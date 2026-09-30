El mensaje de Cazzu a Lali Espósito y a Tini Stoessel luego de su histórico encuentro en River

Lali Espósito y Tini Stoessel interpretaron "Like a Virgin" de Madonna

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La foto de Cazzu con una remera que homenajeó el encuentro de Lali Espósito, Tini Stoessel y Marilina Bertoldi en River se convirtió en una nueva señal de cercanía entre las artistas. La cantante jujeña compartió la imagen en sus redes después del show que Lali dio el 26 de septiembre en el estadio de Núñez y recibió una respuesta inmediata de la ex Casi Ángeles.

La escena en cuestión tuvo lugar durante el tercer recital del año de Lali en el estadio de River Plate, donde Tini fue una de las invitadas de la noche. Ambas salieron al escenario con vestidos de novia y ofrecieron una versión de “Like a Virgin”, el clásico de Madonna, antes de sumar a Marilina Bertoldi a la celebración.

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Cazzu lució una remera con la imagen del encuentro entre Lali y Tini: las reacciones

El encuentro reunió a tres figuras de distintas vertientes de la música argentina, con repercusión dentro y fuera del estadio. Videos y fotos de la presentación circularon con rapidez en redes sociales y llevaron el momento a los seguidores de las artistas que no estuvieron presentes en el recital.

La aparición de Tini Stoessel fue uno de los pasajes centrales del show de Lali. La artista se sumó a “Like a Virgin” con una puesta que incluyó vestuario nupcial para las dos cantantes y luego volvió a compartir el escenario para interpretar “1Amor”.

Lali Espósito y Tini Stoessel impactaron a sus fans en River Plate

La secuencia fue celebrada por los miles de asistentes que colmaron River. Las cantantes decidieron rendir homenaje a Madonna e interpretaron “Like a Virgin”, una canción de la Reina del Pop. Pero no hicieron cualquier versión, sino una reinterpretación de la presentación que Madonna realizó junto a Christina Aguilera y Britney Spears en los MTV Video Music Award en 2003.

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En aquella presentación, Christina y Britney aparecieron vestidas de blanco, mientras que la Reina del Pop lució un look total black. Lali y Tini también retomaron esa idea, aunque le dieron un giro: salieron a escena vestidas de novia, en un guiño a sus respectivos casamientos. Más tarde, la incorporación de Marilina Bertoldi en total black y sacándole fuego a su guitarra eléctrica, completó una postal que reunió al pop, el rock y la escena urbana bajo el mismo espectáculo.

El vestuario elegido por Lali y Tini también generó comentarios entre sus fans. La elección estuvo ligada al momento personal de ambas artistas, que tienen planes de casamiento con Pedro Rosemblat y Rodrigo De Paul respectivamente, y funcionó como parte de una puesta que buscó acompañar el tono festivo del encuentro.

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Lali Espósito, Marilina Bertoldi y Tini Stoessel juntas en el escenario de River

En este panorama, Cazzu publicó una fotografía desde un ensayo donde se la vio con una remera que tenía estampada una foto del momento que protagonizaron Lali, Tini y Marilina sobre el escenario de River.

El gesto fue leído por sus seguidores como una muestra de admiración hacia sus colegas. La publicación de Cazzu recuperó la imagen del encuentro de las tres artistas en River, que ya se había instalado como una de las postales más comentadas del show.

Lali Espósito reposteó la imagen de Cazzu en Instagram y reaccionó a la publicación con un emoji de corazón en llamas

La intérprete de “Mala suerte” tiene previsto presentarse en su provincia natal con un recital vinculado a la etapa de Latinaje, su último trabajo. El show tiene un valor especial para la cantante por la posibilidad de volver a actuar ante el público jujeño, en un estadio asociado a su historia y a su lugar de origen.

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La artista decidió compartir esa referencia a Lali, Tini y Marilina en medio de la preparación para esa fecha. La imagen, además, circuló entre cuentas de fans de las cuatro músicas, que destacaron el cruce entre figuras con recorridos y estilos diferentes.

Cazzu prepara su retorno a los escenarios de Jujuy en el marco de la presentación de su trabajo Latinaje

Las reacciones no tardaron en Llegar. Ambas artistas comentaron la publicación y dejaron palabras entre la gratitud y la emoción, además de replicarla en sus propias historias. No hubo palabras adicionales, pero la interacción alcanzó para que la publicación volviera a generar comentarios. El intercambio se sumó a una serie de muestras públicas de apoyo entre artistas argentinas que, en los últimos años, compartieron escenarios, lanzamientos y mensajes en redes sociales.

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