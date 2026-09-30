Guatemala

La magistrada Jenny Alvarado Tení es elegida presidenta de la Corte Suprema de Guatemala para 2026-2027

Los trece integrantes del pleno respaldaron por unanimidad a la integrante de la Cámara Penal, quien asumirá el 13 de octubre la dirección del Organismo Judicial durante el ciclo electoral nacional

Una mujer con chaqueta verde habla frente a un micrófono en un podio de madera, con varias banderas en el fondo
Magistrados elijen como presidenta del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia para el periodo 2026-2027 a la Magistrada Jenny Noemy Alvarado Tení (Organismo Judicial de Guatemala)
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La magistrada Jenny Noemí Alvarado Tení fue elegida por 13 votos como presidenta de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial de Guatemala para el período 2026-2027, en una votación unánime realizada el miércoles 30 de septiembre. Asumirá el 13 de octubre y conducirá al poder judicial durante un ciclo marcado por el proceso electoral del país.

La designación se resolvió en una sola ronda durante una sesión extraordinaria del pleno, sin necesidad de recurrir a una presidencia interina. Es la primera vez en más de ocho años que la Corte inicia un período presidencial dentro de los plazos previstos por la ley.

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Alvarado Tení sucederá a la magistrada Claudia Paredes Castañeda, quien asumió la Presidencia del Organismo Judicial en febrero de 2026 para completar el período anterior. Paredes había encabezado la Corte durante ocho meses, luego de que la falta de acuerdos entre los magistrados derivara en su nombramiento por mayoría.

La nueva presidenta integraba la Cámara Penal junto con los magistrados René Girón, Gustavo Morales Duarte y Luis Corado durante el período 2025-2026. Antes de llegar a la Corte Suprema, fue magistrada vocal II de la Sala Sexta de la Apelaciones del Ramo Penal de Cobán, Alta Verapaz, durante nueve años.

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Una mujer con gafas y saco blanco sostiene un papel impreso frente a una mesa en una sala de reuniones
Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia 2025-2026. (Diario de Centroamerica)

Una elección unánime tras años de falta de acuerdos

Los 13 integrantes de la Corte Suprema respaldaron a Alvarado Tení sin que surgiera otra candidatura en el pleno. La magistrada se propuso para el puesto y los acuerdos que aseguraron su elección se habrían consolidado durante reuniones celebradas el fin de semana previo a la convocatoria.

La presidenta saliente informó que la elección se realizó conforme a las normas constitucionales y legales que regulan el funcionamiento de la Corte. Paredes afirmó que el resultado reflejaba “la unidad que existe en Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial”.

Alvarado Tení describió la votación como un momento relevante para el sistema de justicia guatemalteco. “Fueron trece votos, fue una elección por unanimidad y estamos nosotros, pues convencidos que la unidad va a ser una fortaleza en esta gestión”, sostuvo tras conocerse el resultado.

La magistrada planteó que su administración tendrá como ejes la transparencia, la continuidad de los proyectos incluidos en el Plan Estratégico Institucional 2026-2030 y el trabajo con otras instituciones. También señaló que la responsabilidad de la Presidencia debe ser acompañada por el conjunto de los integrantes de la Corte.

La actual integración de la Corte Suprema fue elegida por el Congreso de la República el 3 de octubre de 2024 para el período 2024-2029. La designación de los 13 magistrados quedó formalizada mediante el Acuerdo Legislativo 26-2024, aprobado con el voto de 153 diputados.

Alvarado Tení obtuvo 30 votos durante aquella elección legislativa. Cuenta con una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal y un doctorado en la misma especialidad otorgado por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.

Las nuevas autoridades de las tres cámaras judiciales

La sesión extraordinaria también definió la nueva integración de las cámaras de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado Igmaín Galicia Pimentel presidirá la Cámara de Amparos y Antejuicios, mientras que René Girón estará al frente de la Cámara Penal y Claudia Paredes conducirá la Cámara Civil.

La Cámara de Amparos y Antejuicios estará conformada por Pimentel, Carlos Ramiro Contreras, Carlos Lucero y Clemen Juárez. Esta dependencia atiende los recursos vinculados con garantías constitucionales y los procedimientos de antejuicio.

La Cámara Penal será dirigida por Girón e integrada por Gustavo Morales Duarte, Teodulo Cifuentes y Mauricio Corado. Alvarado Tení deja esa cámara para asumir la Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema.

La Cámara Civil quedará bajo la conducción de Paredes, acompañada por Flor de María García, Flor de María Gálvez y Estuardo Cárdenas. La reasignación de magistrados completa la estructura con la que la Corte iniciará el nuevo período presidencial el 13 de octubre.

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