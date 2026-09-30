Las elecciones de 2027 definirán a 582 cargos nacionales y municipales de El Salvador

El Salvador convoca elecciones para 2027: 6,5 millones de votantes, 582 cargos en disputa y una circunscripción inédita para la diáspora (Foto Infobae Centroamérica / Jessica García)

Guardar

La convocatoria fue emitida el 30 de septiembre de 2026, conforme al artículo 169 del Código Electoral. Según la información oficial difundida para el proceso, el registro electoral alcanzaba, al 15 de septiembre, a 6.534.389 ciudadanos: 5.551.707 inscritos en el territorio salvadoreño y 982.682 residentes fuera del país.

Los comicios definirán autoridades para períodos de tres y seis años. La Presidencia y la Vicepresidencia asumirán el 1 de junio de 2027, mientras que los diputados y las autoridades municipales comenzarán sus funciones el 1 de mayo de ese año.

PUBLICIDAD

La elección reunirá tres niveles de gobierno el mismo día

En la jornada del 28 de febrero de 2027 se elegirán un presidente y un vicepresidente de la República, 60 diputados propietarios y 60 suplentes para la Asamblea Legislativa, y 460 integrantes de los concejos municipales.

La suma de los cargos en disputa asciende a 582 funcionarios públicos. El desglose contempla:

Un presidente de la República

Un vicepresidente de la República

60 diputados propietarios

60 diputados suplentes

44 alcaldes o alcaldesas

44 síndicos

196 regidores propietarios

176 regidores suplentes

La fórmula presidencial ejercerá un mandato de seis años, desde el 1 de junio de 2027 hasta el 1 de junio de 2033. Los diputados y los miembros de los concejos municipales tendrán períodos de tres años.

Anuncio oficial de elecciones en 2027 (Foto Infobae Centroamérica / Jessica García)

La diáspora tendrá una circunscripción propia con seis diputados

Una de las novedades del proceso será la participación de los salvadoreños residentes en otros países dentro de una circunscripción electoral propia para la Asamblea Legislativa. Esa representación elegirá seis diputados propietarios y seis suplentes.

PUBLICIDAD

El país tendrá 15 circunscripciones legislativas: las correspondientes a los 14 departamentos y la circunscripción del exterior. La distribución de las 60 diputaciones propietarias será la siguiente:

San Salvador concentrará 11 de las 60 diputaciones, la mayor representación entre las circunscripciones nacionales. Santa Ana, San Miguel y La Libertad elegirán cinco legisladores propietarios cada uno.

El voto en el exterior tendrá modalidades remota y presencial

Los salvadoreños que residen fuera del país podrán participar mediante voto remoto por internet o voto electrónico presencial.

El voto remoto estará disponible desde el 30 de enero hasta el 28 de febrero de 2027. Esta modalidad se aplicará a los ciudadanos con domicilio en el exterior consignado en su Documento Único de Identidad (DUI).

PUBLICIDAD

El voto electrónico presencial se realizará únicamente el 28 de febrero de 2027 y está dirigido a los salvadoreños que viven fuera del país pero tienen un DUI con domicilio salvadoreño.

Para esa modalidad se habilitarán 92 centros de votación en 29 países, incluidos 11 nuevos puntos. La distribución regional prevista es la siguiente:

61 centros en Norteamérica

Siete centros en Centroamérica y el Caribe

Ocho centros en Sudamérica

12 centros en Europa

Cuatro centros en Asia y Oceanía

La participación desde el exterior tendrá incidencia en la elección presidencial, legislativa y municipal, de acuerdo con las modalidades y registros habilitados para cada elector.

Los 44 municipios elegirán alcaldías, sindicaturas y regidurías

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador realizó la primera prueba interna del sistema de registro y transmisión de las Juntas Receptoras de Votos para las elecciones generales de 2027. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La renovación municipal abarcará los 44 municipios de El Salvador, surgidos de la reorganización territorial vigente. Cada municipio elegirá alcalde o alcaldesa, síndico, regidores propietarios y regidores suplentes.

PUBLICIDAD

La integración de los concejos dependerá de la población municipal incluida en el Censo 2024. La base poblacional utilizada para el decreto asciende a 5.922.921 habitantes. No se incluyeron 107.055 personas registradas como “no especificado” en el censo.

De los 44 municipios, 40 tendrán concejos de 10 integrantes, dos contarán con 14 miembros y otros dos llegarán a 16.

Los municipios con concejos de 14 integrantes serán Santa Ana Centro y San Miguel Centro. San Salvador Este y San Salvador Centro tendrán concejos de 16 miembros.

En los concejos de 10 miembros habrá un alcalde, un síndico, cuatro regidores propietarios y cuatro suplentes. Los de 14 y 16 integrantes tendrán una composición ampliada según su rango poblacional.

PUBLICIDAD

La convocatoria también establece una cuota mínima de 30% de mujeres. Los concejos de 10 integrantes deberán incluir al menos tres mujeres; los de 14 y 16 miembros deberán contar con cinco.

San Salvador Centro y San Salvador Este tendrán los concejos más numerosos

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador abrirá la inscripción de candidaturas para las elecciones generales el 1 de octubre de 2026. (Imagen de cortesía)

La distribución municipal se basa en la población consignada en el Censo 2024. Los municipios con más habitantes serán San Salvador Centro, con 673.319 personas, y San Salvador Este, con 496.761.

Ambos tendrán concejos de 16 miembros. San Salvador Centro tendrá 10 regidores propietarios y cuatro suplentes, además de alcalde y síndico. San Salvador Este tendrá ocho regidores propietarios y cuatro suplentes, junto con las dos autoridades principales.

PUBLICIDAD

Los dos municipios con concejos de 14 integrantes serán Santa Ana Centro, con 250.760 habitantes, y San Miguel Centro, con 290.274.

El resto de los municipios tendrá concejos de 10 integrantes, aunque algunos superan o se acercan a los 200.000 habitantes: La Libertad Oeste, con 182.512 personas; Ahuachapán Centro, con 180.913; San Salvador Sur, con 166.671; y Sonsonate Este, con 166.110.

La población de los 44 municipios definió la composición de los concejos

La tabla electoral incluye la siguiente población por municipio:

El calendario fija noviembre como cierre de las inscripciones

Los aspirantes a candidaturas no partidarias debían presentar hasta el 9 de septiembre de 2026 la solicitud de inscripción de planillas y los libros de firmas.

La inscripción de candidaturas para Presidencia, Vicepresidencia y Asamblea Legislativa se extenderá del 1 de octubre al 19 de noviembre de 2026. Para los concejos municipales, el plazo irá del 9 al 19 de noviembre. El calendario prevé además un primer simulacro de escrutinio en noviembre de 2026 y un segundo ejercicio en diciembre.

PUBLICIDAD

El Plan General de Elecciones 2027 incluirá 46 programas de preparación técnica y coordinación institucional. De ese total, 24 estarán destinados a las elecciones dentro de El Salvador y 22 a la organización de los comicios en el exterior.

La próxima fecha clave será el 1 de octubre de 2026, cuando se abra el período de inscripción de las candidaturas presidenciales, vicepresidenciales y legislativas.