Honduras cerrará septiembre con lluvias de hasta 60 mm y calor de 35 °C

Una vaguada en altura interactúa con una onda tropical y mantiene condiciones inestables sobre el país. (FOTO: Infobae)

Guardar

Honduras tendrá este miércoles una jornada marcada por abundante nubosidad, lluvias y chubascos, con episodios ocasionalmente fuertes y actividad eléctrica aislada en varias regiones del país.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) atribuyó estas condiciones a la interacción entre una vaguada en altura y una onda tropical de poca amplitud, un patrón que favorecerá precipitaciones dispersas principalmente en el noroccidente, suroccidente, sur y centro del territorio.

PUBLICIDAD

Los mayores acumulados previstos alcanzarán los 60 milímetros en Choluteca, Intibucá, Lempira y Santa Bárbara. Francisco Morazán podría recibir hasta 50 milímetros, La Paz alrededor de 40 milímetros, mientras Comayagua, El Paraíso y Valle podrían registrar acumulados cercanos a 30 milímetros.

Intibucá, Lempira y Santa Bárbara podrían registrar acumulados de hasta 60 milímetros. (FOTO: HRN)

El patrón de precipitaciones no será uniforme.

Copeco prevé que en algunas regiones las lluvias sean débiles o moderadas y aisladas, mientras que en puntos específicos podrían presentarse tormentas de mayor intensidad acompañadas de descargas eléctricas.

En Choluteca se esperan tormentas eléctricas con acumulados de hasta 60 mm y temperaturas entre 24 °C y 35 °C. Intibucá tendrá condiciones más frescas, con mínimas de 16 °C, máximas de 24 °C y también acumulados cercanos a 60 mm.

PUBLICIDAD

Lempira y Santa Bárbara completan el grupo de departamentos donde se proyectan los mayores registros de lluvia durante la jornada.

La combinación de lluvias concentradas en pocas horas puede provocar aumentos rápidos en quebradas y ríos, particularmente en zonas donde el suelo ya se encuentra saturado.

Las autoridades mantienen el llamado a seguir los boletines oficiales ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas. (FOTO: Proceso HN)

Para Francisco Morazán se pronostican temperaturas entre 19 °C y 30 °C, con tormentas eléctricas y acumulados de hasta 50 milímetros.

Comayagua tendría hasta 30 mm; Copán, 15 mm; Cortés, 5 mm; Olancho y Yoro, aproximadamente 20 mm.

En contraste, Islas de la Bahía tendrá condiciones más estables, con cielo entre soleado y parcialmente nublado y sin acumulados significativos previstos.

Atlántida podría registrar unos 10 mm y Gracias a Dios alrededor de 3 mm.

Calor de hasta 35 grados pese a las lluvias

La presencia de nubosidad y tormentas no impedirá que algunas regiones mantengan temperaturas elevadas.

Valle y Choluteca alcanzarán máximas de 35 °C, las más altas previstas para este miércoles. Cortés podría llegar a 34 °C y Colón, Olancho y Santa Bárbara a 33 °C.

PUBLICIDAD

El contraste será especialmente evidente en Intibucá, donde la temperatura mínima podría descender hasta 16 °C.

Esto muestra que el mismo sistema atmosférico puede generar escenarios muy diferentes según la región: calor intenso en el sur, temperaturas frescas en zonas altas y tormentas fuertes en áreas del centro y occidente.

Valle y Choluteca registrarán las temperaturas más altas de la jornada, con máximas de hasta 35 °C. (FOTO: La Prensa)

El meteorólogo Víctor Ortega recomendó mantener precauciones ante posibles crecidas de ríos, quebradas y deslizamientos en sectores vulnerables.

El riesgo no depende únicamente del total de lluvia acumulada durante el día. Una tormenta intensa en un período corto puede generar inundaciones repentinas incluso cuando el acumulado diario no parece extraordinariamente alto.

PUBLICIDAD

Por ello, las autoridades recomiendan evitar cruzar cauces crecidos, mantenerse atentos a cambios repentinos en niveles de agua y seguir los boletines oficiales.

En el mar, el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies en el Caribe y entre 2 y 4 pies en el Golfo de Fonseca.

La jornada cerrará septiembre con un panorama contrastante para Honduras: lluvias de hasta 60 milímetros en varias regiones y temperaturas que todavía alcanzarán los 35 °C en el sur del país.