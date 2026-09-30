Nayib Bukele: el presidente que ha cambiado la forma de gobernar en El Salvador

La imagen internacional del presidente combina respaldo por la reducción de la violencia y cuestionamientos por el régimen de excepción. / (Secretaría de Prensa de la Presidencia)

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Nayib Bukele transformó el sistema político de El Salvador con una fórmula que combina el combate frontal contra las pandillas, una comunicación digital centrada en su figura y una concentración de poder que despierta cuestionamientos dentro y fuera del país.

El presidente salvadoreño llegó al poder en 2019 como una alternativa a la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), los dos partidos que dominaron la política nacional desde el final de la guerra civil.

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Cinco años después, obtuvo la reelección con el 84.65% de los votos, según consignó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en aquel momento, y ha consolidado a Nuevas Ideas como fuerza dominante.

Bukele nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador, en una familia de origen palestino. Su padre, Armando Bukele Kattán, fue ingeniero químico y empresario; su madre, Olga Marina Ortez, es católica.

Antes de ingresar en la política, trabajó en el sector publicitario y fundó una empresa del rubro a los 18 años. Esa experiencia contribuyó a definir uno de los rasgos más visibles de su carrera: el manejo de marcas, mensajes breves y redes sociales.

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Una campaña sobre Nayib Bukele en España, específicamente en Oviedo, se volvió viral en redes sociales y atrajo la atención de salvadoreños en el exterior y de cientos de españoles. /(Foto EFE)

Su primer cargo electivo llegó en 2012, cuando fue elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán bajo la bandera del FMLN, según consta en diferentes medios nacionales.

Tres años más tarde asumió la alcaldía de San Salvador, desde donde amplió su proyección nacional con una imagen de dirigente joven, alejado de las estructuras tradicionales y activo en plataformas digitales.

La relación con el FMLN se deterioró con rapidez. El partido lo expulsó el 10 de octubre de 2017, de acuerdo con datos publicados por medios digitales e impresos en el país, en medio de disputas con la dirigencia.

Bukele convirtió ese conflicto en el punto de partida de su proyecto propio: el 25 de octubre anunció la creación de Nuevas Ideas, movimiento que más tarde obtuvo reconocimiento legal como partido político.

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En las elecciones de 2019 compitió bajo la bandera de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), debido a que Nuevas Ideas todavía no podía postularlo. Bukele ganó en primera vuelta con el 53.10% de los votos y asumió el 1 de junio de ese año. Su victoria puso fin a tres décadas de alternancia entre ARENA y el FMLN.

En el plano personal, Nayib Bukele se encuentra casado con Gabriela Rodríguez, con quien tiene dos hijas: Layla y Aminah. /(Redes de Gabriela de Bukele)

La principal fuente de legitimidad del gobierno de Bukele ha sido su política contra las pandillas. El Ejecutivo articuló esa estrategia a través del Plan Control Territorial, mismo que comprende el despliegue de policías y militares, reformas penales y un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

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El Gobierno sostiene que estas medidas han permitido reducir de manera drástica los homicidios y recuperar zonas que habían permanecido bajo control de las maras. La percepción de mayor seguridad aparece de forma reiterada como el principal motivo de respaldo al presidente en los sondeos de opinión.

La construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) se convirtió en uno de los símbolos de esa política. La prisión fue diseñada para alojar a cientos de presuntos integrantes de pandillas y proyectó internacionalmente la imagen de un Estado dispuesto a aplicar un esquema de encarcelamiento masivo.

Donald Trump y Nayib Bukele mantienen una relación política cercana, con coincidencias en materia de seguridad, migración y combate al crimen organizado./ (Foto de cortesía)

El modelo, sin embargo, ha recibido críticas de organizaciones de derechos humanos, académicos y organismos internacionales. Las objeciones se concentran en las detenciones masivas, las dificultades para ejercer la defensa, la ampliación de los plazos de detención y las denuncias sobre arrestos de personas sin vínculos comprobados con estructuras criminales.

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El poder político quedó concentrado en torno a su figura

Durante su administración, Bukele ha sido cuestionado por decisiones relacionadas con la reducción de los contrapesos institucionales. En 2021, la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas destituyó a magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general.

Sus críticos consideran que esas medidas, junto con la continuidad del régimen de excepción y el control oficialista de la Asamblea, han debilitado la independencia de poderes. Sus seguidores, en cambio, defienden que las reformas han permitido destrabar un sistema que identifican con la corrupción y la ineficacia de los gobiernos anteriores.

Nayib Bukele asumió su segundo mandato como presidente de El Salvador el 1 de junio de 2024, tras una reelección que consolidó el predominio de Nuevas Ideas. /(Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La reelección de 2024 profundizó ese debate. Bukele obtuvo un segundo mandato tras una interpretación constitucional que habilitó su candidatura, pese a que la reelección inmediata había sido históricamente un tema sensible en El Salvador. El presidente inició su actual período el 1 de junio de 2024, con mandato previsto hasta 2029; disposición que cambió tras las últimas reformas electorales, en las cuales se adelantaron los comicios a 2027.

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La imagen digital amplificó su liderazgo

La figura de Nayib Bukele está estrechamente asociada al uso directo de redes sociales. Desde esas plataformas anuncia decisiones, responde a opositores, divulga operativos de seguridad y construye una narrativa de ruptura con la política tradicional.

En su perfil de X se definió como “Philosopher King” y, frente a las acusaciones de autoritarismo, llegó a presentarse como el “dictador más cool del mundo”. La ironía es parte de estrategia para neutralizar las críticas y reforzar su imagen de dirigente desafiante ante organismos internacionales, opositores y medios.

ARCHIVO: La construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) se ha transformado en uno de los emblemas de la estrategia de encarcelamiento masivo impulsada por el gobierno de Bukele. /(Jose Cabezas/REUTERS/File Photo)

Diferentes encuestas han mostrado niveles de aprobación que han oscilaron entre el 80% y el 94% entre 2019 y 2026. La mejora en seguridad explica gran parte de ese respaldo, aunque los estudios también registran inquietudes por la economía, el costo de vida y la percepción de que el Gobierno favorece a los sectores de mayores ingresos.

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