activos argentinos. El Merval registró una caída cercana al 7%, con el sector bancario liderando las bajas. Por su parte, en renta fija soberana, septiembre estuvo marcado por la suba de las tasas de interés a nivel internacional y por un contexto local que continúa generando prudencia entre los inversores, lo que impulsó un incremento en los rendimientos exigidos por el mercado. En este marco, las TIR (Tasas Internas de Retorno) de los bonos soberanos pasaron de niveles cercanos a 6,5% en el tramo corto y 9,3% en el tramo largo a fines de agosto, a 7,5% y 10,6%, respectivamente, hacia el cierre de septiembre”.

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Jerónimo Bardin, Head Sales Trader en Balanz , detalló que “septiembre estuvo marcado por dos presiones simultáneas: por un lado, un contexto internacional más desafiante y, por el otro, señales locales de incertidumbre política y económica. El precio del petróleo por encima de los USD 100 por barril de manera casi sostenida durante todo el mes, el aumento de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y el consecuente menor apetito por riesgo afectaron a los activos emergentes. En Argentina, los datos de actividad y confianza en el Gobierno profundizaron la corrección”.

“Sin embargo, el contexto externo no explica por completo el desempeño argentino. El EMAE de julio registró una caída de 2,9% mensual desestacionalizado y de 1,4% interanual, con industria y comercio entre los principales aportes negativos. A esto se sumó una baja de 5,9% del Índice de Confianza en el Gobierno, medido por la Universidad Torcuato Di Tella, hasta 1,94 puntos. Estos factores podrían estar llevando al mercado a incorporar el escenario electoral de 2027 a los precios”, explicó Bardin.

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“A diferencia del tono constructivo que logró rescatar Wall Street sobre el final, la plaza financiera local cerró septiembre golpeada por el endurecimiento del crédito internacional y las dudas locales sobre financiamiento y reservas”, consideró Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL.

Las bolsas internacionales continúan pendientes de la ola de ventas y caída de precios de los bonos del Tesoro de los EEUU. La rentabilidad del bono estadounidense a 30 años se disparó por encima del 5,62% anual, un máximo desde 2002, que compite con el desempeño de las acciones y a los activos emergentes.

“Es cierto que Estados Unidos tiene déficit, pero no puede sostener indefinidamente este nivel de tasas. Es muy probable que en algún momento tenga que tomar una medida drástica, con un control fiscal muy estricto, como lo hizo Clinton en los años 90, cuando se logró acomodar el déficit fiscal al crecimiento de la economía. Si esa diferencia se corrige, vemos más potencial de suba de precios en el bono de Estados Unidos a 10 años, aunque hoy pague menos tasa que los bonos emergentes”, observó Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI.

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En cuanto al dólar, un excepcional monto operado en el mercado de cambios, producto de mayores liquidaciones por comercio exterior e ingreso de divisas por la colocación de Obligaciones Negociables, permitió mantener la estabilidad de la cotización a lo largo de septiembres.

Este miércoles, el monto operado fue el más alto del año, por USD 1.033,6 millones, una firme oferta que habilitó una baja de cinco pesos o 0,3% para el dólar mayorista, a 1.517 pesos. Se trató de la tercera caída consecutiva para el tipo de cambio, que cerró septiembre con una leve suba de 8,50 pesos o 0,6 por ciento.

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“Durante la jornada se registró un importante volumen de operaciones, que ya en las primeras horas superaba ampliamente lo operado habitualmente. La apertura resultó ser el máximo intradiario y, pasado el mediodía, la divisa continuó operando en equilibrio, descomprimiendo levemente”, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“La operatoria se mostró controlada por el BCRA, ya que en esos niveles se observaron numerosas operaciones y por importantes montos”, añadió Merino. En cuanto al elevado nivel de la oferta, precisó que “septiembre superó en un 31% el volumen del mes anterior, acumulando USD 14.080 millones”, en 22 ruedas operativas, con un promedio diario de 640 millones de dólares.

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El BCRA estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.919,40 pesos. El dólar mayorista quedó ahora a 402,40 pesos o 26,5% de ese límite teórico para la libre flotación, la brecha más amplia desde el 8 de mayo de 2025 (27%), casi 17 meses atrás, dentro de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del año pasado.

El dólar minorista restó cinco pesos o 0,3%, a $1.540 para la venta en el Banco Nación. A lo largo de septiembre la divisa al público ganó diez pesos o 0,7 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.539,87 para la venta y $1.486,11 para la compra.

El dólar blue permaneció invariable a $1.560 para la venta y anotó en el último mes una suba de solo cinco pesos o 0,3 por ciento.

El BCRA compró USD 160 millones en la rueda de contado, el monto diario más alto de septiembre y el 15,5% de la oferta spot. A lo largo del mes las compras oficiales de contado alcanzaron los USD 473 millones, la suma más baja de 2026.

Las reservas internacionales brutas cayeron en USD 1.392 millones, a USD 46.090 millones -el stock más bajo desde el 30 de junio- debido a movimientos técnicos de los bancos. estas de divisas regresarán a las cuentas del BCRA con el inicio de octubre.