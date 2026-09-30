Las gafas inteligentes de Apple llegarían antes de 2027 con funciones de IA

La compañía, además, estudiaría en paralelo un posible sucesor de su visor Vision Pro. REUTERS/Dado Ruvic

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Apple prepararía el lanzamiento de sus primeras gafas inteligentes antes de que termine 2027, según adelantó Mark Gurman en su boletín Power On para Bloomberg. El dispositivo, lejos de ofrecer la experiencia de realidad aumentada que muchos asocian al nombre ‘Apple Glass’, llegaría en una versión más básica, centrada en audio, cámara y funciones de inteligencia artificial, sin pantalla para proyectar imágenes.

La compañía, además, estudiaría en paralelo un posible sucesor de su visor Vision Pro, aunque ninguno de los dos proyectos ha sido confirmado oficialmente.

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Posible calendario de lanzamiento de las gafas inteligentes de Apple

Las previsiones sobre la fecha de llegada de este producto han variado en los últimos meses. Gurman sitúa ahora el objetivo interno de Apple antes de que concluya 2027, una ventana que coincide con lo que ya había anticipado el analista Ming-Chi Kuo en junio de 2025.

Apple prepararía el lanzamiento de sus primeras gafas inteligentes antes de que termine 2027, según adelantó Mark Gurman. REUTERS/Dado Ruvic

El propio Gurman manejó en septiembre de ese año una fecha distinta, más cercana en el tiempo, para unas gafas sin funciones de realidad aumentada. Sin embargo, en mayo de 2026 corrigió el rumbo y volvió a colocar el proyecto hacia el final de 2027, una estimación que la información más reciente confirma.

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Estas fechas corresponderían a objetivos internos de Apple, no a compromisos oficiales, por lo que están sujetas a cambios. Tampoco existe certeza sobre si una eventual presentación del producto a finales de 2027 implicaría su disponibilidad inmediata en tiendas, ya que ambos hitos no siempre coinciden en los lanzamientos de la compañía.

En síntesis, las gafas inteligentes de Apple podrían debutar antes de que termine 2027, aunque sin pantalla integrada en su primera versión: incorporarían audio, cámara y funciones de inteligencia artificial, en un formato más cercano a unas gafas de uso diario que a un visor de realidad mixta.

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Las previsiones sobre la fecha de llegada de este producto han variado en los últimos meses. REUTERS/Abdul Saboor

Un primer modelo sin pantalla pensado para el uso diario

A diferencia de lo que sugiere el nombre con el que se conoce al proyecto, las primeras Apple Glass no proyectarían contenido visual ante los ojos del usuario. Según describe Gurman, se trataría de unas gafas con audio, cámara y funciones inteligentes, pero sin pantalla para mostrar interfaces o imágenes.

El planteamiento acerca este dispositivo, en términos conceptuales, a las Ray-Ban Meta más que a un equipo de realidad mixta como el Vision Pro. La razón respondería a las exigencias distintas que plantea un producto pensado para acompañar al usuario a lo largo del día frente a un visor de uso más específico.

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Apple ya cuenta con interacción por voz mediante Siri a través de los AirPods, pero la incorporación de cámaras en unas gafas abriría posibilidades adicionales, vinculadas a lo que el usuario tiene frente a sí en cada momento. Por el momento no se han confirmado especificaciones técnicas ni prestaciones concretas del dispositivo.

La compañía reservaría la incorporación de elementos visuales para una generación posterior del producto. Esto significa que el nombre “Apple Glass” no implicaría, en su primera versión, unas gafas de realidad aumentada completas, sino un paso previo dentro de una posible familia de dispositivos que Apple no ha detallado públicamente.

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Apple reservaría la incorporación de elementos visuales para una generación posterior del producto. REUTERS/Brendan McDermid

Otros dispositivos inteligentes en desarrollo

El interés de Apple por integrar inteligencia artificial en objetos de uso cotidiano no se limitaría a las gafas. El boletín de Gurman menciona también otros formatos que la compañía explora en paralelo, como unos AirPods equipados con sensores de cámara.

A esta línea de trabajo se suma una pulsera de actividad sin pantalla, pensada igualmente para acompañar al usuario durante el día sin depender de una interfaz visual tradicional. Se trata de iniciativas independientes entre sí, pero que comparten un mismo objetivo: extender funciones inteligentes a dispositivos de uso continuo.

Paralelamente, Apple continuaría trabajando en un posible sucesor del Vision Pro, su visor de realidad mixta. Este desarrollo se mantendría como un proyecto separado del de las gafas inteligentes, orientado a un tipo de experiencia distinta a la que busca un dispositivo ligero de uso diario.

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