El Salvador

Rafael Aguirre: el sindicalista que encabezó reclamos médicos y ahora es el candidato presidencial de la izquierda en El Salvador

La convención nacional del partido FMLN ratificó el 20 de septiembre en San Salvador la fórmula que integra al médico con la enfermera Madaí Santos, postulada para la vicepresidencia en los comicios generales de 2027

El médico Rafael Ernesto Aguirre Quintanilla asumió la candidatura presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional para las elecciones de 2027 en El Salvador. / (Diálogo 21)
El médico Rafael Ernesto Aguirre Quintanilla asumió la candidatura presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional para las elecciones de 2027 en El Salvador. / (Diálogo 21)
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El médico internista Rafael Ernesto Aguirre Quintanilla pasó de encabezar reclamos gremiales por el estado de la salud pública a ser el candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para las elecciones del 28 de febrero de 2027 en El Salvador.

Su postulación quedó formalizada el 20 de septiembre, durante una convención nacional del partido celebrada en San Salvador.

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Aguirre, especialista en nefrología y médico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), integrará la fórmula con la enfermera Madaí Santos, candidata a la vicepresidencia. Ambos provienen de organizaciones vinculadas al sector sanitario y presentan su alianza con el FMLN como una candidatura impulsada por movimientos ciudadanos.

El aspirante presidencial adquirió visibilidad pública desde el sindicalismo médico. En octubre de 2020 asumió como secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), en pleno período de emergencia por la pandemia de COVID-19. Durante esos años atendió pacientes infectados y sostuvo que esa experiencia mostró las carencias estructurales de la red de salud.

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En una entrevista reciente, Aguirre afirmó que mantiene la atención de unos 350 pacientes mensuales en el Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico del ISSS.

Allí trabaja con personas que reciben tratamientos de quimioterapia y con pacientes a quienes se les colocan catéteres. Según explicó, aún no ha solicitado una licencia plena de sus funciones médicas porque no hay un especialista que cubra su plaza.

El médico Rafael Ernesto Aguirre Quintanilla asumió la candidatura presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional para las elecciones de 2027 en El Salvador. / (FMLN)
El médico Rafael Ernesto Aguirre Quintanilla asumió la candidatura presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional para las elecciones de 2027 en El Salvador. / (FMLN)

Desde SIMETRISSS, Aguirre cuestionó el desabastecimiento de medicamentos, los despidos de personal sanitario y las condiciones laborales de médicos y enfermeras. Sus intervenciones lo convirtieron en uno de los voceros más visibles de los reclamos contra la gestión de salud del gobierno de Nayib Bukele.

En mayo de 2026, el Colegio Médico y la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA) denunciaron que el ISSS había abierto un proceso de despido en su contra. Aguirre sostuvo que las acusaciones administrativas respondían a sus denuncias públicas sobre la situación de las farmacias y los inventarios del Seguro Social.

El médico interpretó el expediente como una represalia por sus críticas. Las autoridades, según expusieron organizaciones que lo respaldan, cuestionaban que hubiera hecho declaraciones sobre abastecimiento y comunicación institucional sin tener atribuciones formales en esas áreas.

La confrontación con el sistema de salud fue uno de los elementos que lo acercaron a la política partidaria. Aguirre ha dicho que durante años apostó por la organización social y sindical, pero consideró que las movilizaciones y las denuncias no bastaban para incidir en las decisiones estatales.

Su salto electoral se construyó con el respaldo de Poder Ciudadano, CONADESA y sectores sindicales. Aguirre sostiene que su candidatura no surgió de la dirigencia histórica del FMLN, sino de una propuesta de organizaciones sociales que buscaban utilizar la estructura partidaria como vía para competir en las elecciones.

El candidato presidencial ha planteado que el régimen de excepción debe mantener límites constitucionales para evitar violaciones de derechos humanos./ (Diálogo 21)
El candidato presidencial ha planteado que el régimen de excepción debe mantener límites constitucionales para evitar violaciones de derechos humanos./ (Diálogo 21)

El 12 de julio se inscribió como precandidato presidencial del FMLN. En ese acto recibió el respaldo de militantes, dirigentes sindicales y organizaciones de derechos humanos. En un principio, el movimiento que lo acompañaba planteó una fórmula junto con el ingeniero Efraín Benítez, vinculado a la diáspora salvadoreña en Estados Unidos.

La definición final fue distinta. Aguirre y Santos fueron ratificados en las internas partidarias del 26 de julio. El FMLN informó que ambos superaron el 50% del voto directo de su militancia, aunque no difundió el número de afiliados habilitados ni el total de sufragios emitidos.

La fórmula quedó oficializada el domingo 20 de septiembre en la convención nacional ordinaria del partido. Allí, Aguirre presentó la candidatura como una alianza entre el FMLN y movimientos ciudadanos, mientras que Santos reivindicó su experiencia como trabajadora de la salud y despedida del Hospital Rosales.

No le vamos a pedir a un joven que vote por nostalgia”, afirmó la candidata a la vicepresidencia durante una entrevista. Santos sostuvo que la propuesta buscará atraer a sectores sin identificación con la historia del FMLN mediante ofertas de empleo, educación y participación política.

La postulación electoral de la fórmula surgió a propuesta de organizaciones sociales como Poder Ciudadano y CONADESA./ (FMLN)
La postulación electoral de la fórmula surgió a propuesta de organizaciones sociales como Poder Ciudadano y CONADESA./ (FMLN)

Aguirre ha mencionado la salud, la educación, la economía y la agricultura como las áreas centrales de su propuesta. El programa de gobierno todavía está en elaboración y, según explicó junto a Santos, se nutre de reuniones territoriales con sindicatos, productores, trabajadores y militantes.

En materia institucional, el candidato prometió diálogo con organizaciones sociales, auditorías y una revisión de las reservas de información estatal. También planteó que un eventual gobierno suyo reforzaría la Ley de Acceso a la Información Pública y sancionaría a funcionarios que no respondan solicitudes de datos.

Respecto del régimen de excepción, Aguirre afirmó que se trata de una herramienta constitucional que debe tener límites y no puede habilitar violaciones de derechos humanos, muertes bajo custodia ni abusos contra detenidos. Santos planteó que la seguridad debe mantenerse bajo vigilancia, pero sostuvo que el país también debe atender problemas económicos, educativos y sanitarios.

La candidatura enfrenta una competencia desigual, considerando las encuestas. En las presidenciales de 2024, Bukele obtuvo el 84.65% de los votos, mientras que el candidato del FMLN, Manuel Flores, logró el 6.6%. Tras una reforma constitucional ratificada en abril de 2025, la elección de 2027 definirá un mandato presidencial de seis años y no tendrá segunda vuelta.

Aguirre deberá transformar su reconocimiento como dirigente médico en una estructura electoral nacional. La campaña oficial comenzará el 27 de octubre y finalizará el 24 de febrero de 2027.

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